Михаил Боярский: «Давно обращал внимание на Соболева, украшавшего любой матч. «Зениту» нужно максимально держаться к первому месту – это год столетия клуба»
Михаил Боярский оценил возможный переход Александра Соболева в «Зенит».
«Я давно обращал внимание на Соболева, который украшал любой матч.
Хуже от его перехода точно не будет. Дай Бог, чтобы было только лучше.
Сейчас «Зениту» нужно максимально держаться к месту, приближенному к первому, ведь это год столетия клуба», – сказал народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.
Тут и боты типа Smarta уже прогнозируют 20+ забитых мячей за сезон.
Соболев/Гонду - столб. Глушенков оттянутый нап.
Будем смотреть
Хотя игрок хороший, но вел себя непорядочно: в драке, например, и его сын что про болельщиков Зенита говорил
Мнение Михал Сергеича - это личное мнение Михал Сергеича. К мнению любых других людей отношения не имеющее.
Мое личное мнение - шёл бы сблев лесом сквозь овраги. Но меня Миллер не спрашивал. Если дельфиний окажется в Зените, ноги моей на газпром-арене больше не будет.
Фанаты уже не поднимут кипиш
- Так Семак же их составами играл вначале
- Не будем вспоминать неудобное
Ахаха
А за правду - не ругают.
Зениту как раз не хватает наглых и плюющих на всех игроков... потому как от сельдерейной и стерильной игры команды тошнит.