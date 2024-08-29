Маунт получил повреждение и не сыграет в ближайших матчах «МЮ». Хавбек пропустил 27 игр из-за травм в прошлом сезоне
Мэйсон Маунт получил новую травму.
«Манчестер Юнайтед» сообщил, что полузащитник получил несерьезное повреждение, из-за которого пропустит несколько матчей.
Маунта заменили в перерыве игры с «Брайтоном» во 2-м туре АПЛ (1:2).
«Мне сделали обследования, и, похоже, я пропущу несколько матчей. В преддверии и во время предсезонной подготовки я усердно работал, чтобы вернуть свою физическую форму на должный уровень, и чувствовал прилив сил, бодрость и готовность.
Я хотел, чтобы вы узнали об этом непосредственно от меня, так как я расстроен, и я думаю, что вы тоже расстроены. Я сделаю все возможное, чтобы вернуться в лучшую форму и помочь команде», – заявил футболист.
Отметим, что в прошлом сезоне Мэйсон пропустил 27 матчей «Манчестер Юнайтед» из-за травм.
Избавляться надо от Маунта, все равно в новом сезоне, ровно как и в прошлом, он ничего не показал, и опять сломался.
А Скотти же мало того что с супер железныйм здоровьем, так еще и качества добавляет что прям и думать не надо, пусть в старте играет всегда
Ди Мария - поиграл сезон, обнесли дом и свалил из Манчестера;
Алексис Санчес - после перехода так и не вышел на свой уровень;
Депай - неплохо начал, потом совсем на банку присел;
Валенсия - быстро сообразил, что этот номер приносит ему неудачи и вернул себе 25;
Маунт - тут все сами знаете, из лазарета не вылазит;
Кавани и Оуен - тут сложно оценивать старичков на излете карьеры.
Дали бы молодому воспитаннику, было бы куда интересней. Гарначо , например.
Мёрто будучи полностью нулёвым, перед ним на цырлах бегал и делал всё что тот ему говорил.
Покупал за любые названные суммы
Почему я не должен верить в новое руководство которое занимается трансферами?
Или какая связь между Тен Хагом, травмой Маунта, покупкой Угарте и продажей Мактома?
Мало того что игроки разных позиций и функций, так еще и тренер виноват во всем
Беги в блог Юнайтед твитс - там с такими же разумными пообщаешься
Ты сейчас это очередной раз доказал сначала написав что-то непонятное про мой никнейм, а потом написав комментарий, который полностью противоречит твоему же первому утверждению
Если ты способен что-то умное выдать, то пожалуйста - признаю что был не прав
Пока же вижу от тебя только перобувание и поверхностное сравнение пользы Мактома и Маунта основанную вероятно только на результативных действиях (ну Мактом забил больше Маунта, значит он полезнее)
Если такая логика продолжиться, то вперед в блог который я указал - будешь там своим
Маунта, начавшего раньше играть за Челси сравнивали с Фоденом, все именно так
Мало того что у них разные позиции, так еще Маунт начал раньше играть в основе больше и чаще Фодена
и ему стоит начать
Сам ТХ про это говорил, что он был вынужден взять на себя функции менеджера так как понял с кем он дело имеет когда в команду пришёл.
Мерто и его банда вообще никаких анализов не проводили.