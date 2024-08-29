Президент ялтинского «Рубина» о Соболеве: «Мы заинтересованы в игроке такого уровня. Почему нет? Ялта – прекрасный город, город счастья!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Вторая лига Б Александр Соболев Чемпионат.com Кирилл Шапошников Рубин Ялта Футбол

Президент ялтинского «Рубина» оценил возможность подписания Александра Соболева.

27-летний форвард отстранен от первой команды «Спартака» на фоне возможного перехода в «Зенит».

«Не скрою, мы заинтересованы в игроке такого уровня, как Александр Соболев. Все возможно! Но решение, в первую очередь, за главным тренером нашей команды.

Далее оценим возможности нашего бюджета и мнение игрока. Если все составляющие совпадут, то почему нет? Ялта – прекрасный город, город счастья!» – сказал Кирилл Шапошников, руководящий клубом из LEON Второй лиги Б.

Вопрос о трансфере Соболева в «Зенит» решен положительно. Сергеев перейдет в «Крылья» (Георгий Черданцев)

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10 комментариев
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да, дельфину в Ялте будет хорошо
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Да чего там скромничать - не город счастья,а страна счастья.
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ахахахахахахааха))))))))))))
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Ответ David Rigert
Да чего там скромничать - не город счастья,а страна счастья.
край напоминающий рай !!!!!!!!!!
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Ответ ПавелПавел
У него зп, как месячный бюджет всего рубина. Если согласны на хлеб и воду берите.
Скорее, зп сравним с бюджетом г. Ялта
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Ещё в Холанде они заинтересованы 😏
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У него зп, как месячный бюджет всего рубина. Если согласны на хлеб и воду берите.
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Ха ха 🤣🤣. Да у этого дельфина запросы такие, какие у всего клуба, включая сюда и обслуживающий персонал (водитель, уборщица, повара...)
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У него зарплата больше чем ваш клуб стоит!
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Правильно, поближе к своим ребятам
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