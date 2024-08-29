«В сутках 24 часа». Медведев на вопрос, когда ждать объявления о Соболеве и «Зените»

Александр Медведев ответил на вопрос о переходе Александра Соболева в «Зенит».

– Во сколько стоит ждать объявления решения по Соболеву?

– В сутках 24 часа, – сказал председатель правления « ».

Ранее комментатор Георгий Черданцев сообщил, что вопрос о трансфере в «Зенит» решен положительно, осталось только поставить подпись под контрактом.