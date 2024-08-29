Слуцкий о китайских футболистах: «Два защитника «Шеньхуа» сильнее любого российского. Это и мнение Березуцкого. Россия, наверное, сильнее Китая, но разница не будет большой»
Леонид Слуцкий ответил на вопрос об уровне китайских футболистов.
В первом сезоне «Шанхай Шеньхуа» во главе с российским специалистом выиграл Суперкубок Китая, вышел в полуфинал Кубка страны и находится на второй позиции в чемпионате, проиграв лишь 1 матч из 24.
– Как вам китайские футболисты?
– Очень относительная история.
Мое мнение и мнение Василия Березуцкого: два центральных защитника «Шанхай Шеньхуа» сильнее, чем любой российский защитник.
Но в других амплуа есть российские футболисты выше уровнем. Если встретятся сборные России и Китая, то Россия, наверное, сильнее. Но разница не будет слишком большой.
Думаю, визуально заметить ее не получится. Например, Китай играл с Южной Кореей на равных.
– Как в китайском чемпионате с интенсивностью?
– Опять же приведу пример: российская Премьер-лига публикует фамилии пяти игроков, которые больше всех пробежали за тур – в «Шанхай Шеньхуа» есть футболисты, которые были бы в этой пятерке.
Так что уровень плюс-минус одинаковый, – сказал главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий.
Шанхай Шеньхуа
ЦСКА
Халл
Витесс.
Я бы продублировал, как там написано - но бан могу схватить... 🙂