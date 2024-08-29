«Арсенал» предложил 20 млн евро с бонусами за Гарсию. «Эспаньол» хочет 30 млн за вратаря

«Арсенал» хочет подписать Жоана Гарсию.

Английский клуб сделал предложение о приобретении 23-летнего голкипера, который может заменить в команде.

«Арсенал» готов заплатить « » около 20 миллионов евро плюс бонусы.

Испанская сторона настаивает на активации пункта отступных в размере 30 миллионов евро.

ранее уже согласовал условия личного контракта с « ».

В нынешнем сезоне голкипер провел три матча в и пропустил два мяча. Его статистику можно изучить здесь.