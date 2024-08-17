«МЮ» знал о проблемах Йоро со стопой до трансфера, но все равно купил его. Защитник пропустит 3 месяца из-за перелома плюсневой кости
«Ман Юнайтед» был в курсе проблем Лени Йоро со стопой, но все равно его купил.
В июле английский клуб купил 18-летнего защитника за 62+8 миллиона евро у «Лилля».
В товарищеском матче против «Арсенала», который состоялся в конце июля, защитник «Манчестер Юнайтед» получил травму и выбыл на три месяца из-за перелома плюсневой кости стопы.
По информации The Athletic, еще во время медосмотра манкунианцы узнали о потенциальных проблемах футболиста с плюсневой костью.
Но клуб был заинтересованы в подписании контракта, поскольку Лени Йоро считается одним из самых перспективных игроков Европы. Боссы «МЮ» были твердо убеждены, что 18-летний защитник станет топ-игроком для команды на следующее десятилетие.
а оно вон как вышло
а тут 18 лет пацану, кто знает как оно сложится дальше
Как бы травма если не хроническая это ж не на вечно. Неат?
Зачем его нужно было сразу в бой бросать?
Подлечили бы немного
Чтобы понимать кто из игроков вырос, то надо хотя бы игры смотреть
- Эм, мы всё видели и дали добро 👌
Лучшая команда работает именно в МЮ.
Не видел его в Лилле. Парень настолько хорош?