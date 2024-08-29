Маунт получил повреждение и не сыграет в ближайших матчах «МЮ». Хавбек пропустил 27 игр из-за травм в прошлом сезоне

Мэйсон Маунт получил новую травму.

«Манчестер Юнайтед» сообщил, что полузащитник получил несерьезное повреждение, из-за которого пропустит несколько матчей.

заменили в перерыве игры с «Брайтоном» во 2-м туре (1:2).

«Мне сделали обследования, и, похоже, я пропущу несколько матчей. В преддверии и во время предсезонной подготовки я усердно работал, чтобы вернуть свою физическую форму на должный уровень, и чувствовал прилив сил, бодрость и готовность.

Я хотел, чтобы вы узнали об этом непосредственно от меня, так как я расстроен, и я думаю, что вы тоже расстроены. Я сделаю все возможное, чтобы вернуться в лучшую форму и помочь команде», – заявил футболист.

Отметим, что в прошлом сезоне Мэйсон пропустил 27 матчей « » из-за травм.