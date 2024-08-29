«В сутках 24 часа». Медведев на вопрос, когда ждать объявления о Соболеве и «Зените»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Александр Соболев Футбол

Александр Медведев ответил на вопрос о переходе Александра Соболева в «Зенит».

Во сколько стоит ждать объявления решения по Соболеву?

– В сутках 24 часа, – сказал председатель правления «Зенита».

Ранее комментатор Георгий Черданцев сообщил, что вопрос о трансфере Соболева в «Зенит» решен положительно, осталось только поставить подпись под контрактом.

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84 комментария
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Кто из Владивостока? Напишите нам, что там Медведев по Соболеву сказал. Вам уже, вероятно, сообщили.
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Забавный этот Соболев парень) Его в едином порыве ненавидят и в Спартаке и уже в Зените и друг другу пихают)

я про болельщиков само собой)
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Ответ Алесио Петровичиньо
А в году 365 дней
Иногда 366
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+19
В минуте 60 секунд 👌🏻
+21
-3
+18
главное чтоб деньги перевели
+12
-2
+10
Ответ Алесио Петровичиньо
Забавный этот Соболев парень) Его в едином порыве ненавидят и в Спартаке и уже в Зените и друг другу пихают) я про болельщиков само собой)
Да, но в случае перехода в плюсе будет только его агент и Спартак. Причём Спартак будет в огромном плюсе - избавились от гнилового актива, а если там ещё и цена нормальная, то возьмут кого-то нормального, до конца ТО хватает времени.
Зачем Зенит делает такой подгон Спартаку - не понятно совсем. А это именно что подгон и одолжение огромное.
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Ответ unreality
Да, но в случае перехода в плюсе будет только его агент и Спартак. Причём Спартак будет в огромном плюсе - избавились от гнилового актива, а если там ещё и цена нормальная, то возьмут кого-то нормального, до конца ТО хватает времени. Зачем Зенит делает такой подгон Спартаку - не понятно совсем. А это именно что подгон и одолжение огромное.
Дак столба нет у зенита, а как оказалось, без столба и игра не идёт. Будут вдесятером Соболеву в голову бить мячом 90 минут, авось в ворота отскочит
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можно, не надо а(((?
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Самый нежелательный трансфер для болельщиков Зенита
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Я что-то не понял, а где мнение Ротенберга? На все про все есть, а про Соболева ещё не спросили?
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Надеюсь никогда, не понимаю зачем этот игрок зениту
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Ответ irzhi
Кто из Владивостока? Напишите нам, что там Медведев по Соболеву сказал. Вам уже, вероятно, сообщили.
Даже там в этот день время остановилось 😆😆😆
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Одумайтесь! Не нужен этот мерзкий тип Зениту. Болелы его ненавидят.
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Ответ Сергей Вераксо
Одумайтесь! Не нужен этот мерзкий тип Зениту. Болелы его ненавидят.
Это безызбежно, сказал Медведев
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Ответ selso99
Комментарий удален модератором
Браво !!!
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Ответ Celsius
Комментарий удален модератором
Воу-воу, полегче))
А откуда тогда берется лишний день раз в 4 года?!
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Как будто курицу воруют или пленного шпиона выменивают. Конспираторы.
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Ответ Burel
это будет самое массовое переобувание в истории сайта 🤣 от верных фанов Зенита после прихода газпрома
Болею за Зенит, хотя за последние пару лет к рос футболу очень охладел, но скажу точно, что лично для меня переход Соболева в Зенит будет гвоздем в крышку гроба всей этой симпатии к Зениту длящейся с 2004 года. Я понимаю, когда руководство плюет (в этом случае я поддерживаю руководство) на "в цетах Зенита нет...", я принял, когда переходил Быстро (как ни как свой), но вот это чудо юдо, которое мне омерзительно как человек, да еще и со Спартаковским прошлым... нет уж, увольте.

Это уже какое-то чревоугодие, пожирать все, что можно и нельзя, даже *овно
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Ответ Валерий Глубокий
Коридор то будет Соболю ?))) Вот ему там настучат по пятой точке ))) Барсик больше всех приложится )))Не убейте - вашу звезду )))
Так подожди!
Он пока не у нас и не наша звезда.
Как там вы его с Рошей зашищали?
Или в драке с Зенитом?
Что распылались в экстазе.
Если перейдет, то я по крайней мере удачи ему желать не буду, лучше потом с Сочи отправит)))
Денег только на него жалко
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Каждые 60 секунд в мире проходит минута.
+3
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Сергеев в Крылья
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-1
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Ответ Caniball
Воу-воу, полегче)) А откуда тогда берется лишний день раз в 4 года?!
Год - это оборот земли вокруг солнца.
Сутки - это оборот земли по своей оси.
Как вообще по твоей логике это работает?
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так недавно говорил, что его не будет в зените. ####### получается
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Да купят и так понятно не просто так Семак ноет про состав
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Ответ Celsius
Я уже давно к нему приглядываюсь, но на фоне прочих болельщиков самого популярного клуба Вселенной он до сих пор он выглядел даже разумным. Пока сейчас не спалился.
И фамилия небось Иванов, а по профессии бухгалтер🤔
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Ответ Celsius
Комментарий удален модератором
То-то он мне казался подозрительным🤔
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-Во сколько ждать решения по Соболеву?
-Ведь «Сегодня» — завтра будет «Вчера», а еще вчера — «Сегодня» было «Завтра». Тут имеет смысл подождать до утра, и уж потом строить планы и что-то загадывать.- ответил Медведев
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Ответ Robb Stark
Дак столба нет у зенита, а как оказалось, без столба и игра не идёт. Будут вдесятером Соболеву в голову бить мячом 90 минут, авось в ворота отскочит
Ну пусть сами это смотрят)
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Ответ Зелёный гопник
В минуте 60 секунд 👌🏻
А в году 365 дней
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Ответ unreality
Ну пусть сами это смотрят)
Так смотрели сколько времени, когда зенит в топе по подачам был. И ничего, всё норм, Семака чуть ли не лучшим тренером со времён Бескова и Лобановского короновали
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