Михаил Боярский: «Давно обращал внимание на Соболева, украшавшего любой матч. «Зениту» нужно максимально держаться к первому месту – это год столетия клуба»

Михаил Боярский оценил возможный переход Александра Соболева в «Зенит».

«Я давно обращал внимание на Соболева, который украшал любой матч.

Хуже от его перехода точно не будет. Дай Бог, чтобы было только лучше.

Сейчас «Зениту» нужно максимально держаться к месту, приближенному к первому, ведь это год столетия клуба», – сказал народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.