Черданцев ждал Соболева в «Зените» уже вечером – вопреки своему инсайду («Соболева в «Зените» не будет»)

Два разных инсайда за 4 дня.

Георгий Черданцев выдал мощный инсайд прямо во время кубкового матча «Динамо» с «Крыльями» (5:1).

«Я получал, можно сказать, в режиме реального времени информацию о том, что в течение часа, до 21-го по московскому времени, Александр Соболев может все-таки перейти в «Зенит». То есть через 20 минут эта информация может появиться официально», – объявил комментатор.

Ради такого инсайда Черданцев даже на время исчез из эфира – второй комментатор Александр Аксенов поработал один. Договорились об этом заранее.

Подробности от Черданцева: Соболев приблизился к «Зениту», но может уйти в аренду

Официально Соболев до сих пор не в «Зените» – со временем Георгий поторопился. Зато добавил деталей сразу после победы «Динамо».

«По состоянию на 21:29 пока обновлений нет, но полагаю, что в ближайшее время обновление этой информации появится. В эти минуты переговоры были или продолжают находиться в решающей фазе.

Не факт, что переговоры всегда заканчиваются определенным результатом. Но как я понимаю, ситуация вернулась к активнейшей фазе. Если стороны придут к соглашению, то не исключено, что либо сегодня вечером, либо завтра утром о трансфере будет объявлено официально.

Но насколько я понимаю, не факт, что Соболев сразу окажется в «Зените». Он может продолжить сезон в аренде, чтобы набрать форму. Но в каком клубе, я не знаю», – отметил Черданцев для «Матч ТВ».

«Соболева в «Зените» не будет» – а ведь с этого инсайда Черданцева прошло только 4 дня

Еще 24 августа Черданцев утверждал, что трансфер не состоится: «Соболева в «Зените» не будет. Так говорят знающие люди. Вопрос был закрыт еще месяц назад».

Теперь комментатор оправдывается за первый инсайд: «Меня подвели. Источник был другой. Это серьезные клубы, очень серьезный уровень. В таких переговорах возникают новые течения. Какие – я не знаю. Я не агент. Видимо, в какой-то момент сделка заглохла. В бизнесе так бывает. В какой-то момент стороны вновь вернулись к обсуждению.

По состоянию на сегодняшний вечер фаза была максимально горячая. К чему придут стороны – будет объявлено официально», – считает Черданцев.

Александр Медведев: «Зените» объявит решение по Соболеву в четверг

Председатель правления «Зенита» сообщил «Спорт-Экспрессу»: «Дайте мое заявление в связи с распространяемыми слухами: решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра».

Ждем?

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Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com, Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press