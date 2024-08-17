«МЮ» знал о проблемах Йоро со стопой до трансфера, но все равно купил его. Защитник пропустит 3 месяца из-за перелома плюсневой кости

«Ман Юнайтед» был в курсе проблем Лени Йоро со стопой, но все равно его купил.

В июле английский клуб купил 18-летнего защитника за 62+8 миллиона евро у «Лилля».

В товарищеском матче против «Арсенала», который состоялся в конце июля, защитник « » получил травму и выбыл на три месяца из-за перелома плюсневой кости стопы.

По информации The Athletic, еще во время медосмотра манкунианцы узнали о потенциальных проблемах футболиста с плюсневой костью.

Но клуб был заинтересованы в подписании контракта, поскольку считается одним из самых перспективных игроков Европы. Боссы «МЮ» были твердо убеждены, что 18-летний защитник станет топ-игроком для команды на следующее десятилетие.