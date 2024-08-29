Жеребьевку ЛЧ теперь проводит компьютер. Встречайте теорию заговора 2.0

Обновление Лиги чемпионов – это не только изменение формата, но и конец эпохи шаров на жеребьевке. Теперь соперников будет выбирать компьютер. И, скорее всего, к прозрачности появятся вопросы.

Ищем ответы заранее.

Коротко о новом формате

Прежде чем разбираться с техническими тонкостями жеребьевки, в двух словах напомним обновленный формат.

● Число команд в групповом турнире увеличится с 32 до 36.

● Групповой этап заменили на «этап лиги» – все команды объединят в одну турнирную таблицу.

● Вместо шести будет восемь туров (четыре домашних матча, четыре – гостевых).

● Каждому выберут восемь соперников – по два из четырех корзин (с одним матч дома, с другим – на выезде). Две встречи с одной и той же командой на этапе лиги исключены.

● По итогам «этапа лиги» первые восемь клубов напрямую выходят в 1/8, оставшиеся места в плей-офф между собой разыграют следующие шестнадцать команд.

Жеребьевку проводит компьютер, потому что слишком много условий

Новый формат розыгрыша требует новой технологии жеребьевки. При старой потребовалось бы почти 36 чаш и тысяча шаров. А процесс занял бы несколько часов, и зрители вряд ли бы смогли удержать фокус и вникнуть во все тонкости отбора.

Поэтому для жеребьевки ЛЧ (как, кстати, и ЛЕ и ЛК) впервые используют компьютер.

Разбираемся пошагово.

1. Команды на основе индивидуального клубного коэффициента УЕФА разделят на четыре корзины – получается по девять в каждой. Победитель прошлого розыгрыша автоматически попадает в первую корзину.

2. Затем из первой корзины (потом второй и так далее) будут тянуть шары команд – и компьютер случайным образом (но с рядом условий) выберет для каждой по два соперника из других корзин. И решит, с кем играть дома, а с кем – на выезде.

А вот и условия, для которых и нужен компьютер: на этапе лиги не могут столкнуться команды из одной страны, а также один клуб не может сыграть более чем с двумя соперниками из любой другой (например, испанский клуб с тремя английскими – можно только максимум с двумя).

Окончательное расписание с датами и временем начала объявят на следующий день после жеребьевок всех еврокубков (31 августа), чтобы избежать накладок на матчи Лиги Европы и Лиги конференций в тех же городах.

А можно ли доверять компьютеру? Разве его нельзя запрограммировать под нужный результат? Или взломать удаленно?

Этим вопросом уже задаются болельщики. Вот несколько популярных комментариев под материалом испанской As о новой жеребьевке.

«До тех пор, пока код не будет публичным, результат будет выходить таким, каким захочет программист, а точнее его босс Чеферин».

«Если вы действительно хотите сделать это прозрачным способом, код должен быть открытым».

«Компьютер не Apple, не HP и т.д., компьютер называется Чеферин».

Программное обеспечение для жеребьевки ЛЧ предоставлено британской компанией AE Live – одним из ведущих мировых поставщиков решений в области телевизионной графики и работы с данными. Она сопровождает трансляции АПЛ и серии теннисных турниров WTA. А также студии топовых вещателей – Sky Sports и ВВС Sport.

«Именно для того, чтобы убедить болельщиков [в честности процедуры], мы наняли для жеребьевки стороннюю компанию», – заявил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.

УЕФА выбрал AE Live в сентябре прошлого года – компания разработала и протестировала программное обеспечение, интегрировав «различные внутренние и внешние механизмы для проверки результатов».

А что конкретно должно скрываться за этими процедурами?

Объясняет Спортсу’’ член правления Ассоциации руководителей служб информационной безопасности, советник ООН по информационной безопасности и заместитель директора по продуктовому развитию группы компаний «Солар» Артем Избаенков.

«Доступ к системе должны иметь только авторизованные пользователи с использованием многоуровневой аутентификации, например, 2FA или других методов многоуровневой проверки. Все данные как в процессе, так и на хранении, должны быть защищены с помощью современного шифрования. Защита сети должна включать использование брандмауэров, систем предотвращения вторжений (IPS), а также антивирусное и антишпионское программное обеспечение. Постоянный мониторинг всех операций и ведение журналов всех действий в системе помогут выявлять аномалии и подозрительную активность. Регулярные тесты на проникновение и анализ уязвимостей позволят находить и устранять потенциальные слабые места в системе».

Программу проверил внешний аудитор Ernst & Young, входящий в «большую четверку» консалтинговых корпораций вместе с Deloitte, PricewaterhouseCoopers и KPMG.

«Чтобы обеспечить прозрачность процесса жеребьевки и убедить все заинтересованные стороны (клубы, болельщики, спонсоры) в честности, независимый аудит с привлечением авторитетных компаний уровня Ernst & Young обязателен, – уверен Артем Избаенков. – Аудиторы проверят программное обеспечение и процесс жеребьевки на соответствие принципам случайности и справедливости. Это включает изучение исходного кода, анализ алгоритмов случайного выбора и проверку процедур резервирования и обработки сбоев. Кроме этого, УЕФА стоит рассмотреть возможность предоставления исходного кода программы для независимых экспертов и общественности, которые смогут подтвердить отсутствие манипуляций и возможности несанкционированного использования».

По условиям соглашения аудиторы будут присутствовать на самой жеребьевке в Grimaldi Forum в Монте-Карло – для контроля на месте.

«Ведение публичных записей и трансляция жеребьевки в реальном времени также обеспечат прозрачность и позволят всем заинтересованным лицам следить за процессом. – уверен Избаенков.

УЕФА также отмечает, что на случай сбоя программного обеспечения имеется несколько резервных копий, которые сработают друг за другом при любом форс-мажоре – жеребьевке ничего не угрожает.

«Наличие нескольких уровней резервных систем гарантируют непрерывность процесса жеребьевки в случае сбоя первичной системы, – подтверждает Избаенков. – Потенциально взломать можно любую систему, однако приняв вышеупомянутые меры, УЕФА значительно повысит защиту программного обеспечения и уменьшит вероятность успешной атаки».

УЕФА не раскрывает всех деталей киберзащиты. Клубам остается доверять разработчикам и аудиторам.

Вопросы к прозрачности были и раньше – знаменитая теория нагретых шаров

На жеребьевках Лиги чемпионов иногда случались странности.

Самый памятный случай – когда Андрей Аршавин в декабре 2021-го неожиданно вытащил шар «Манчестер Юнайтед», определив манкунианцев в соперники «Вильярреалу». Организаторы церемонии засуетились, вспомнив, что клубы не могли встретиться на этой стадии, так как играли в одной группе. Исправив ошибку, «Вильярреалу» выбрали в соперники «Ман Сити», но позднее «Ливерпулю» выпал «Атлетико» из чаши, в которой должен был быть «МЮ» – все окончательно запуталось. УЕФА признал техническую ошибку и нарушение регламента – результаты жеребьевки аннулировали и провели ее заново.

Не всем подозрительным историям нашлись объяснения.

Так, в 2012-м результаты жеребьевки полностью совпали с репетицией, которую за день до провели в прямом эфире. Вердикт УЕФА: совпадение.

А в 2018 году «Рома» разместила билеты на полуфинал ЛЧ с «Ливерпулем» до того как пара была определена жеребьевкой. Итальянцы объясняли мистику техническим сбоем у билетного оператора, УЕФА – опять совпадением.

Среди болельщиков популярна такая теория заговора: УЕФА намеренно фальсифицирует результаты жеребьевки, чтобы богачам доставались легкие соперники.

Некоторые события убеждают сторонников гипотезы в правоте.

Например, в 2015-м звездный ассистент Хавьер Дзанетти сразу схватил определенный шар, потом с ним в руках помешал остальные и вытащил первоначальный, в 2016-м Роберто Карлос пытался открыть шар, но потом вдруг опустил обратно и выбрал другой – отправил «Лудогорец» в группу к «ПСЖ» и «Арсеналу». На той же церемонии Иан Раш и вовсе показал фокус: опускал руки под стол с бумажкой в одной руке, а достал – в другой.

О жульничестве рассуждают не только в ветках комментариев. В скандальном интервью из 2016 года аргентинскому изданию La Nación экс-глава ФИФА Зепп Блаттер ошеломил обвинениями.

«Конечно, можно пометить шары, нагревая или охлаждая их. Этого не было в ФИФА, но я был свидетелем жеребьевок на европейском уровне, где это происходило. Они заранее кладут шарики в морозилку. Легко определить, какие из них холодные, а какие теплые. Как только вы к ним прикоснетесь, вы поймете».

Главный по жеребьевкам УЕФА Джорджио Маркетти отвечал:

«Как шары могут быть горячими или холодными? Это невозможно. С той категорией игроков, которую мы приглашаем на жеребьевку, я бы никогда не попросил кого-то сделать что-то нечестное при выборе шаров. Это шутка».

Что ж, теперь человеческий фактор исключен совсем. А вот теория заговора будет актуальна, кажется, всегда.

Телеграм-канал Игоря Сергеева

Фото: IMAGO/Nordphoto GmbH / Freund, Mandoga Media/Global Look Press ; Gettyimages.ru /AMA/Corbis, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency; East News /Di Nolfi/Keystone via AP