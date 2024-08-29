Слуцкий о китайских футболистах: «Два защитника «Шеньхуа» сильнее любого российского. Это и мнение Березуцкого. Россия, наверное, сильнее Китая, но разница не будет большой»

Теги Василий Березуцкий Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Китая по футболу высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Слуцкий ответил на вопрос об уровне китайских футболистов.

В первом сезоне «Шанхай Шеньхуа» во главе с российским специалистом выиграл Суперкубок Китая, вышел в полуфинал Кубка страны и находится на второй позиции в чемпионате, проиграв лишь 1 матч из 24.

– Как вам китайские футболисты?

– Очень относительная история.

Мое мнение и мнение Василия Березуцкого: два центральных защитника «Шанхай Шеньхуа» сильнее, чем любой российский защитник.

Но в других амплуа есть российские футболисты выше уровнем. Если встретятся сборные России и Китая, то Россия, наверное, сильнее. Но разница не будет слишком большой.

Думаю, визуально заметить ее не получится. Например, Китай играл с Южной Кореей на равных.

– Как в китайском чемпионате с интенсивностью?

– Опять же приведу пример: российская Премьер-лига публикует фамилии пяти игроков, которые больше всех пробежали за тур – в «Шанхай Шеньхуа» есть футболисты, которые были бы в этой пятерке.

Так что уровень плюс-минус одинаковый, – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий.

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76 комментариев
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ну два-то ясное дело сильнее одного
+180
0
+180
Бацзю перепил, наверное. Сборная Китая Гонконгу влетала недавно и Таиланд с Ливаном обыграть не могла. Можно много не самых лестных слов сказать про сборную России, но уровень у нее явно ощутимо выше, чем у сборной конца первой сотни)
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+67
Ответ velosipedin
ну два-то ясное дело сильнее одного
так березуцкие так и играли) тайм один, тайм другой))
+64
0
+64
Звоните Мостовому
+29
-3
+26
Ответ Garikus89
Бацзю перепил, наверное. Сборная Китая Гонконгу влетала недавно и Таиланд с Ливаном обыграть не могла. Можно много не самых лестных слов сказать про сборную России, но уровень у нее явно ощутимо выше, чем у сборной конца первой сотни)
Ну это смотря с какой игрой сборной сравнивать. Если с той, что он устроил на Евро-2016, то Лёня проиграл бы даже сборной беженцев
+28
-6
+22
Ответ SopTecret
так березуцкие так и играли) тайм один, тайм другой))
так если бы вместо одного китайского защитника в перерыве вышел бы другой , мы бы тоже ничего не заметили )
+16
0
+16
Я понимаю за 2-2,5 млн в год и не такое скажешь, но зачем унижать защитников сборной твоей страны.
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-10
+15
За китайский юань и не такое скажешь, но лаоваем быть не перестанешь
+13
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+13
Ну это уже совсем чушь. Просто посмотрите на результаты китайских клубов в азиатской лч. Они также там очень слабо смотрятся. Может они и нормально бегают, но в футбол они играют на уровне медиалиги.
+12
-2
+10
У них там в Азии эпидемия какая то? Они с Роналду явно заражены. Если в Китае такие качественные игрока то почему за ними очередь из покупателей не стоит? И даже в РПЛ ни один не играет.
+8
0
+8
Ответ Dmitrii Serebrennikov
Справедливости ради стоит заметить что русские клубы тоже последние годы в еврокубках сливали кому попало
Одно дело играть против европейских команд, а другое дело против азиатских. Китайским клубам очень далеко до клубов из Саудовской Аравии, а там условный Малколм разрывает, по пол команды обыгрывает.
+9
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+8
Согласен с предыдущим комментарием, как только Китай играет международный матч с самыми слабыми в мире командами и то пропускает всегда, тут Леня врет явно, что не скажешь за мешок долларов.
+6
0
+6
Похоже Слуцкий не знает как их зовут. "Два центральных защитника". бгг
+5
0
+5
Ответ Евгения Тиунова
Я понимаю за 2-2,5 млн в год и не такое скажешь, но зачем унижать защитников сборной твоей страны.
Может он объективно ответил. Без цели кого-то принизить или возвысить?
+14
-9
+5
Ответ Рома Политов
Но сборную Англии обыграл. Проиграл Уэльсу с Бейлом и Словакии с Гамшиком.
Не обыгрывал, еле отскочили же
+5
-1
+4
Состав Шэньхуа этого дешевле любого клуба из РПЛ, даже дешевле чем состав Факела и Акрона. И он говорит, что защитники из его Шэньхуа были бы сильнейшими в РПЛ? 😂😂😂
+3
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+3
Даешь товарищеский Slutsky cup в январе! Пригласить команды, с ним связанные.

Шанхай Шеньхуа
ЦСКА
Халл
Витесс.
+4
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+3
У китайцев уровень ниже,прежде всего в тактике.Там много историй как будто профи против любителей играют и это в высшей лиге.Со сборной Китая легко бы не было,но они бы поставили автобус и защищались все 90 минут.Ленчика здесь унесло
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Ответ Dexter Morgan
В моём детстве всё китайское считалось подделкой или низкокачественным. А за короткий срок Китай возвысился. И теперь все берут китайские товары и услуги, при этом ещё крупнейшие иностранные компании имеют свои заводы в Китае. И в Китае практически всё сейчас собирают. Я не удивлюсь, если футбол в Китае и вообще в Азии будет конкурентом европейскому и южноамериканскому футболу в будущем.
Школы нет , также как и у нас. Китай вырос на технологиях , которые ему передали в свое время для вывода производств со своих территорий страны запада. Не принижаю заслуг китайцев , они смогли достойно перенять опыт , купили специалистов и создали с нуля свои центры разработки (ну и что-то украли , это общеизвестно). С футболом та же фигня - нужны иностранные специалисты начиная с детского футбола до высшей лиги чтобы на их знаниях создать свою школу. У китайцев уже была попытка залить футбол баблом , также как и у нас. И результат в целом как у нас.
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Три защитника «Шеньхуа» сильнее любого итальянского
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Два сильнее одного) ну естественно , это же математика)
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Ответ mit-byer
Даешь товарищеский Slutsky cup в январе! Пригласить команды, с ним связанные. Шанхай Шеньхуа ЦСКА Халл Витесс.
Халл и Витесс вычеркиваем, пишем Крылья и Терек
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С названием команды в заголовке всё ок?))
Я бы продублировал, как там написано - но бан могу схватить... 🙂
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Получается что 4 китайских защитника лучше 2 любых других российских. 100 китайских лучше 50 российских... А сколько российских защитников в Магуайере?
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Только у одной нашей сборной были бы трудности с Китаем. У сборной Слуцкого, весьма красноречиво назвавшей себя после того самого Евро
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один мамелюк сильнее француза.
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ну китайские журналисты следят за тем, что он говорит о местном футболе и переводят его интервью, поэтому вряд ли он будет объективен. Плюс конечно человек будет стараться придать большую важность своей работе.
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Ответ Рома Политов
Но сборную Англии обыграл. Проиграл Уэльсу с Бейлом и Словакии с Гамшиком.
Ничья была
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Не, ну это уже перебор. Да и, называя вещи своими именами, не от хорошей жизни он в Китае оказался
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Ответ Рома Политов
Одно дело играть против европейских команд, а другое дело против азиатских. Китайским клубам очень далеко до клубов из Саудовской Аравии, а там условный Малколм разрывает, по пол команды обыгрывает.
ну вообще-то не так давно они выигрывали азиатскую ЛЧ. Просто последние 3-4 года у них был ператрах. Сейчас по сути первый полноценный сезон
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