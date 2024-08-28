Черданцев о Соболеве в «Зените»: «Ситуация вернулась к активнейшей фазе. Не факт, что он сразу окажется в клубе – может продолжить сезон в аренде, чтобы набрать форму»
Георгий Черданцев разъяснил свои слова о трансфере Александра Соболева в «Зенит».
Ранее он заявил, что петербургский клуб может объявить о переходе форварда «Спартака» в самое ближайшее время.
«По состоянию на 21:29 пока обновлений нет, но полагаю, что в ближайшее время обновление этой информации появится. В эти минуты переговоры были или продолжают находиться в решающей фазе.
Не факт, что переговоры всегда заканчиваются определенным результатом. Но как я понимаю, ситуация вернулась к активнейшей фазе. Если стороны придут к соглашению, то не исключено, что либо сегодня вечером, либо завтра утром о трансфере будет объявлено официально.
Но насколько я понимаю, не факт, что Соболев сразу окажется в «Зените». Он может продолжить сезон в аренде, чтобы набрать форму. Но в каком клубе, я не знаю», – сказал комментатор «Матч ТВ».
Медведев о Соболеве в «Зените»: «Решение будет объявлено завтра»
Генич так нагадил Дзюбе, вытащив информацию о переговорах с Крыльями. Месть, не месть - но Генич был доволен результатом. Такая, мелкая пакость - но ведь получилось.
Черданцев, наверное, не мстит. У него просто зуд. Но зуд страшный, нестерпимый.
Нагадил, даже если сам того не желал. В принципе, это сегодняшняя жизнь.
Лига приколов
Лямов 6-8 накинут , что в целом тоже удача для Спартака
Или какой-то общий прикол с Зенитом готовят
Давно уже Орёл, абсолютно уверен.
Но сегодня решка.
Но если на ребро встанет - то так и я думал!