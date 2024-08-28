Медведев о трансфере Соболева в «Зенит»: «Это не так»

Александр Медведев опроверг информацию о трансфере Александра Соболева.

Ранее комментатор Георгий Черданцев анонсировал возможный трансфер нападающего «Спартака».

– Черданцев сообщает, что в « », это так?

– Не так, – ответил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга.

Медведев о Соболеве и «Зените»: «Упорно распространяемые слухи не имеют оснований ни целиком, ни частями»