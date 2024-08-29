«Арсенал» предложил 20 млн евро с бонусами за Гарсию. «Эспаньол» хочет 30 млн за вратаря
«Арсенал» хочет подписать Жоана Гарсию.
Английский клуб сделал предложение о приобретении 23-летнего голкипера, который может заменить Аарона Рэмсдейла в команде.
«Арсенал» готов заплатить «Эспаньолу» около 20 миллионов евро плюс бонусы.
Испанская сторона настаивает на активации пункта отступных в размере 30 миллионов евро.
Жоан Гарсия ранее уже согласовал условия личного контракта с «Арсеналом».
В нынешнем сезоне голкипер провел три матча в Ла Лиге и пропустил два мяча. Его статистику можно изучить здесь.
А вообще надо было щенсного уговаривать, пока тот ещё объявление не сделал. Вернулся бы на пару сезонов на лавку, поиграл б в кубках, молодых поучил. Он же еще как доморощенный проходил бы в заявке.
З0(+5) лямов - это цена грузина - лучшего вратаря прошлого года.