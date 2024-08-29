Жеребьевку ЛЧ теперь проводит компьютер. Встречайте теорию заговора 2.0
Обновление Лиги чемпионов – это не только изменение формата, но и конец эпохи шаров на жеребьевке. Теперь соперников будет выбирать компьютер. И, скорее всего, к прозрачности появятся вопросы.
Ищем ответы заранее.
Коротко о новом формате
Прежде чем разбираться с техническими тонкостями жеребьевки, в двух словах напомним обновленный формат.
● Число команд в групповом турнире увеличится с 32 до 36.
● Групповой этап заменили на «этап лиги» – все команды объединят в одну турнирную таблицу.
● Вместо шести будет восемь туров (четыре домашних матча, четыре – гостевых).
● Каждому выберут восемь соперников – по два из четырех корзин (с одним матч дома, с другим – на выезде). Две встречи с одной и той же командой на этапе лиги исключены.
● По итогам «этапа лиги» первые восемь клубов напрямую выходят в 1/8, оставшиеся места в плей-офф между собой разыграют следующие шестнадцать команд.
Жеребьевку проводит компьютер, потому что слишком много условий
Новый формат розыгрыша требует новой технологии жеребьевки. При старой потребовалось бы почти 36 чаш и тысяча шаров. А процесс занял бы несколько часов, и зрители вряд ли бы смогли удержать фокус и вникнуть во все тонкости отбора.
Поэтому для жеребьевки ЛЧ (как, кстати, и ЛЕ и ЛК) впервые используют компьютер.
Разбираемся пошагово.
1. Команды на основе индивидуального клубного коэффициента УЕФА разделят на четыре корзины – получается по девять в каждой. Победитель прошлого розыгрыша автоматически попадает в первую корзину.
2. Затем из первой корзины (потом второй и так далее) будут тянуть шары команд – и компьютер случайным образом (но с рядом условий) выберет для каждой по два соперника из других корзин. И решит, с кем играть дома, а с кем – на выезде.
А вот и условия, для которых и нужен компьютер: на этапе лиги не могут столкнуться команды из одной страны, а также один клуб не может сыграть более чем с двумя соперниками из любой другой (например, испанский клуб с тремя английскими – можно только максимум с двумя).
Окончательное расписание с датами и временем начала объявят на следующий день после жеребьевок всех еврокубков (31 августа), чтобы избежать накладок на матчи Лиги Европы и Лиги конференций в тех же городах.
А можно ли доверять компьютеру? Разве его нельзя запрограммировать под нужный результат? Или взломать удаленно?
Этим вопросом уже задаются болельщики. Вот несколько популярных комментариев под материалом испанской As о новой жеребьевке.
«До тех пор, пока код не будет публичным, результат будет выходить таким, каким захочет программист, а точнее его босс Чеферин».
«Если вы действительно хотите сделать это прозрачным способом, код должен быть открытым».
«Компьютер не Apple, не HP и т.д., компьютер называется Чеферин».
Программное обеспечение для жеребьевки ЛЧ предоставлено британской компанией AE Live – одним из ведущих мировых поставщиков решений в области телевизионной графики и работы с данными. Она сопровождает трансляции АПЛ и серии теннисных турниров WTA. А также студии топовых вещателей – Sky Sports и ВВС Sport.
«Именно для того, чтобы убедить болельщиков [в честности процедуры], мы наняли для жеребьевки стороннюю компанию», – заявил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.
УЕФА выбрал AE Live в сентябре прошлого года – компания разработала и протестировала программное обеспечение, интегрировав «различные внутренние и внешние механизмы для проверки результатов».
А что конкретно должно скрываться за этими процедурами?
Объясняет Спортсу’’ член правления Ассоциации руководителей служб информационной безопасности, советник ООН по информационной безопасности и заместитель директора по продуктовому развитию группы компаний «Солар» Артем Избаенков.
«Доступ к системе должны иметь только авторизованные пользователи с использованием многоуровневой аутентификации, например, 2FA или других методов многоуровневой проверки. Все данные как в процессе, так и на хранении, должны быть защищены с помощью современного шифрования. Защита сети должна включать использование брандмауэров, систем предотвращения вторжений (IPS), а также антивирусное и антишпионское программное обеспечение. Постоянный мониторинг всех операций и ведение журналов всех действий в системе помогут выявлять аномалии и подозрительную активность. Регулярные тесты на проникновение и анализ уязвимостей позволят находить и устранять потенциальные слабые места в системе».
Программу проверил внешний аудитор Ernst & Young, входящий в «большую четверку» консалтинговых корпораций вместе с Deloitte, PricewaterhouseCoopers и KPMG.
«Чтобы обеспечить прозрачность процесса жеребьевки и убедить все заинтересованные стороны (клубы, болельщики, спонсоры) в честности, независимый аудит с привлечением авторитетных компаний уровня Ernst & Young обязателен, – уверен Артем Избаенков. – Аудиторы проверят программное обеспечение и процесс жеребьевки на соответствие принципам случайности и справедливости. Это включает изучение исходного кода, анализ алгоритмов случайного выбора и проверку процедур резервирования и обработки сбоев. Кроме этого, УЕФА стоит рассмотреть возможность предоставления исходного кода программы для независимых экспертов и общественности, которые смогут подтвердить отсутствие манипуляций и возможности несанкционированного использования».
По условиям соглашения аудиторы будут присутствовать на самой жеребьевке в Grimaldi Forum в Монте-Карло – для контроля на месте.
«Ведение публичных записей и трансляция жеребьевки в реальном времени также обеспечат прозрачность и позволят всем заинтересованным лицам следить за процессом. – уверен Избаенков.
УЕФА также отмечает, что на случай сбоя программного обеспечения имеется несколько резервных копий, которые сработают друг за другом при любом форс-мажоре – жеребьевке ничего не угрожает.
«Наличие нескольких уровней резервных систем гарантируют непрерывность процесса жеребьевки в случае сбоя первичной системы, – подтверждает Избаенков. – Потенциально взломать можно любую систему, однако приняв вышеупомянутые меры, УЕФА значительно повысит защиту программного обеспечения и уменьшит вероятность успешной атаки».
УЕФА не раскрывает всех деталей киберзащиты. Клубам остается доверять разработчикам и аудиторам.
Вопросы к прозрачности были и раньше – знаменитая теория нагретых шаров
На жеребьевках Лиги чемпионов иногда случались странности.
Самый памятный случай – когда Андрей Аршавин в декабре 2021-го неожиданно вытащил шар «Манчестер Юнайтед», определив манкунианцев в соперники «Вильярреалу». Организаторы церемонии засуетились, вспомнив, что клубы не могли встретиться на этой стадии, так как играли в одной группе. Исправив ошибку, «Вильярреалу» выбрали в соперники «Ман Сити», но позднее «Ливерпулю» выпал «Атлетико» из чаши, в которой должен был быть «МЮ» – все окончательно запуталось. УЕФА признал техническую ошибку и нарушение регламента – результаты жеребьевки аннулировали и провели ее заново.
Не всем подозрительным историям нашлись объяснения.
Так, в 2012-м результаты жеребьевки полностью совпали с репетицией, которую за день до провели в прямом эфире. Вердикт УЕФА: совпадение.
А в 2018 году «Рома» разместила билеты на полуфинал ЛЧ с «Ливерпулем» до того как пара была определена жеребьевкой. Итальянцы объясняли мистику техническим сбоем у билетного оператора, УЕФА – опять совпадением.
Среди болельщиков популярна такая теория заговора: УЕФА намеренно фальсифицирует результаты жеребьевки, чтобы богачам доставались легкие соперники.
Некоторые события убеждают сторонников гипотезы в правоте.
Например, в 2015-м звездный ассистент Хавьер Дзанетти сразу схватил определенный шар, потом с ним в руках помешал остальные и вытащил первоначальный, в 2016-м Роберто Карлос пытался открыть шар, но потом вдруг опустил обратно и выбрал другой – отправил «Лудогорец» в группу к «ПСЖ» и «Арсеналу». На той же церемонии Иан Раш и вовсе показал фокус: опускал руки под стол с бумажкой в одной руке, а достал – в другой.
О жульничестве рассуждают не только в ветках комментариев. В скандальном интервью из 2016 года аргентинскому изданию La Nación экс-глава ФИФА Зепп Блаттер ошеломил обвинениями.
«Конечно, можно пометить шары, нагревая или охлаждая их. Этого не было в ФИФА, но я был свидетелем жеребьевок на европейском уровне, где это происходило. Они заранее кладут шарики в морозилку. Легко определить, какие из них холодные, а какие теплые. Как только вы к ним прикоснетесь, вы поймете».
Главный по жеребьевкам УЕФА Джорджио Маркетти отвечал:
«Как шары могут быть горячими или холодными? Это невозможно. С той категорией игроков, которую мы приглашаем на жеребьевку, я бы никогда не попросил кого-то сделать что-то нечестное при выборе шаров. Это шутка».
Что ж, теперь человеческий фактор исключен совсем. А вот теория заговора будет актуальна, кажется, всегда.
Фото: IMAGO/Nordphoto GmbH / Freund, Mandoga Media/Global Look Press; Gettyimages.ru/AMA/Corbis, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency; East News/Di Nolfi/Keystone via AP
А в остальном смысл в увеличении количества команд и матчей, а значит и доходов (то есть пытаются выбить этот аргумент из-под Переса, который обещает золотые горы с Суперлигой). Сделать простую систему из 36 команд невозможно. Пришлось делать сложную.
Возможно, такая система даст больше шансов командам типа Аякса и другим "фаворитам второго эшелона".
"Каждая команда получает по 2 соперника из каждой корзины. Итого: у всех клубов – по 8 соперников и 8 игровых туров"
Вот ответ, что главное изменится при новой системе.
Раньше команды из первой корзины разводились по группам, и играли 6 матчей с более слабыми соперниками (по два матча с командами из 2,3,4 корзин).
Теперь фавориты поставлены в абсолютно равные условия с командами из других корзин, включая низшую.
Это по-спортивному справедливо.
Кроме того, уже на групповом этапе будет немало матчей между командами первой корзины, типа Бавария-Ман Сити или Реал-Барселона.
Что ж, это и вправду любопытно.
Такой формат практически исключает ранний вылет большого клуба (а-ля МЮ прошлого сезона) - в ТОП 24 даже самый проблемный ТОП после 8 туров попадать должен, а это значит, что каждый топ-клуб проведет минимум 10 матчей. Что, очевидно, выгодно ЛЧ и самому топ-клубу.
В общем, формат довольно простой если не нагромождать нюансами. Представь чемпионат любой страны после 8 туров - примерно так будет выглядеть итоговая турнирная таблица ЛЧ.
Вручную тоже можно проводить такую жеребьевку, только это займет часы. И место для компьютерной манипуляции все равно найдется даже в её случае.
Команды по силе на 4 группы разделены – раньше сеяному топу выпадало по сопернику из каждой корзины, теперь по 2 соперника из каждой корзины, с кем-то получится сыграть дома, с кем-то в гостях. И таблица теперь общая на все команды.
Поэтому футболистам не будут больше платить из-за большего количества матчей, потому что агент не может дать гарантию, что футболист будет играть больше, никто не может.
Скорее билеты и подписки станут дороже, потому что подорожают права на трансляции.