Все 36 команд новой Лиги чемпионов. Жеребьевка – в четверг

Определились 36 команд, которые первыми опробуют новый формат Лиги чемпионов.

Да, теперь участников основного этапа 36, а не 32.

Италия и Германия делегируют по 5 клубов, Испания, Англия и Франция – по 4. И, например, сразу 2 клуба от Австрии.

Жеребьевка пройдет в Монако уже в четверг – в 19:00 мск. Подробнее о жеребьевке – здесь .

● Все команды разбиты на 4 корзины. Победитель ЛЧ попадает в первую, остальные позиции определяет клубный коэффициент УЕФА.

● Каждая команда получает по 2 соперника из каждой корзины. Итого: у всех клубов – по 8 соперников и 8 игровых туров.

● У каждого клуба по 4 матча дома и 4 матча в гостях – это случайно определяется компьютером. Команды из одной страны не могут встретиться.

● Вместо прежних групп каждый клуб скорее узнает список соперников. Возможный ЛЧ-путь «Реала» из первой корзины: «ПСЖ», «Ливерпуль», «Милан», «Бенфика», ПСВ, «Селтик», «Болонья», «Штутгарт».

● Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место играют стыковой раунд. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.

Общий этап стартует 17-19 сентября. Доиграют уже зимой – 8-й тур пройдет 29 января 2025 года.

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Фото: East News /Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media