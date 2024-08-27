Невилл про 1:2 «МЮ» с «Брайтоном»: «Играть и забивать без центрфорварда сложно. «Юнайтед» практически отдал 1-й тайм – игра для них началась после перерыва, когда вышел Зиркзе»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Фулхэм премьер-лига Англия Брайтон Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Мэйсон Маунт Джошуа Зиркзе Амад Диалло Расмус Хейлунд Футбол

Гари Невилл объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» отсутствием центрфорварда.

В субботу «МЮ» уступил «Брайтону» (1:2) в матче 2-го тура АПЛ.

«Не сказал бы, что «Манчестер Юнайтед» не повезло в матче с «Брайтоном». Играть без центрального нападающего очень сложно. Такое случалось и раньше при наличии ложной девятки, но тогда в этом случае должны быть два вингера, которые совершают забеги по бровке и в середину.

Но они практически отдали первый тайм, когда Мэйсон Маунт и Бруну Фернандеш играли выше всех, а Амад [Диалло] и Маркусм Рэшфорд – на флангах. Они играли неплохо, но это ни к чему не привело. Забить гол таким образом непросто. У Амада был шанс, он должен был лучше сыграть на дальней штанге. Трудно забивать голы и хорошо играть, если у вас нет хорошего центрфорварда, не говоря уже о его наличии в принципе.

Нужна таргетмен, кто-то, кто мог бы забегами за спину растягивать оборону. «Брайтону» и «Фулхэму» было довольно легко справиться с Маунтом и Бруну. Они очень хорошие игроки, я не хочу говорить о них плохо, – и я знаю, что Расмус Хейлунд травмирован.

Поэтому игра для «Юнайтед» началась после перерыва, когда Джошуа Зиркзе вышел на замену. Они практически отдали 45 минут», – написал бывший игрок «МЮ».

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18 комментариев
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Чем он смотрел матч? Как раз-таки в первом тайме МЮ смотрелся лучше, т.к. на поле был Маунт. Его сняли и прессинг рассыпался, а за ним и вся игра
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Мне казалось она закончилась как только ушёл Маунт))
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Ну так это было видно ещё в первой игре с Фулхемом, почему с Брайтоном лысый сразу не выпустил Зиркзе большой вопрос
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+7
Проблема одна и та же, на самом деле. Пока рэшфорд играет в основе, у МЮ всегда будут проблемы. Он и в атаке только вредит, так и в защите не помогает и в прессинге толку нет.
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+5
Ответ My Buddy
Чем он смотрел матч? Как раз-таки в первом тайме МЮ смотрелся лучше, т.к. на поле был Маунт. Его сняли и прессинг рассыпался, а за ним и вся игра
В том-то и дело, что МЮ хорошо играл, но при этом напрочь не знал, что делать с мячом в финальной трети. Эдакое качественное владение мячом ради самого владения. Игра без нападающего - это как приставания импотента к женщине. Ухаживать может красиво, но гол не забьёт.
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Ответ Только Крылья
Думаешь, лет 15 дадут?
Депутатская неприкосновенность тебе о чем-то говорит?)
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Я вот не совсем понимаю почему Зиркзе не вышел в старте сразу. С Фулхемом была аналогичная проблема что некому бить по воротам, во втором матче ТХ делает тоже самое и наступает на те же грабли. Рашфар в старте тоже ошибка, он два матча не показывает ничего, против Брайтона вообще сплошь ошибки
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Ответ Mekanych Red Devil
Проблема одна и та же, на самом деле. Пока рэшфорд играет в основе, у МЮ всегда будут проблемы. Он и в атаке только вредит, так и в защите не помогает и в прессинге толку нет.
В следующем матче должен присесть
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Ответ Mekanych Red Devil
Хотелось бы верить, что присядет и надолго, но как показал прошлый сезон Маркус будет играть почти всегда..
Я поддерживаю идею о том что Маркус должен сидеть чаще чем играть. В сезоне 23/24 тренд уже появился.
Он сыграл на 600 минут меньше чем в сезоне 22/23: ~2300 против ~2900.

Буквально треть игрового времени от максимально возможного. При том, что по болезни он пропустил меньше недели.

Нельзя утверждать что он играет «всегда». Это просто противоречит фактам.

И даже такой разобранный Маркус свои дежурные голы Арсеналу, Сити и ТТХ забил. Но это так, ложка меда в бочке дегтя
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Ответ Mekanych Red Devil
Хотелось бы верить, что присядет и надолго, но как показал прошлый сезон Маркус будет играть почти всегда..
Маркус в этом сезоне окончательно сядет под Гарначо, думаю где-то после перерыва на игры сборных. У Алехандро практически не было отдыха по сравнению с Маркусом - думаю, аргентинца берегут на дистанции
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Ответ Макс Голубцов
Маркус в этом сезоне окончательно сядет под Гарначо, думаю где-то после перерыва на игры сборных. У Алехандро практически не было отдыха по сравнению с Маркусом - думаю, аргентинца берегут на дистанции
Ну вот если ждать перерывов на матчи сборных, то так и будем мучаться впереди. А потом депутата в сборную не вызовут, а Гарначо поедет на другой конец света, соотвественно после возвращения Эрик его снова побережет и вот уже сколько матчей подряд будем наблюдать депутата на фланге.

Нужно просто прекратить сюсюкаться с маркусом и посадить его глубоко на скамейку и не важно, какая у него зп. А выпускать тех, кто приносит больше пользы клубу.
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Ответ Mekanych Red Devil
Депутатская неприкосновенность тебе о чем-то говорит?)
Блин, забыл совсем😆
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