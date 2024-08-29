«Арсенал» предложил 20 млн евро с бонусами за Гарсию. «Эспаньол» хочет 30 млн за вратаря

Теги премьер-лига Англия Эспаньол Ла Лига Арсенал возможные трансферы Аарон Рэмсдейл Жоан Гарсия Футбол

«Арсенал» хочет подписать Жоана Гарсию.

Английский клуб сделал предложение о приобретении 23-летнего голкипера, который может заменить Аарона Рэмсдейла в команде.

«Арсенал» готов заплатить «Эспаньолу» около 20 миллионов евро плюс бонусы.

Испанская сторона настаивает на активации пункта отступных в размере 30 миллионов евро.

Жоан Гарсия ранее уже согласовал условия личного контракта с «Арсеналом».

В нынешнем сезоне голкипер провел три матча в Ла Лиге и пропустил два мяча. Его статистику можно изучить здесь.

17 комментариев
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Выигрывает конкуренцию у Райи и колесо арсенальской сансары делает новый оборот.

А вообще надо было щенсного уговаривать, пока тот ещё объявление не сделал. Вернулся бы на пару сезонов на лавку, поиграл б в кубках, молодых поучил. Он же еще как доморощенный проходил бы в заявке.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
До какого года контракта у Гарсии с Эспаньолом ? З0(+5) лямов - это цена грузина - лучшего вратаря прошлого года.
Цена грузина — 45 на трансфермаркете и миллионов за 70 по сути могли его продать. То, что Ливерпуль урвал Мамардашвили за 30 и сейчас будет мурыжить в арендах пару лет до ухода Алисона из клуба — не отражает его цену. А наоборот показывает, что грех было за такую сумму не урвать
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До какого года контракта у Гарсии с Эспаньолом ?
З0(+5) лямов - это цена грузина - лучшего вратаря прошлого года.
+15
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+13
Если после продажи Рамса за 21 этого купят за 30, это будет полный фэйл. В атаке нехватка игроков страшенная, а они очередного вратаря собрались брать. Пускай Сетфорд молодой в кубках выходит
+15
-4
+11
Ответ elaman kojogeldiev
Если Рая травму получить? Такие игры, как Виллой будет проиграны и ни видать Чемпионство, ни ЛЧ
Поэтому надо за запасного вратаря 30 лямов вываливать, когда в команде есть более проблемные позиции? Неужели иных вариантов на рынке нет?
+11
-2
+9
Лучше бы Сченсны подписали бы бесплатно
+8
-1
+7
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
До какого года контракта у Гарсии с Эспаньолом ? З0(+5) лямов - это цена грузина - лучшего вратаря прошлого года.
Грузин уже одной ногой в Ливерпуле
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Говорю же - одной ногой в Ливерпуле
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Ответ S. A.
Если после продажи Рамса за 21 этого купят за 30, это будет полный фэйл. В атаке нехватка игроков страшенная, а они очередного вратаря собрались брать. Пускай Сетфорд молодой в кубках выходит
Если Рая травму получить? Такие игры, как Виллой будет проиграны и ни видать Чемпионство, ни ЛЧ
+3
-2
+1
Ответ Мирзиёд Миразимов
Лучше бы Сченсны подписали бы бесплатно
он умеет играть ногами ?
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Ответ @rtrblk
Грузин уже одной ногой в Ливерпуле
Комментарий удален пользователем
Ответ @rtrblk
Грузин уже одной ногой в Ливерпуле
Двумя уже
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Ответ S. A.
Двумя уже
Ну сезон, возможно, два в аренде проведёт, поэтому пока одной ногой.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
До какого года контракта у Гарсии с Эспаньолом ? З0(+5) лямов - это цена грузина - лучшего вратаря прошлого года.
а за сколько Арсенал продал Рэмсдейла? Он тоже сильно хуже Мамардашвили
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Ответ S. A.
Поэтому надо за запасного вратаря 30 лямов вываливать, когда в команде есть более проблемные позиции? Неужели иных вариантов на рынке нет?
А даже если и покупать, то за такие деньги нужно брать вратаря с опытом, а не юнца с 2 десятками матчей в карьере. Покупка Мамардашвили, например, хоть понятна - там явно видна перспектива подтвержденная игрой на дистанции. А тут... тут пока лишь смутная перспектива, не более.
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