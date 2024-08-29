Слуцкий о критике перехода в Китай: «Не нравится необразованность, поражало невежество. База «Шеньхуа» – лучшая, посещаемость лиги – 40 тысяч, моя узнаваемость там выше, чем в России»

Леонид Слуцкий высказался относительно критики из-за перехода в чемпионат Китая.

В первом сезоне « » во главе с российским специалистом выиграл Суперкубок Китая, вышел в полуфинал Кубка страны и находится на второй позиции в чемпионате, проиграв лишь 1 матч из 24.

– Было много разных разговоров, критики в ваш адрес, когда вы переходили в Китай...

– Мне не нравится необразованность людей. Если ты чего-то не знаешь – это не значит, что это плохо.

Ты идешь в китайскую лигу, где средняя посещаемость – 40 тысяч человек на матче, футбол там невероятно популярен.

Моя узнаваемость в Китае намного выше, чем в России – даже когда я был тренером сборной.

База «Шанхай Шеньхуа» – лучшая из всех, где я работал. Уровень научно-технического обеспечения, подхода – вообще небо и земля.

Такие технологии, которые там применяются в футболе, я не видел даже в Европе.

Сейчас мы будем играть в Азиатской лиге чемпионов — это большое крутое соревнование...

– А в прессе тональность была другой.

– Меня поражало невежество. Ничего не знаете про китайский футбол, не можете назвать ни одного игрока, но говорите: «Это плохо».

Почему плохо? На основании чего? Если мне интересно мнение человека – я его спрошу. Но если нет, можете говорить сколько угодно, – сказал .