Соболев еще не подписал контракт с «Зенитом» («СЭ»)

Трансфер Александра Соболева в «Зенит» еще не оформлен.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что 27-летний нападающий « » уже подписал контракт с петербургским клубом.

« » опровергает эту информацию: источники в обоих клубах заявили, что пока остается игроком красно-белых.

Напомним, в июле форвард был отстранен от работы со «Спартаком». Его статистику можно найти здесь.