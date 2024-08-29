Слуцкий о критике перехода в Китай: «Не нравится необразованность, поражало невежество. База «Шеньхуа» – лучшая, посещаемость лиги – 40 тысяч, моя узнаваемость там выше, чем в России»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Слуцкий высказался относительно критики из-за перехода в чемпионат Китая.

В первом сезоне «Шанхай Шеньхуа» во главе с российским специалистом выиграл Суперкубок Китая, вышел в полуфинал Кубка страны и находится на второй позиции в чемпионате, проиграв лишь 1 матч из 24.

– Было много разных разговоров, критики в ваш адрес, когда вы переходили в Китай...

– Мне не нравится необразованность людей. Если ты чего-то не знаешь – это не значит, что это плохо.

Ты идешь в китайскую лигу, где средняя посещаемость – 40 тысяч человек на матче, футбол там невероятно популярен.

Моя узнаваемость в Китае намного выше, чем в России – даже когда я был тренером сборной.

База «Шанхай Шеньхуа» – лучшая из всех, где я работал. Уровень научно-технического обеспечения, подхода – вообще небо и земля.

Такие технологии, которые там применяются в футболе, я не видел даже в Европе.

Сейчас мы будем играть в Азиатской лиге чемпионов — это большое крутое соревнование...

– А в прессе тональность была другой.

– Меня поражало невежество. Ничего не знаете про китайский футбол, не можете назвать ни одного игрока, но говорите: «Это плохо».

Почему плохо? На основании чего? Если мне интересно мнение человека – я его спрошу. Но если нет, можете говорить сколько угодно, – сказал Леонид Слуцкий.

26 комментариев
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Типичная история - человек делал на ютубе быдло шоу с другом, в котором мат-перемат через словечко и скабрезность на скабрезности, а потом такой "поражает невежество людей"
Лол, так медиа, в котором ты и поработал "по приколу" и создаёт моральных уродов и глупцов, забивая головы шлаком, а на выходе "вы ни одного игрока из Китая не назовете, но говорите это плохо"
Уровень человека, который выкидывает мусор из окна авто и жалуется на грязь и беспорядок
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Понятно что там узнаваемость выше, там белого толстого кучерявого мужика легко узнать )
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Красава Викторович !
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Признайте, Леонид Викторович, что и ведете вы там себя несколько иначе. Пошлых шуточек и видосиков провокационных "на тоненького" не позволяете себе. А для нас можно было. Может это вы нас быдлом считаете?
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Ответ Nothern Lord
Только уровень игры в лиге - дно. Китайцы первые, кто признают это.
Они признают хоть. У нас уровень лиги падает, но это никого её волнует
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Конечно, узнаваемость выше среди людей другой расы🤔
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Я вот тоже не могу понять как можно было отказать Реалу и уехать в Китай. Тебя зовут во все лучшие команды России, включая хокейные. Ну как так можно?
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Со мной тут во Владивостоке толпа китайцев решила вдруг зафоткаться. Может Слуцкий Это путает с узнаваемостью?
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И Макдональдсы там вкуснее
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Ответ Ход_Конём
Ладно, уговорил. А сколько бабосиков платят?
В свой кошелек смотри.
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Моя узнаваемость в Китае намного выше, чем в России – даже когда я был тренером сборной.

То есть, там в толпе не затеряешься.
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Ответ Adanilove1991
Технологии, посещаемость, узнаваемость. А уровень футбола, Леонид? Самое главное забыли
А с чего бы уровню футбола Китая быть ниже текущего уровня РПЛ? Сейчас совсем не те времена, когда мы боролись за попадание в ТОП-6 чемпионатов Европы.
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Интересно он сам много своих игроков назовёт?)))
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Эх, вот бы устроили турнир между 3 лучшими клубами России и 3 лучшими клубами Китая, чтобы наглядно сравнить уровни футбола у нас и у них.
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ну, месье Слуцкий может же делать комментарии о положении цифровой среды в определенных странах - целый пасквиль настрочил
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То что никто не может назвать китайских игроков как раз и говорит о низком уровне китайского футбола)
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Чья бы корова мычала, отщепенец
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Ответ Golfimbyl
Красава Викторович !
это новое название для быдло-шоу?
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Ответ Adanilove1991
Технологии, посещаемость, узнаваемость. А уровень футбола, Леонид? Самое главное забыли
Не забыл, а умолчал..... Справедливости ради, и наш чемпионат не далеко ушёл. Поэтому перейти из РПЛ в китайскую лигу не равно перейти из АПЛ
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