Черданцев о Соболеве в «Зените»: «Ситуация вернулась к активнейшей фазе. Не факт, что он сразу окажется в клубе – может продолжить сезон в аренде, чтобы набрать форму»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Черданцев Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Георгий Черданцев разъяснил свои слова о трансфере Александра Соболева в «Зенит».

Ранее он заявил, что петербургский клуб может объявить о переходе форварда «Спартака» в самое ближайшее время.

«По состоянию на 21:29 пока обновлений нет, но полагаю, что в ближайшее время обновление этой информации появится. В эти минуты переговоры были или продолжают находиться в решающей фазе.

Не факт, что переговоры всегда заканчиваются определенным результатом. Но как я понимаю, ситуация вернулась к активнейшей фазе. Если стороны придут к соглашению, то не исключено, что либо сегодня вечером, либо завтра утром о трансфере будет объявлено официально.

Но насколько я понимаю, не факт, что Соболев сразу окажется в «Зените». Он может продолжить сезон в аренде, чтобы набрать форму. Но в каком клубе, я не знаю», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Медведев о Соболеве в «Зените»: «Решение будет объявлено завтра»

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54 комментария
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Можно купить и оставить в аренде в Спартаке, чтобы форму набирал
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Второй Бухаров. Даже лицо почти идентичное.
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Может быть, перейдет в Зенит. А может быть, не перейдет. А может, не в Зенит. А может, не Соболев. Местами возможны дожди...
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Ответ Циник Петербургский
Может быть, перейдет в Зенит. А может быть, не перейдет. А может, не в Зенит. А может, не Соболев. Местами возможны дожди...
«Сыну начальника гидрометцентра исполнилось 32-35, на самом деле 28 лет, по ощущениям — 23 года. Местами — дочь.»
+38
0
+38
Ответ Noken
Второй Бухаров. Даже лицо почти идентичное.
Бухаров на поле приличнее себя вёл
+23
-1
+22
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Можно купить и оставить в аренде в Спартаке, чтобы форму набирал
В Рубин Ялту отдать
+12
-2
+10
Один Писарский в Сочи сейчас поднапрягся)
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0
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Расходимся, нас наимели.
+10
-2
+8
Ответ Ничего Смешного
Бухаров на поле приличнее себя вёл
Да и уровнем выше был , как и в целом тогда паспортисты
+13
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+7
Такие вбросы от всеведующих экспертов - да просто гадят.

Генич так нагадил Дзюбе, вытащив информацию о переговорах с Крыльями. Месть, не месть - но Генич был доволен результатом. Такая, мелкая пакость - но ведь получилось.

Черданцев, наверное, не мстит. У него просто зуд. Но зуд страшный, нестерпимый.

Нагадил, даже если сам того не желал. В принципе, это сегодняшняя жизнь.
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Появление Мбаппе в Реале уже кажется не настолько эпичным как история с Соболевым в Зените)
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Ответ f_L_ake
«Сыну начальника гидрометцентра исполнилось 32-35, на самом деле 28 лет, по ощущениям — 23 года. Местами — дочь.»
Огонь.
+5
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Чердак потек
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Ответ Karel
Такие вбросы от всеведующих экспертов - да просто гадят. Генич так нагадил Дзюбе, вытащив информацию о переговорах с Крыльями. Месть, не месть - но Генич был доволен результатом. Такая, мелкая пакость - но ведь получилось. Черданцев, наверное, не мстит. У него просто зуд. Но зуд страшный, нестерпимый. Нагадил, даже если сам того не желал. В принципе, это сегодняшняя жизнь.
Чувствуется у Генича натура такая - всегда рад нагадить
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Карпов, Гурцкая, а теперь и Чердак с Орещуком включились в продажу Дельфина в Зенит.
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+3
Что же ты Черданцев заднюю включил ... (
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+2
Аренда будет в Спартаке? 😁
+3
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И ради этого из эфира выходить?)
Лига приколов
+3
-2
+1
Ответ Slavnov
Подсунуть Сашку, с его характером, и статистикой,да еще получить 12млн,амарал гениален,это цена еще одного барко,но где барко и где саня......
Не даст за него растренированного никто 12

Лямов 6-8 накинут , что в целом тоже удача для Спартака
+4
-3
+1
Ощущение, что Черданцев уже отсебятину выдает
Или какой-то общий прикол с Зенитом готовят
+2
-1
+1
Ответ Noken
Второй Бухаров. Даже лицо почти идентичное.
Бухаров - Месси по сравнению с этим чудом
+2
-1
+1
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Почему ты постоянно чушь несешь?
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Лучше уж дельфина из Ростова, у него хотя бы с кукухой всё нормально
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В Оренбург!
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Георгий - орёл или решка?

Давно уже Орёл, абсолютно уверен.
Но сегодня решка.
Но если на ребро встанет - то так и я думал!
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Чердак,как обычно))) облажался )))
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Что ж ты фраер сдал назад (с)
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Комментатор, прогнозист, инсайдер. Универсальный трудяга
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У меня уже полшестого утра, где Соболев ?
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Ответ Noken
Второй Бухаров. Даже лицо почти идентичное.
Интересно, как там сейчас Шадрина))
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