Черданцев о Соболеве в «Зените»: «Ситуация вернулась к активнейшей фазе. Не факт, что он сразу окажется в клубе – может продолжить сезон в аренде, чтобы набрать форму»

Георгий Черданцев разъяснил свои слова о трансфере Александра Соболева в «Зенит».

Ранее он заявил, что петербургский клуб может объявить о переходе форварда « » в самое ближайшее время.

«По состоянию на 21:29 пока обновлений нет, но полагаю, что в ближайшее время обновление этой информации появится. В эти минуты переговоры были или продолжают находиться в решающей фазе.

Не факт, что переговоры всегда заканчиваются определенным результатом. Но как я понимаю, ситуация вернулась к активнейшей фазе. Если стороны придут к соглашению, то не исключено, что либо сегодня вечером, либо завтра утром о трансфере будет объявлено официально.

Но насколько я понимаю, не факт, что Соболев сразу окажется в « ». Он может продолжить сезон в аренде, чтобы набрать форму. Но в каком клубе, я не знаю», – сказал комментатор « ».

Медведев о Соболеве в «Зените»: «Решение будет объявлено завтра»