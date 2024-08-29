Президент ялтинского «Рубина» о Соболеве: «Мы заинтересованы в игроке такого уровня. Почему нет? Ялта – прекрасный город, город счастья!»

Президент ялтинского «Рубина» оценил возможность подписания Александра Соболева.

27-летний форвард отстранен от первой команды « » на фоне возможного перехода в «Зенит».

«Не скрою, мы заинтересованы в игроке такого уровня, как . Все возможно! Но решение, в первую очередь, за главным тренером нашей команды.

Далее оценим возможности нашего бюджета и мнение игрока. Если все составляющие совпадут, то почему нет? Ялта – прекрасный город, город счастья!» – сказал Кирилл Шапошников, руководящий клубом из LEON Второй лиги Б.

Вопрос о трансфере Соболева в «Зенит» решен положительно. Сергеев перейдет в «Крылья» (Георгий Черданцев)