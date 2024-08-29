Михаил Боярский: «Давно обращал внимание на Соболева, украшавшего любой матч. «Зениту» нужно максимально держаться к первому месту – это год столетия клуба»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Михаил Боярский Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Михаил Боярский оценил возможный переход Александра Соболева в «Зенит».

«Я давно обращал внимание на Соболева, который украшал любой матч.

Хуже от его перехода точно не будет. Дай Бог, чтобы было только лучше.

Сейчас «Зениту» нужно максимально держаться к месту, приближенному к первому, ведь это год столетия клуба», – сказал народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.

135 комментариев
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ща дельфину навалят положительной прессы)
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И вот уже не дельфин, а боец!
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Дед совсем плохой. Скорее этим трансфером Семак расписывается в полной своей тренерской импотенции. Играющую команду он собрать не может, вся идея в том чтобы грузить на столба.
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Болельщик Тосно подъехал
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Ответ Liver0910
И вот уже не дельфин, а боец!
Белая акула- убийца, гроза всех океанов, пожирательница реалов и баварок.
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Ответ STRATEG8822
Болельщик Тосно подъехал
И припарковался в неположенном месте)
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Михаил Боярский «Перейти от мушкетеров короля к гвардейцам кардинала правильно и выгодно.»
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Ответ DrunkGonzo
ща дельфину навалят положительной прессы)
В комментах уже завтра питерские никак не нарадуются на Сашку, ботиночки уже начищены и блестят))
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+26
Ответ Fomin525
ну почему же сразу импотенция? Зенит с Дзюбой и Азмуном в оттяжке был хорош. Соболев/Гонду - столб. Глушенков оттянутый нап. Будем смотреть
При тех ресурсах и игроках, что есть у Зенита чемпионом стал бы и Талалаев
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+22
Команда хвалить пошла сверху.
Тут и боты типа Smarta уже прогнозируют 20+ забитых мячей за сезон.
+23
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Первый переобулся болельщик «Тосно»
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+18
Давно ли он перестал быть самым мерзким игроком лиги? Теперь это не дельфин-это игрок против которого невозможно играть без нарушений. 🤣
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+15
Ответ Трент Резнор
Дед совсем плохой. Скорее этим трансфером Семак расписывается в полной своей тренерской импотенции. Играющую команду он собрать не может, вся идея в том чтобы грузить на столба.
ну почему же сразу импотенция? Зенит с Дзюбой и Азмуном в оттяжке был хорош.
Соболев/Гонду - столб. Глушенков оттянутый нап.
Будем смотреть
+19
-5
+14
Вот не надо, я даже готов без чемпионства остаться, лишь бы Соболев не переходил

Хотя игрок хороший, но вел себя непорядочно: в драке, например, и его сын что про болельщиков Зенита говорил
+15
-2
+13
Пошёл прогрев для петербужцев
+17
-4
+13
Ответ Aleksey Yashin
Пошёл прогрев для петербужцев
Так нас всех, а не только петербуржцев, всё лето прогревали этой ромашкой - переходит/не переходит. Все эти черданцевы, агенты, эксперты и прочие. Прогревали настолько, что многие в Питере, кто был категорически против, уже махнули рукой со словами "творите, что хотите".
Мнение Михал Сергеича - это личное мнение Михал Сергеича. К мнению любых других людей отношения не имеющее.
Мое личное мнение - шёл бы сблев лесом сквозь овраги. Но меня Миллер не спрашивал. Если дельфиний окажется в Зените, ноги моей на газпром-арене больше не будет.
+14
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+12
Ответ Стас Вор
Белая акула- убийца, гроза всех океанов, пожирательница реалов и баварок.
Тогда уж скорее "касатка", если сравнивать. Акула всё-таки рыба, а не млекопитающий дельфин. )
+10
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Пора-пора-порадуемся!
+8
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Гарри, трибуны пусты, как видишь
Фанаты уже не поднимут кипиш
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Ответ Трент Резнор
При тех ресурсах и игроках, что есть у Зенита чемпионом стал бы и Талалаев
Хочешь сказать, что до Семака тренеры были хуже Талалаева, что не каждый год становились чемпионами при "Газпроме".
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+7
Ответ Трент Резнор
При тех ресурсах и игроках, что есть у Зенита чемпионом стал бы и Талалаев
Но не стали и Манчини с Луческу. Хватит лозунгами говорить. Это какая-то плюсомания постыдная.
+14
-8
+6
Ответ Любитель шоколада
Михаил Боярский «Перейти от мушкетеров короля к гвардейцам кардинала правильно и выгодно.»
только наоборот
+8
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+6
Ответ Валерий Анташов
Плохой, хороший футболист. Чего-то похожее уже из Спартака приходило в Зенит, да и неплохо себя проявило. )
Погребняк пришёл, Зениту кубок УЕФА помог взять, был крут в ЕК. Дзюба пришёл, три подряд чемпионства помог Зениту взять.
+7
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+6
Ответ Трент Резнор
Дед совсем плохой. Скорее этим трансфером Семак расписывается в полной своей тренерской импотенции. Играющую команду он собрать не может, вся идея в том чтобы грузить на столба.
Объясните, что в этом плохого если это работает? Почему игра через столба не может дать и играющей в том числе? Это не взаимоисключающие понятия
+10
-5
+5
Ответ Трент Резнор
При тех ресурсах и игроках, что есть у Зенита чемпионом стал бы и Талалаев
Всегда знал, что Талалаев в разы сильнее Манчини и Луческу. Просто ресурсы нужны.
+5
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Ответ Любитель шоколада
А зачем вспоминать те древние времена ? Давай про текущее поговорим. У Семака 11 топовых иностранцев в заявке а он Акрону проигрывает. И требует себе все новых и новых игроков. Прошлый чемпионат выиграл чудом проигрывая за 5 минут до конца и подкупив вратаря соперника.
- У Манчини и Луческу не было десяти бразильцев
- Так Семак же их составами играл вначале
- Не будем вспоминать неудобное

Ахаха
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Ответ Стас Вор
Понял. Соболев сменил пол и стал касаткой))
Что за бред ? "Касатка" может быть обоих полов .
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0
+4
Ответ Тралл из Питера
Вот не надо, я даже готов без чемпионства остаться, лишь бы Соболев не переходил Хотя игрок хороший, но вел себя непорядочно: в драке, например, и его сын что про болельщиков Зенита говорил
Его сын говорил правду про болельщиков Зенита.
А за правду - не ругают.
+6
-2
+4
Ответ Любитель шоколада
У Манчини и Луческу не было по 8-9 бразильцев в составе. Такое только Семаку сделали. При этом даже при таком составе он Акрон обыграть не в состоянии.
Я не знаю, зачем я вообще говорю со спартаковским ботом, но Семаку в первое трансферное окно(летнее 2018) не купили вообще ни-ко-го. Он до февраля 2019 играл чужим составом и в итоге сделал Зенит чемпионом за три тура до конца чемпионата.
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-3
+4
Ответ Владислав88
Вы сравнивает Паху и Тёму с этим существом, который к 30 годам даже говорить нормально не научился? Ну серьёзно?
Кассьера тоже по русски не говорит, а Соболь в сравнении с этим черным лунтиком, в штрафной соперника наглым тараном в нападении будет, которого сейчас вообще нет у Зенита.
Зениту как раз не хватает наглых и плюющих на всех игроков... потому как от сельдерейной и стерильной игры команды тошнит.
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