«В сутках 24 часа». Медведев на вопрос, когда ждать объявления о Соболеве и «Зените»
Александр Медведев ответил на вопрос о переходе Александра Соболева в «Зенит».
– Во сколько стоит ждать объявления решения по Соболеву?
– В сутках 24 часа, – сказал председатель правления «Зенита».
Ранее комментатор Георгий Черданцев сообщил, что вопрос о трансфере Соболева в «Зенит» решен положительно, осталось только поставить подпись под контрактом.
я про болельщиков само собой)
Зачем Зенит делает такой подгон Спартаку - не понятно совсем. А это именно что подгон и одолжение огромное.
А откуда тогда берется лишний день раз в 4 года?!
Это уже какое-то чревоугодие, пожирать все, что можно и нельзя, даже *овно
Он пока не у нас и не наша звезда.
Как там вы его с Рошей зашищали?
Или в драке с Зенитом?
Что распылались в экстазе.
Если перейдет, то я по крайней мере удачи ему желать не буду, лучше потом с Сочи отправит)))
Денег только на него жалко
Сутки - это оборот земли по своей оси.
Как вообще по твоей логике это работает?
-Ведь «Сегодня» — завтра будет «Вчера», а еще вчера — «Сегодня» было «Завтра». Тут имеет смысл подождать до утра, и уж потом строить планы и что-то загадывать.- ответил Медведев