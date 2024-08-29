Все 36 команд новой Лиги чемпионов. Жеребьевка – в четверг
Определились 36 команд, которые первыми опробуют новый формат Лиги чемпионов.
Да, теперь участников основного этапа 36, а не 32.
Италия и Германия делегируют по 5 клубов, Испания, Англия и Франция – по 4. И, например, сразу 2 клуба от Австрии.
Жеребьевка пройдет в Монако уже в четверг – в 19:00 мск. Подробнее о жеребьевке – здесь.
● Все команды разбиты на 4 корзины. Победитель ЛЧ попадает в первую, остальные позиции определяет клубный коэффициент УЕФА.
● Каждая команда получает по 2 соперника из каждой корзины. Итого: у всех клубов – по 8 соперников и 8 игровых туров.
● У каждого клуба по 4 матча дома и 4 матча в гостях – это случайно определяется компьютером. Команды из одной страны не могут встретиться.
● Вместо прежних групп каждый клуб скорее узнает список соперников. Возможный ЛЧ-путь «Реала» из первой корзины: «ПСЖ», «Ливерпуль», «Милан», «Бенфика», ПСВ, «Селтик», «Болонья», «Штутгарт».
● Все 36 клубов ранжируются в общей таблице. Напрямую в 1/8 выходят 8 первых мест. Команды с 9-го по 24-е место играют стыковой раунд. Для команд с 25-го по 36-е места евросезон закончится.
Общий этап стартует 17-19 сентября. Доиграют уже зимой – 8-й тур пройдет 29 января 2025 года.
Редизайн звука на примере гимна ЛЧ – зачем менять то, что все любят
Жеребьевку ЛЧ теперь проводит компьютер. Встречайте теорию заговора 2.0
Фото: East News/Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media
Вот ответ, что главное изменится при новой системе.
Раньше команды из первой корзины разводились по группам, и играли 6 матчей с более слабыми соперниками (по два матча с командами из 2,3,4 корзин).
Теперь фавориты поставлены в абсолютно равные условия с командами из других корзин, включая низшую.
Это по-спортивному справедливо.
Кроме того, уже на групповом этапе будет немало матчей между командами первой корзины, типа Бавария-Ман Сити или Реал-Барселона.
Что ж, это и вправду любопытно.
Так же и сейчас будет, все быстро привыкнут, особенно зрители)
От швейцарки в УЕФА отказались, видимо посчитав, что от неё больше проблем, чем пользы. И правильно сделали, имхо.
Главный плюс - нельзя будет в последние 2 тура бросить играть, ведь так есть риск вылететь из топ-8 и сыграть 2 дополнительных матча и не факт что пройти в 1/8. Потому что плотность в топ-8 будет скорее всего высокая. Пока минусов кроме ностальгии по прошлому формату не вижу.
P.S. Сам ещё в прошлом году был люто против, ведь привычка сильная вещь
А формат любопытный при группах последние туры зачастую были формальностью, а тут чтобы попасть в восьмерку придется играть на полную все игры
Больше топовых матчей? Неа! Больше проходных под вывеской топовых. Когда клубы поймут, что трёх побед достаточно для выхода в плей-офф, групповой этап превратится в обкатку молодёжи/резервистов.
И это только самые очевидные проблемы нового формата. То ли ещё будет!
Похоже как последние туры в НХЛ или НБА.
Сейчас же будет приличное количество реальных топ матчей, но так же считаю очень хорошо, что более слабые смогут сыграть с более слабыми, набрать очки в "своей весовой категории" и может даже побороться за плей-офф.
Таблицу конечно первые 4-6 туров смотреть будет невозможно, все расклады останутся на последние 2-3 тура только. Зато будет много футбола и веселья, тем более сейчас, когда все больше команд пытаются играть в атакующий футбол.
Многие из критиков тоже изменят свое мнение, когда увидят как это выглядит и разберутся в новой системе турнира. Я же считаю что это лучшее, что случилось с ЛЧ, после добавления не-чемпионов из топ лиг в турнир. Хотя тогда тоже было много критиков, говоривших что название турнира посрамлено, и видимо получавших большее удовольствие от игр Легии, Панатинаикоса или Русенборга, вместо Арсенала, Барселоны или Ювентуса.
Во-первых, будем уж говорить на чистоту, ЛЧ нет смысла отделять от КЕЧ. Фактически это его наследник. И тут следует вопрос, а раньше турнира не было?
Добавление группового этапа в кубок в 91 году - не радикальная мутация? Серьезно? Это огромное изменение, которое по своему времени ничем не уступало нынешнему. А когда в 97 или 98 году сюда стали попадать не только чемпионы - это не радикальная мутация?
А когда стали меняться квалификационные раунды и масштабное расширение - не радикальная мутация?
Так что нет, уже такое было неоднократно, хотя ближе всего - добавление групп в 91.
А если бы Будё-Глимт с севера Норвегии прошёл Црвену Звезду, они бы тоже домашние матчи в январе играли?
Короче говоря, УЕФА придумала максимально мутный вариант. А формат может быть и ничего, но матчей теперь больше, что не очень хорошо. И всё это под новый, откровенно убогий гимн ЛЧ. Такое себе, в общем.
С одной стороны много топовых матчей уже на групповой стадии, для условного «Реала» таковых будет 2-3. С другой стороны, в условной Братиславе все равно увидят живьем хотя бы 1, а то и 2 европейских топ-клуба.
Я бы лично сделал, чтобы клубы из 3-4 корзин всегда начинали дома против топов из 1-2. Было бы интереснее со всех точек зрения