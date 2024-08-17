«МЮ» знал о проблемах Йоро со стопой до трансфера, но все равно купил его. Защитник пропустит 3 месяца из-за перелома плюсневой кости

Теги Лилль Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция травмы Здоровье Лени Йоро Футбол

«Ман Юнайтед» был в курсе проблем Лени Йоро со стопой, но все равно его купил.

В июле английский клуб купил 18-летнего защитника за 62+8 миллиона евро у «Лилля».

В товарищеском матче против «Арсенала», который состоялся в конце июля, защитник «Манчестер Юнайтед» получил травму и выбыл на три месяца из-за перелома плюсневой кости стопы.

По информации The Athletic, еще во время медосмотра манкунианцы узнали о потенциальных проблемах футболиста с плюсневой костью.

Но клуб был заинтересованы в подписании контракта, поскольку Лени Йоро считается одним из самых перспективных игроков Европы. Боссы «МЮ» были твердо убеждены, что 18-летний защитник станет топ-игроком для команды на следующее десятилетие.

61 комментарий
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Фаны МЮ в цирке не смеются
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Ответ kt7b2yvf89
Фаны МЮ в цирке не смеются
как посмотреть- когда то МЮ купил РВН когда тот год был сломан и под большим вопросом с выходом его на пиковую форму.

а оно вон как вышло

а тут 18 лет пацану, кто знает как оно сложится дальше
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+34
у него 38 дней пропуска, за 2 сезона в Лилле. о каких проблемах речь?
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Если после операции он станет топом на ближайший десяток лет, то оправдано конечно, главное не оформить абонемент в лазарет, как Люк Шо.
+31
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Ответ red hikkikomori
И правильно сделали, я почитал про это заболевание, не такое уж и серьёзное. Для проф велосипедистов это вообще обычное явление, для футболиста думаю тоже не проблема если грамотно следить за этим
Неймар каждую весну мучался с плюсневой костью, так что не сказал бы, что это не проблема
+22
-2
+20
Ответ Футбольный экспертъ
Комментарий удален пользователем
А Реал медосмотр проводил?
+14
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+13
Ответ ERA_MAN_KZ
Неймар каждую весну мучался с плюсневой костью, так что не сказал бы, что это не проблема
Неймар с тягой к карнавалам раз в год мучается
+14
-1
+13
просто им сказали "не бит, не крашен, играл только по выходным"
+16
-3
+13
Ответ ERA_MAN_KZ
Неймар каждую весну мучался с плюсневой костью, так что не сказал бы, что это не проблема
Если бы Неймар вместо тусовок следил за здоровьем и восстановлением, то и у него было бы все ок
+12
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+12
Ответ kt7b2yvf89
Фаны МЮ в цирке не смеются
Атлетико в свое время купил Луиса который был сломан и не прогадал.
Как бы травма если не хроническая это ж не на вечно. Неат?
+10
-3
+7
Ответ ERA_MAN_KZ
Неймар каждую весну мучался с плюсневой костью, так что не сказал бы, что это не проблема
У Неймара хронические проблемы с голеностопом. Остальные травмы не создавали для него трудностей
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Ответ Alexander Yavriantz
Если после операции он станет топом на ближайший десяток лет, то оправдано конечно, главное не оформить абонемент в лазарет, как Люк Шо.
Беливы это, конечно, хорошо, но какие предпосылки в текущем МЮ кому-то стать топом? Хоть один игрок за последние пару сезонов вырос в МЮ? Вроде только стагнируют все, а то и вообще деградируют.
+7
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И правильно сделали, я почитал про это заболевание, не такое уж и серьёзное. Для проф велосипедистов это вообще обычное явление, для футболиста думаю тоже не проблема если грамотно следить за этим
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Ответ Tollie
По лицу этого «пацана» все понятно, дурак дураком привозной. Очередной трансфер в молоко.
мм, в каком клубе работаешь скаутом?)
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МЮ смотрит за горизонт событий
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Нет проблем если знали но всё равно купили.
Зачем его нужно было сразу в бой бросать?
Подлечили бы немного
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Ответ empty spaces
В ПСВ у Геретса РВН уже был топ! А тут очередной проходной негр. Хотелось бы, конечно, чтобы заиграл.
читай внимательно: купили игрока который год не играл из за травмы крестов и на тот момент вообще непонятно было как он восстановится после этой страшной травмы. но в итоге не прогадал
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Ответ ман сити фейк
Кто-то перешёл в Реал маргариновые "Уу игрок выбрал карьеру и мечту". А кто-то отказал Реалу "Фуу игрок выбрал бабло". Фанаты Мадрида переобуваться умеют. Например как в Мварре
В конце концов каждый сам выберает свой путь и где ему продолжать карьеру. Реал посчитал непокупать18 летнего игрока с годом контракта за большие деньги,а Мю купил.
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Ответ Бегемотик
Атлетико в свое время купил Луиса который был сломан и не прогадал. Как бы травма если не хроническая это ж не на вечно. Неат?
Тут на спортс не раз писали про такие случаи. Зависит от тренера и медицинского штаба. Индивидуальный подход решает.
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Ответ Ophiomorph
Беливы это, конечно, хорошо, но какие предпосылки в текущем МЮ кому-то стать топом? Хоть один игрок за последние пару сезонов вырос в МЮ? Вроде только стагнируют все, а то и вообще деградируют.
Далот, Майну, Гарначо - продолжить?
Чтобы понимать кто из игроков вырос, то надо хотя бы игры смотреть
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Ответ Red Bull [Leipzig]
Тогда это было как сейчас взять Холланда с травмой, ты сравнил писюн с пальцем.
холланда с травмой крестов который год не играл и когда медицина совсем не такая как в наше время. ну и сравнивай дальше
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Помнится, "Спартак" тоже купил Таски с травмой. Год лечился. И ничего, стал важной составляющей чемпионского "Спартака".
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Ответ Футбольный экспертъ
Комментарий удален пользователем
Кто-то перешёл в Реал маргариновые "Уу игрок выбрал карьеру и мечту". А кто-то отказал Реалу "Фуу игрок выбрал бабло". Фанаты Мадрида переобуваться умеют. Например как в Мварре
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трансферная компания лазарета МЮ. а многие были не согласны :)
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- Как вы не увидели его травму до покупки? Он выбыл миниму на 3 месяца!
- Эм, мы всё видели и дали добро 👌

Лучшая команда работает именно в МЮ.
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Не самая страшная травма. Может все ок будет.
Не видел его в Лилле. Парень настолько хорош?
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Покупка на ближайшие 10 лет. Он с Де Лигтом обеспечит надежность! Ничего страшного. Вчера фулхэм вообще не имел шансов в атаке. Что будет если Йоро вернется страшнн за соперников
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Авось повезет😅
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Ответ 5t1ck
Никто из них не будет играть в МС , Мадриде, Баварии, да даже Арсеналу с прости господи ПСЖ такие пассажиры не нужны. Пусть дальше "прогрессируют" в МЮ.
Ну куда им конечно до Гриллишей, Упамеканов, Одриосол, Смитов-Роу и Экитикей - только такие звезды способны играть в названных тобой клубах
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Ответ Dred
Нет проблем если знали но всё равно купили. Зачем его нужно было сразу в бой бросать? Подлечили бы немного
ну ответ в твоем вопросе,не знали значит ни хрена,хотя может и знали,прошлый сезон показал какие идиоты в мед.службе МЮ работают.
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