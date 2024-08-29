Новый формат Лиги чемпионов. Самый понятный гид по изменениям

Объясним за минуту.

Лига чемпионов в новом формате стартует 17 сентября, а 29 августа – жеребьевка.

● 36 команд вместо 32 . Два дополнительных места получили топ-чемпионаты по рейтингу прошлого сезона (из Серии А – «Рома», в Бундеслиге – «Боруссия» Д), одно – третья команда пятой страны из таблицы коэффициентов за пять лет (Лига 1 – «Брест»), последнее – разыграно в квалификации через Путь чемпионов, там теперь пять победителей вместо четырех.

● Общая таблица вместо групп по четыре . Единая – на 36 команд. Перемещения в ней будут происходить после каждого матча вне зависимости от того, кто с кем сыграл.

● Восемь туров вместо шести . 17-19 сентября – первый, растянутый на три дня (других еврокубков на неделе не будет), далее 1-2 и 22-23 октября, 5-6 и 26-27 ноября, 10-11 декабря, 21-22 января и последний тур в один день – 29 января. Благодаря этому в турнире будет 144 матча вместо 96.

● Каждый играет с восемью разными соперниками вместо трех . Участники разделены на четыре корзины по девять, у каждого будет восемь заранее определенных соперников – по два из каждой корзины. Четыре матча дома, четыре в гостях, все – против разных команд, по одной домашней и выездной игре против каждой корзины. Швейцарской системы, когда соперник выясняется после предыдущего тура, в турнире нет.

● В 1/8 финала напрямую выходят топ-8 . Команды с 9-го по 24-е место играют стыковой раунд: верхняя половина из них сеяные при жеребьевке. Начиная с 1/8 финала – привычный плей-офф.

● Нет вылета из ЛЧ в Лигу Европы и из ЛЕ в Лигу конференций . Команды с 25-го места и ниже заканчивают еврокубковый сезон.

● В Лиге Европы и Лиге конференций такая же реформа . Тоже по 36 команд в единой таблице, только в ЛК по шесть матчей – до декабря.

Жеребьевка теперь – в смешанном формате с использованием компьютера. Вручную будут доставать команды по корзинам, далее компьютер выстроит календарь из восьми соперников (с условием, что нельзя встретиться с представителем своей страны и можно максимум с двумя из любой другой).

Детальное расписание опубликуют в субботу, 31 августа – после проверки всех возможных наложений календаря с расписаниями Лиги Европы и Лиги конференций в одних и тех же городах.

Все о жеребьевке ЛЧ. Можно ли доверять компьютеру?

Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press