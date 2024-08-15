«Спартак» может купить капитана «Ростова» Глебова за 11 млн евро. Идут переговоры (Metaratings)

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Данил Глебов деньги Футбол

Данил Глебов интересен «Спартаку».

По данным Metaratings, красно-белые ведут переговоры о трансфере капитана «Ростова». Сделка оценивается в 11 млн евро.

Отмечается, что московский клуб хочет располагать костяком из российских футболистов. На трансфер может повлиять возможный переход Александра Соболева в «Зенит».

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. Его статистика – здесь.

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25 комментариев
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11 млн за Глебова? Кто придумывает эту чушь?
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чего!? какие за него 11? Он играть не умеет. За 11 можно пятерых здоровых негров из лиги2 взять и нормально угореть с кайфом.
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Ответ Gerald1
11 млн за Глебова? Кто придумывает эту чушь?
Почерк, пятничного ,Айвана Карпова )))))
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Ответ Nokolay Vasiliev
чего!? какие за него 11? Он играть не умеет. За 11 можно пятерых здоровых негров из лиги2 взять и нормально угореть с кайфом.
и что за фантазии с непонятными наклонностями взять 5 здоровых негров и угореть с ними с кайфом,ты вообще понял что написал голубок
+6
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Ответ Nokolay Vasiliev
чего!? какие за него 11? Он играть не умеет. За 11 можно пятерых здоровых негров из лиги2 взять и нормально угореть с кайфом.
Всегда забавляют такие брендовые комменты из разряда он не умеет играть.Не являюсь фанатом Глебова,но!Играть не умеешь ты,а Глебов игрок сборной,боец на поле,и в принципе хороший и крепкий игрок.
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Ответ Gerald1
11 млн за Глебова? Кто придумывает эту чушь?
Опубликовал Александр Суряев

Источник — Metaratings
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Дороговато
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Ответ Dvin
11 млн евро - серьезная сумма даже для европейских чемпионатов
Слишком серьзная сумма для такого несерьёзного источника.
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Ответ Dvin
11 млн евро - серьезная сумма даже для европейских чемпионатов
Не стал бы так говорить, учитывая их количество.

Каких именно чемпионатов? АПЛ, скажем, туда точно не войдет, где лимитчиков с британскими паспортами за 40+ регулярно покупают и продают

Клубы уровня Лиона, Марселя, Дженоа, Эвертона игроков дороже берут крайне часто, например.

Спартак большой клуб для РФ, а Глебов для Ростова важный игрок (и в целом молод еще, относительно, так что логично), поэтому в целом цена понятна
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Ответ Gerald1
11 млн за Глебова? Кто придумывает эту чушь?
Он на трансфермаркте 8 стоит. В чем чушь. 11 с учётом несговорчивости Карпина обычная сумма.
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Ответ Nokolay Vasiliev
чего!? какие за него 11? Он играть не умеет. За 11 можно пятерых здоровых негров из лиги2 взять и нормально угореть с кайфом.
Нельзя сказать что играть он не умеет, как раз таки умеет, но не бить. Его сильные стороны это умение отборать мяч, начать атаку, выносливый. Но ему не хватает точности ударов, при том, что возможностей для ударов хватате. Так что да, 11 это очень много.
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Ответ Nokolay Vasiliev
чего!? какие за него 11? Он играть не умеет. За 11 можно пятерых здоровых негров из лиги2 взять и нормально угореть с кайфом.
И играть 3-5-2 . Где 5 - это твои негры по цене 2,2 мульта каждый. Странно, почему они хотят 1 русского а не 5 негров из лиги-2?
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Ответ Nokolay Vasiliev
чего!? какие за него 11? Он играть не умеет. За 11 можно пятерых здоровых негров из лиги2 взять и нормально угореть с кайфом.
Играть он умеет. Но это переплата за паспорт. 7-8 миллионов, в целом - нормальная цена за него сейчас
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Ответ Nokolay Vasiliev
чего!? какие за него 11? Он играть не умеет. За 11 можно пятерых здоровых негров из лиги2 взять и нормально угореть с кайфом.
Так набрали же там чего то уже такого, теперь хз куда их спихнуть.
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Ответ Spartakus1984
Чууушь,во первых он не сильнее тех кто есть,во вторых он не стоит таких денег,даже с учетом паспорта.
Но есть нюанс, Спартак 21 века - просто памятник алогичности. То есть, чем глупее кажется то или иное решение по трансферам - тем больше вероятность, что оно случится. Увы
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