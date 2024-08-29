Соболев еще не подписал контракт с «Зенитом» («СЭ»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Трансфер Александра Соболева в «Зенит» еще не оформлен.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что 27-летний нападающий «Спартака» уже подписал контракт с петербургским клубом. 

«Спорт-Экспресс» опровергает эту информацию: источники в обоих клубах заявили, что Соболев пока остается игроком красно-белых. 

Напомним, в июле форвард был отстранен от работы со «Спартаком». Его статистику можно найти здесь.

130 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Господи, сохрани от этого трансфера!
+58
-10
+48
Ответ azax
Соболев, ### ## ###!
подписываюсь под каждой решеткой
+52
-5
+47
Соболев, ### ## ###!
+52
-11
+41
Ответ luu
Господи, сохрани от этого трансфера!
нет нет,пусть переходит
+51
-11
+40
Учитесь у спортса воздух продавать!😁
+21
0
+21
Эта Санта-барбара уже начинает надоедать.
+10
-1
+9
Каждый час теперь будут новости - подписал, не подписал )
+8
0
+8
Напомнило м/ф "Шрек")).
- Мы уже приехали?
- Нет.
- А сейчас мы уже приехали?
- Нееет.
- Ну а сейчас мы приехали?
- Нннееет...
+8
0
+8
Ответ ProZ
подписываюсь под каждой решеткой
Под каждой черточкой.
+11
-4
+7
Смешная ситуация, болельщики и Зенита, и Спартака в пред инфарктном состоянии..)
+7
0
+7
Скрестим пальцы! тьфу-тьфу-тьфу!!!
Пусть дельфин обойдёт Зенит стороной
+10
-4
+6
Ответ фанат спартака с 1967
перейдет и начнет забивать тогда весь вираж будет молиться на него перевертышти
Ты нам свои принципы жизни не приписывай.
Еще скажи что Вираж, Дзюбу обожал.
Если перейдет, мне его голы не нужны, лучше лавка...самолет, а потом поездом до Сочи!
+6
0
+6
Надо продумать стратегию превращения Дельфина в прекрасную Русалочку :)
+6
0
+6
Ответ Ростов-на-Дону
Соболёв должен, обязан оказаться в зинити! Они созданы друг для друга!
Ну вот и пусть переходит в "зинити" главное чтобы в Зенит не перешёл.
+6
0
+6
Ответ dreamstep
Каждый час теперь будут новости - подписал, не подписал )
Ждут 21:00 , Чердак сказал время, но не сказал дату
+4
0
+4
а сейчас?
+3
0
+3
Ответ Лис Пустыни
нет нет,пусть переходит
Так кб болельщики писали, что только за 30.
Так что пусть остается у вас, зачем вам жалкие 10 млн))
+4
-1
+3
Дельфин Шрёдингера
+3
0
+3
Ответ Владимир Пушкарев
Ждут 21:00 , Чердак сказал время, но не сказал дату
Ну вообще он вчера говорил,мол, "в режиме реального времени, в течение часа"
+4
-1
+3
Пока не спешим слишком мощно шарашить в комментариях )
+3
0
+3
Идеальной была бы такая развязка:
* Соболев подписал контракт с Зенитом
* Зенит подписывать контракт отказался!
+3
-1
+2
Ответ Алекс75
Надо продумать стратегию превращения Дельфина в прекрасную Русалочку :)
Стратегия проста - якорь в задницу этой русалочке и отправить плавать в красно-белую бухту
+3
-1
+2
а они тут какую то жеребьёвку ЛЧ устроили. нашли время
+2
0
+2
Сашка сейчас небось умоляет Черданцева чтобы тот вперся в эфир любого канала и сказал что он не перейдет в «Зенит» )
+2
0
+2
Ответ azax
Соболев, ### ## ###!
##### слитно пишется)
+2
0
+2
Пожалуйста,не надооо!
+4
-2
+2
Соболев просит Мбаппе подержать его пиво.
+2
0
+2
Забавно может получиться, если вся эта эпопея - только клик-бейт от спортса :)
+5
-3
+2
Дед Мороз не нужно подарков , только не подписывайте это
+2
0
+2
Санта-Барбара продолжается
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий