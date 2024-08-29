Маунт получил повреждение и не сыграет в ближайших матчах «МЮ». Хавбек пропустил 27 игр из-за травм в прошлом сезоне

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Мэйсон Маунт Футбол

Мэйсон Маунт получил новую травму.

«Манчестер Юнайтед» сообщил, что полузащитник получил несерьезное повреждение, из-за которого пропустит несколько матчей. 

Маунта заменили в перерыве игры с «Брайтоном» во 2-м туре АПЛ (1:2). 

«Мне сделали обследования, и, похоже, я пропущу несколько матчей. В преддверии и во время предсезонной подготовки я усердно работал, чтобы вернуть свою физическую форму на должный уровень, и чувствовал прилив сил, бодрость и готовность.

Я хотел, чтобы вы узнали об этом непосредственно от меня, так как я расстроен, и я думаю, что вы тоже расстроены. Я сделаю все возможное, чтобы вернуться в лучшую форму и помочь команде», – заявил футболист. 

Отметим, что в прошлом сезоне Мэйсон пропустил 27 матчей «Манчестер Юнайтед» из-за травм. 

Материалы по теме

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какая же удачная продажа для Челси )
+24
-1
+23
Покупать этот хрусталь было критической ошибкой со стороны Мерто, не удивительно, что его за нее и поперли))

Избавляться надо от Маунта, все равно в новом сезоне, ровно как и в прошлом, он ничего не показал, и опять сломался.
+21
0
+21
Какими нужно быть идиотами, чтобы продать Скотти при вечно сломанном маунте, неадаптированном угарте, еле живым Кази, и уставшим Майну? Как же еще обиднее стало за такой уе.... Мю...
+21
-5
+16
Ответ Макс Карулин
Какими нужно быть идиотами, чтобы продать Скотти при вечно сломанном маунте, неадаптированном угарте, еле живым Кази, и уставшим Майну? Как же еще обиднее стало за такой уе.... Мю...
Скотти не вписывался в дружный лазаретный коллектив
+16
-4
+12
Ответ B@SS
Какая же удачная продажа для Челси )
Там ещё слухи про Стерлинга ходят
+9
0
+9
За покупки Антони и Маунта, ТХ с Мерто можно смело кастрировать.
+9
-1
+8
Ответ a2wai
Покупать этот хрусталь было критической ошибкой со стороны Мерто, не удивительно, что его за нее и поперли)) Избавляться надо от Маунта, все равно в новом сезоне, ровно как и в прошлом, он ничего не показал, и опять сломался.
Так его ЭТХ продавил, типо он хорошо себя в Эредивизии показал. Его креатура, как и в случае с Антони.
+8
-4
+4
Маунт - трансферный провал МЮ практически на уровне с Антони
+3
-1
+2
Вообще удивлён, что он столько игр в сезоне без травм продержался
+2
0
+2
Ответ Макс Карулин
Какими нужно быть идиотами, чтобы продать Скотти при вечно сломанном маунте, неадаптированном угарте, еле живым Кази, и уставшим Майну? Как же еще обиднее стало за такой уе.... Мю...
Угарте же будет вечер неадаптированным, ага
А Скотти же мало того что с супер железныйм здоровьем, так еще и качества добавляет что прям и думать не надо, пусть в старте играет всегда
+2
0
+2
Ответ Макс Карулин
Какими нужно быть идиотами, чтобы продать Скотти при вечно сломанном маунте, неадаптированном угарте, еле живым Кази, и уставшим Майну? Как же еще обиднее стало за такой уе.... Мю...
Ну вместо Скотти теперь будут подтягивать Зиркзе ,такого оттянутого напа , Кольера подтягивали уже с лета к основе , будет менять Майну , Казе будет спорить за место с Угарте. Все нормал , но Маунта жаль , был очень активен в начале сезона и более чем мог подменять Брунно !
+2
0
+2
Ответ a2wai
Покупать этот хрусталь было критической ошибкой со стороны Мерто, не удивительно, что его за нее и поперли)) Избавляться надо от Маунта, все равно в новом сезоне, ровно как и в прошлом, он ничего не показал, и опять сломался.
Зато уверенно себе семерку на спину напялил. Вообще, после КриРо, этот номер одни неудачи приносит.
Ди Мария - поиграл сезон, обнесли дом и свалил из Манчестера;
Алексис Санчес - после перехода так и не вышел на свой уровень;
Депай - неплохо начал, потом совсем на банку присел;
Валенсия - быстро сообразил, что этот номер приносит ему неудачи и вернул себе 25;
Маунт - тут все сами знаете, из лазарета не вылазит;
Кавани и Оуен - тут сложно оценивать старичков на излете карьеры.

Дали бы молодому воспитаннику, было бы куда интересней. Гарначо , например.
+2
0
+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Так его ЭТХ продавил, типо он хорошо себя в Эредивизии показал. Его креатура, как и в случае с Антони.
Я тебя умоляю, что там продавливать.
Мёрто будучи полностью нулёвым, перед ним на цырлах бегал и делал всё что тот ему говорил.
Покупал за любые названные суммы
+2
0
+2
60 миллионов в трубу...
+1
0
+1
Вот засада, только начало казаться, что он основа командного прессинга в этом сезоне и опять сломался. Ну посмотрим что там будет с Зирзки в основе..)
+1
0
+1
Ответ Любезный Коссутий
играл! и ему стоит начать
А то что? Выгонят через 5 лет? 😆
0
0
0
Ответ #SharkTeam
Скотти не вписывался в дружный лазаретный коллектив
Ага... Особенно с января по апрель
+2
-2
0
Ответ Макс Карулин
Да, давайте дальше верить в гений ТХ
Ну тебе же ничего не мешает бездумно писать комментарии?
Почему я не должен верить в новое руководство которое занимается трансферами?
Или какая связь между Тен Хагом, травмой Маунта, покупкой Угарте и продажей Мактома?
Мало того что игроки разных позиций и функций, так еще и тренер виноват во всем
Беги в блог Юнайтед твитс - там с такими же разумными пообщаешься
+2
-2
0
Ответ Тумбочка Тевеса
Ну тебе же ничего не мешает бездумно писать комментарии? Почему я не должен верить в новое руководство которое занимается трансферами? Или какая связь между Тен Хагом, травмой Маунта, покупкой Угарте и продажей Мактома? Мало того что игроки разных позиций и функций, так еще и тренер виноват во всем Беги в блог Юнайтед твитс - там с такими же разумными пообщаешься
А ты со своим никнеймом то не выгонял бы с иной позицией людей. Можешь считать меня личным фаном Мака, но по моему мнению, пользы от него больше чем от Маунта. Хоти и функционал у них разный
0
0
0
Ответ Макс Карулин
А ты со своим никнеймом то не выгонял бы с иной позицией людей. Можешь считать меня личным фаном Мака, но по моему мнению, пользы от него больше чем от Маунта. Хоти и функционал у них разный
Я тебе выгоняю не из-за твоей позиции, а из-за глупости
Ты сейчас это очередной раз доказал сначала написав что-то непонятное про мой никнейм, а потом написав комментарий, который полностью противоречит твоему же первому утверждению
Если ты способен что-то умное выдать, то пожалуйста - признаю что был не прав
Пока же вижу от тебя только перобувание и поверхностное сравнение пользы Мактома и Маунта основанную вероятно только на результативных действиях (ну Мактом забил больше Маунта, значит он полезнее)
Если такая логика продолжиться, то вперед в блог который я указал - будешь там своим
+1
-1
0
Ответ #SharkTeam
А некоторые помню пытались пиарить его в пику великому чемпиону Филу Фодену
Ну да, ну да
Маунта, начавшего раньше играть за Челси сравнивали с Фоденом, все именно так
Мало того что у них разные позиции, так еще Маунт начал раньше играть в основе больше и чаще Фодена
0
0
0
Ответ CCCP{{BOOM}}
Комментарий удален пользователем
Суммы разные
0
0
0
Ответ Александр_1116343404
290 тысяч фунтов это 382000 долларов или 38200000 рублей в НЕДЕЛЮ!!! - это гарантированная зарплата Мейсона, нахера напрягаться и рвать жопу на поле? Что бы сделали вы на его месте?)))
играл!
и ему стоит начать
0
0
0
Ответ Александр_1116343404
290 тысяч фунтов это 382000 долларов или 38200000 рублей в НЕДЕЛЮ!!! - это гарантированная зарплата Мейсона, нахера напрягаться и рвать жопу на поле? Что бы сделали вы на его месте?)))
у многих бонусные прописаны в зарплату
0
0
0
Ответ Dred
у многих бонусные прописаны в зарплату
Не в случае Маунта видимо 😆
0
0
0
Ответ a2wai
Покупать этот хрусталь было критической ошибкой со стороны Мерто, не удивительно, что его за нее и поперли)) Избавляться надо от Маунта, все равно в новом сезоне, ровно как и в прошлом, он ничего не показал, и опять сломался.
Избавиться то можно, главное понять, что первичные. Травматичеость Маунта и большей части игроков МЮ или в тренировочном процессе и мед. персонале ЭТХ. Для меня вот ответ не очевиден.
0
0
0
Ответ N. Vidich
Для этого он должен разбираться в футболистах. А так он же думает что раз тренер его предлагает он должен быть норм
Ну это известный факт.
Сам ТХ про это говорил, что он был вынужден взять на себя функции менеджера так как понял с кем он дело имеет когда в команду пришёл.
Мерто и его банда вообще никаких анализов не проводили.
0
0
0
Ответ a2wai
А что, у Мерто не было права отказа от такого варианта?))) Он как бы в иерархии главнее тренера был))) Но он тупо отмолчался и пошел забирать хрусталь)))
Для этого он должен разбираться в футболистах. А так он же думает что раз тренер его предлагает он должен быть норм
0
0
0
Ответ a2wai
Покупать этот хрусталь было критической ошибкой со стороны Мерто, не удивительно, что его за нее и поперли)) Избавляться надо от Маунта, все равно в новом сезоне, ровно как и в прошлом, он ничего не показал, и опять сломался.
Это Марсиаль-2, только этот быстрее прошарил, что можно просто тупо нихера не делать за огромные деньги))
0
0
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Так его ЭТХ продавил, типо он хорошо себя в Эредивизии показал. Его креатура, как и в случае с Антони.
А что, у Мерто не было права отказа от такого варианта?))) Он как бы в иерархии главнее тренера был))) Но он тупо отмолчался и пошел забирать хрусталь)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий