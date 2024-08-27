Невилл про 1:2 «МЮ» с «Брайтоном»: «Играть и забивать без центрфорварда сложно. «Юнайтед» практически отдал 1-й тайм – игра для них началась после перерыва, когда вышел Зиркзе»
Гари Невилл объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» отсутствием центрфорварда.
В субботу «МЮ» уступил «Брайтону» (1:2) в матче 2-го тура АПЛ.
«Не сказал бы, что «Манчестер Юнайтед» не повезло в матче с «Брайтоном». Играть без центрального нападающего очень сложно. Такое случалось и раньше при наличии ложной девятки, но тогда в этом случае должны быть два вингера, которые совершают забеги по бровке и в середину.
Но они практически отдали первый тайм, когда Мэйсон Маунт и Бруну Фернандеш играли выше всех, а Амад [Диалло] и Маркусм Рэшфорд – на флангах. Они играли неплохо, но это ни к чему не привело. Забить гол таким образом непросто. У Амада был шанс, он должен был лучше сыграть на дальней штанге. Трудно забивать голы и хорошо играть, если у вас нет хорошего центрфорварда, не говоря уже о его наличии в принципе.
Нужна таргетмен, кто-то, кто мог бы забегами за спину растягивать оборону. «Брайтону» и «Фулхэму» было довольно легко справиться с Маунтом и Бруну. Они очень хорошие игроки, я не хочу говорить о них плохо, – и я знаю, что Расмус Хейлунд травмирован.
Поэтому игра для «Юнайтед» началась после перерыва, когда Джошуа Зиркзе вышел на замену. Они практически отдали 45 минут», – написал бывший игрок «МЮ».
Он сыграл на 600 минут меньше чем в сезоне 22/23: ~2300 против ~2900.
Буквально треть игрового времени от максимально возможного. При том, что по болезни он пропустил меньше недели.
Нельзя утверждать что он играет «всегда». Это просто противоречит фактам.
И даже такой разобранный Маркус свои дежурные голы Арсеналу, Сити и ТТХ забил. Но это так, ложка меда в бочке дегтя
Нужно просто прекратить сюсюкаться с маркусом и посадить его глубоко на скамейку и не важно, какая у него зп. А выпускать тех, кто приносит больше пользы клубу.