«Спартак» может купить капитана «Ростова» Глебова за 11 млн евро. Идут переговоры (Metaratings)
Данил Глебов интересен «Спартаку».
По данным Metaratings, красно-белые ведут переговоры о трансфере капитана «Ростова». Сделка оценивается в 11 млн евро.
Отмечается, что московский клуб хочет располагать костяком из российских футболистов. На трансфер может повлиять возможный переход Александра Соболева в «Зенит».
Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. Его статистика – здесь.
Источник — Metaratings
Каких именно чемпионатов? АПЛ, скажем, туда точно не войдет, где лимитчиков с британскими паспортами за 40+ регулярно покупают и продают
Клубы уровня Лиона, Марселя, Дженоа, Эвертона игроков дороже берут крайне часто, например.
Спартак большой клуб для РФ, а Глебов для Ростова важный игрок (и в целом молод еще, относительно, так что логично), поэтому в целом цена понятна