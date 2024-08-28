Черданцев о словах, что Соболев не перейдет в «Зенит»: «Меня подвели, источник был другой. Это серьезные клубы, в таких переговорах возникают новые течения. Сейчас фаза максимально горячая»

Георгий Черданцев объяснил противоречия в озвученной им информации.

Комментатор «Матч ТВ» сегодня в эфире заявил, что в ближайшее время может быть объявлено о трансфере в « », хотя еще 24 августа утверждал, что такой сделки не будет.

«Я не буду выдавать свои источники информации. Это серьезный человек. Не могу говорить кто, но просто так во время эфира меня бы отвлекать не стали. Это по нашим меркам ЧП. Но ситуация того стоила.

Мы согласовали момент, чтобы Саша Аксенов поработал один. Если бы это того не стоило, я бы не получал информацию в режиме реального времени.

Меня подвели. Источник был другой. Это серьезные клубы, очень серьезный уровень. В таких переговорах возникают новые течения. Какие – я не знаю. Я не агент. Видимо, в какой-то момент сделка заглохла. В бизнесе так бывает. В какой-то момент стороны вновь вернулись к обсуждению.

По состоянию на сегодняшний вечер фаза была максимально горячая. К чему придут стороны – будет объявлено официально», – отметил комментатор « ».