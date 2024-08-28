Медведев о трансфере Соболева в «Зенит»: «Это не так»
Александр Медведев опроверг информацию о трансфере Александра Соболева.
Ранее комментатор Георгий Черданцев анонсировал возможный трансфер нападающего «Спартака».
– Черданцев сообщает, что Соболев в «Зените», это так?
– Не так, – ответил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга.
Медведев о Соболеве и «Зените»: «Упорно распространяемые слухи не имеют оснований ни целиком, ни частями»
>Представили
Жора сказал: «Может стать в 21:00». Это не означает, что обязательно станет в 21:00. Очень тонкий стеб)
Явно кликов недособрал, напрашивается кадровое решение
Верим!
Но штука в том, что заявка с Зенитом-2 сквозная, можно определённых игроков заявить через неё.
С Ерохиным такой трюк уже поворачиваем, чтоб заявить Фернандеса.
Гонду подписали, да.
Карета, в данном случае, в тыкву превратиться может
Наоборот, на вряд ли