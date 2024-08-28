Медведев о трансфере Соболева в «Зенит»: «Это не так»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев опроверг информацию о трансфере Александра Соболева.

Ранее комментатор Георгий Черданцев анонсировал возможный трансфер нападающего «Спартака».

– Черданцев сообщает, что Соболев в «Зените», это так?

– Не так, – ответил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга.

Медведев о Соболеве и «Зените»: «Упорно распространяемые слухи не имеют оснований ни целиком, ни частями»

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56 комментариев
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Вендел и Педро играть не будут (с)
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-13
+55
Ответ Konstantin Zorin
Публичное фиаско Черданцева. А, кто-то ждал другого?
У него все фиаско такие. Есть Георгий победоносец, а есть Георгий Чушеносец
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-1
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Публичное фиаско Черданцева. А, кто-то ждал другого?
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+24
Через пять минут Медведев: Состоялся долгожданный переход, закрыли последние вопросы с Александром и Спартаком, Соболев игрок Зенита
+17
-3
+14
Ответ Three Days Grace
Вендел и Педро играть не будут (с)
>Представим Гонду в филармонии
>Представили
+15
-4
+11
Самое главное - Черданцев не солгал же.
Жора сказал: «Может стать в 21:00». Это не означает, что обязательно станет в 21:00. Очень тонкий стеб)
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Дельфин и медведь не пара,не пара...
+5
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+4
Ответ werter
Просто любит #######. Легендарная питерская школа.
https://www.sports.ru/football/1087781364.html
+11
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Ответ Konstantin Zorin
Публичное фиаско Черданцева. А, кто-то ждал другого?
Черданцев прогревает трансфер. Он 💯 состоится.
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Соболев, что должен был быть в ’’Зените’’ в 21:00, где он сейчас?
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Соболев даже порадоваться не успел. )
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Такие, как Черданцев, не знают, что такое стыд и ответственность за слова. Просто говорящая голова. Ему сказали сказать, он сказал.
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Чето быстро спортс очередное опровержение от Медведва запостил.
Явно кликов недособрал, напрашивается кадровое решение
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Ответ Владимир Дмитриев
Почему молчит Карпов? Прямо удивительно!
Почему молчит Фабрицио Романо?
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Когда говорит Черданцев ,то происходит все наоборот обычно )
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Какой смысл спрашивать Медведева, если он там ничего не решает и ничего не знает?
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Чердак опять обосрался
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Ответ Владимир Дмитриев
Почему молчит Карпов? Прямо удивительно!
❗️Соболев может перейти в крымский «Рубин»: клуб из Ялты хочет арендовать нападающего «Спартака», гарантируя ему «игровую практику, море и солнце». Крымский «Рубин» играет во Второй лиге – это третий по силе дивизион России — Иван Карпов (https://t.me/karpinside/33031)
Верим!
+1
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Черданцев подколол Соболева
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Ответ Slavnov
На 12 разведут, будет отлично,за эти деньги можно найти сильнее и моложе,список прям таких игроков написать можно
вы,главное,надейтесь и ждите
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Ответ Эндрю81
Соболев, что должен был быть в ’’Зените’’ в 21:00, где он сейчас?
В Доту рубится, небось :)
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Ответ Георгий Михеев
Так, я не понял, уже Зенит подписал аргентинского форварда Гандону или как там его? Соболев уже в заявку не влезет если только сразу в аренду в Сочи уедет.
У Зенита в заявке 26 человек.
Но штука в том, что заявка с Зенитом-2 сквозная, можно определённых игроков заявить через неё.
С Ерохиным такой трюк уже поворачиваем, чтоб заявить Фернандеса.
Гонду подписали, да.
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Может «не то”?
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Так, я не понял, уже Зенит подписал аргентинского форварда Гандону или как там его? Соболев уже в заявку не влезет если только сразу в аренду в Сочи уедет.
+3
-3
0
А журналюшки продолжают раскачивать лодку, правильно, пусть Спартак потряхивает, им полезно. ;)
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Не, ну тут вообще предполагать что-то бессмысленно, рандомайзер.
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Тыква и Карета.
Карета, в данном случае, в тыкву превратиться может
Наоборот, на вряд ли
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Я бльше склонен доверять Черданцеву
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Верю- не верю какая то...
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Кто-то сомневался?
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