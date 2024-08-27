Невилл про 1:2 «МЮ» с «Брайтоном»: «Играть и забивать без центрфорварда сложно. «Юнайтед» практически отдал 1-й тайм – игра для них началась после перерыва, когда вышел Зиркзе»

Гари Невилл объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» отсутствием центрфорварда.

В субботу «МЮ» уступил «Брайтону» (1:2) в матче 2-го тура .

«Не сказал бы, что « » не повезло в матче с « ». Играть без центрального нападающего очень сложно. Такое случалось и раньше при наличии ложной девятки, но тогда в этом случае должны быть два вингера, которые совершают забеги по бровке и в середину.

Но они практически отдали первый тайм, когда и играли выше всех, а Амад [Диалло] и Маркусм Рэшфорд – на флангах. Они играли неплохо, но это ни к чему не привело. Забить гол таким образом непросто. У Амада был шанс, он должен был лучше сыграть на дальней штанге. Трудно забивать голы и хорошо играть, если у вас нет хорошего центрфорварда, не говоря уже о его наличии в принципе.

Нужна таргетмен, кто-то, кто мог бы забегами за спину растягивать оборону. «Брайтону» и «Фулхэму» было довольно легко справиться с Маунтом и Бруну. Они очень хорошие игроки, я не хочу говорить о них плохо, – и я знаю, что Расмус Хейлунд травмирован.

Поэтому игра для «Юнайтед» началась после перерыва, когда Джошуа Зиркзе вышел на замену. Они практически отдали 45 минут», – написал бывший игрок «МЮ».