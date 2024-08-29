Слуцкий о китайских футболистах: «Два защитника «Шеньхуа» сильнее любого российского. Это и мнение Березуцкого. Россия, наверное, сильнее Китая, но разница не будет большой»

Леонид Слуцкий ответил на вопрос об уровне китайских футболистов.

В первом сезоне «Шанхай Шеньхуа» во главе с российским специалистом выиграл Суперкубок Китая, вышел в полуфинал Кубка страны и находится на второй позиции в чемпионате, проиграв лишь 1 матч из 24.

– Как вам китайские футболисты?

– Очень относительная история.

Мое мнение и мнение Василия Березуцкого: два центральных защитника «Шанхай Шеньхуа» сильнее, чем любой российский защитник.

Но в других амплуа есть российские футболисты выше уровнем. Если встретятся сборные России и Китая, то Россия, наверное, сильнее. Но разница не будет слишком большой.

Думаю, визуально заметить ее не получится. Например, Китай играл с Южной Кореей на равных.

– Как в китайском чемпионате с интенсивностью?

– Опять же приведу пример: российская Премьер-лига публикует фамилии пяти игроков, которые больше всех пробежали за тур – в «Шанхай Шеньхуа» есть футболисты, которые были бы в этой пятерке.

Так что уровень плюс-минус одинаковый, – сказал главный тренер « » .