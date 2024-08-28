Черданцев о словах, что Соболев не перейдет в «Зенит»: «Меня подвели, источник был другой. Это серьезные клубы, в таких переговорах возникают новые течения. Сейчас фаза максимально горячая»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Георгий Черданцев Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Георгий Черданцев объяснил противоречия в озвученной им информации.

Комментатор «Матч ТВ» сегодня в эфире заявил, что в ближайшее время может быть объявлено о трансфере Александра Соболева в «Зенит», хотя еще 24 августа утверждал, что такой сделки не будет.

«Я не буду выдавать свои источники информации. Это серьезный человек. Не могу говорить кто, но просто так во время эфира меня бы отвлекать не стали. Это по нашим меркам ЧП. Но ситуация того стоила.

Мы согласовали момент, чтобы Саша Аксенов поработал один. Если бы это того не стоило, я бы не получал информацию в режиме реального времени.

Меня подвели. Источник был другой. Это серьезные клубы, очень серьезный уровень. В таких переговорах возникают новые течения. Какие – я не знаю. Я не агент. Видимо, в какой-то момент сделка заглохла. В бизнесе так бывает. В какой-то момент стороны вновь вернулись к обсуждению.

По состоянию на сегодняшний вечер фаза была максимально горячая. К чему придут стороны – будет объявлено официально», – отметил комментатор «Матч ТВ».

Материалы по теме

42 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Балабол, источники, клубы, все вокруг виноваты, один ты весь такой серьезный инсайдер. Позор профессии.
+76
-4
+72
Ну так и молчи, если не знаешь. Зачем пиариться, а потом оправдываться?
+33
-4
+29
Чердан решил в Романо, не вышел из него инсайдер, оставайся никудышным комментатором дпльше
+12
-1
+11
У Черданцева фаза постоянно горячая
+10
-2
+8
"Горячая фаза" - хорошее название немецкого фильма для взрослых про электриков
+7
0
+7
Как будто Фиго в Реал переходит. Шумиха какая-то наигранная если честно. Обычный трансфер гнилого дельфина в РПЛ.
+8
-1
+7
У слова "трепло" в словаре появился новый синоним - Черданцев.
+5
-2
+3
Ответ Aleksey Yashin
У Черданцева фаза постоянно горячая
Или струя. Потому, что течение новое.
+5
-2
+3
Ответ los merengues
Балабол, источники, клубы, все вокруг виноваты, один ты весь такой серьезный инсайдер. Позор профессии.
У него белое пальто. Отстань от него!
+5
-2
+3
Карпов чтоли?.. его источник?
+3
0
+3
Жора как в анекдоте: это не я обделался, это недруги наложили мне в штаны
+3
0
+3
Жора-peace door мяч
+2
0
+2
Ответ Заремыч
Карпов чтоли?.. его источник?
Они наверное вместе бухают.
+1
0
+1
Ответ jqzn88xn6n
Или струя. Потому, что течение новое.
тёпленькая пошла
+1
0
+1
Хайпанул)))
+1
0
+1
Мозги тебя подвели и желание хайпануть.
+1
0
+1
Кто только не попиарился на переговорах и предполагаемом трансфере Дельфина из Спартака в Зенит. Все щеголяли своими источниками, достоверной информацией, всё ради хайпа и упоминания о себе в СМИ.
+1
0
+1
Ушел из прямого эфира в туалет - под видом "ходил за инсайдом"
0
0
0
Зашёл не в ту дверь, бывает))
+1
-1
0
Как нелепо мажется, лучше бы просто потерялся
+1
-1
0
Что же ты Черданцев включил заднюю ... (
+1
-1
0
По чердаку давно понятно, что он избрал путь шарлотки)
+1
-1
0
Поставщик подвёл, разбадяженный втюхали Жоре
+1
-1
0
«Прощай п…ол, не скучай смотри футбол…»
0
0
0
Что ж ты, фраер, сдал назад!
0
0
0
Жора иМпотечник
0
0
0
Там Линкин Парк примерно так же нового вокалиста объявляют)
0
0
0
А ещё на него ипотеку оформили
0
0
0
Позорник!
0
0
0
Бачок ты сливной, а не журналист. Как и твой дружок с
растущими залысинами. Ссытесь от возможности подчеркнуть свою значимость.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий