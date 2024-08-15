«Спартак» может купить капитана «Ростова» Глебова за 11 млн евро. Идут переговоры (Metaratings)

Данил Глебов интересен «Спартаку».

По данным Metaratings, красно-белые ведут переговоры о трансфере капитана « ». Сделка оценивается в 11 млн евро.

Отмечается, что московский клуб хочет располагать костяком из российских футболистов. На трансфер может повлиять возможный переход в « ».

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. Его статистика – здесь.