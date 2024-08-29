Соболев еще не подписал контракт с «Зенитом» («СЭ»)
Трансфер Александра Соболева в «Зенит» еще не оформлен.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что 27-летний нападающий «Спартака» уже подписал контракт с петербургским клубом.
«Спорт-Экспресс» опровергает эту информацию: источники в обоих клубах заявили, что Соболев пока остается игроком красно-белых.
Напомним, в июле форвард был отстранен от работы со «Спартаком». Его статистику можно найти здесь.
- Мы уже приехали?
- Нет.
- А сейчас мы уже приехали?
- Нееет.
- Ну а сейчас мы приехали?
- Нннееет...
Пусть дельфин обойдёт Зенит стороной
Еще скажи что Вираж, Дзюбу обожал.
Если перейдет, мне его голы не нужны, лучше лавка...самолет, а потом поездом до Сочи!
Так что пусть остается у вас, зачем вам жалкие 10 млн))
* Соболев подписал контракт с Зенитом
* Зенит подписывать контракт отказался!