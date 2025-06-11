Матч окончен
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Товарищеские матчи. Англия уступила Сенегалу, Украина победила Новую Зеландию, Швейцария разгромила США
Сборная Англии проиграла Сенегалу в товарищеском матче.
Азербайджан уступил Венгрии (1:2), Дания разгромила Литву (5:0), Украина обыграла Новую Зеландию (2:1), США потерпели разгромное поражение от Швейцарии (0:4), Мексика одолела Турцию (1:0).
Товарищеские матчи
10 июня 16:00, Далга Арена
Завершен
1 - 2
Рустемли
90’
+6’
Ибрагимли Рустемли
85’
85’
Шефер Чонгваи
84’
Шефер
Алиев
84’
Гусейнов
76’
72’
Него Стайлз
Дадашов Гурбанлы
69’
Нуриев Абдуллазаде
69’
Эмрели Алиев
69’
Байрамов
60’
58’
Болла Ошват
58’
Тот Дардаи
58’
Тот Саппанош
Гусейнов Ахундзаде
55’
Джафаргулиев Байрамов
55’
Махмудов
54’
46’
Шаллаи Чобот
2тайм
Перерыв
33’
Собослаи
Дадашов
7’
5’
Варга
Азербайджан
Джафаров, Дашдемиров, Мустафазаде, Гусейнов, Гусейнов, Джафаргулиев, Ибрагимли, Махмудов, Нуриев, Дадашов, Эмрели, Байрамов, Магомедалиев, Байрамов, Челик, Алиев, Абдуллазаде, Нуриев, Рустемли, Шахнияров, Алиев, Ахундзаде, Гурбанлы
Запасные: Алиев, Алиев, Байрамов, Магомедалиев, Ахундзаде, Байрамов, Абдуллазаде, Рустемли, Шахнияров, Гурбанлы, Челик, Нуриев
1тайм
Венгрия:
Тот, Надь, Дардаи, Орбан, Него, Собослаи, Шефер, Тот, Шаллаи, Варга, Болла, Дибус, Саппанош, Балог, Мочи, Ошват, Салаи, Чобот, Чонгваи, Дардаи, Никичер, Стайлз, Виталис
Запасные: Алиев, Алиев, Байрамов, Магомедалиев, Ахундзаде, Байрамов, Абдуллазаде, Рустемли, Шахнияров, Гурбанлы, Челик, Нуриев
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10 июня 16:00, Арена Петрол
Завершен
2 - 1
Матч окончен
90’
+3’
Мухаремович
Янжа Карич
90’
+2’
Петрович Зец
90’
+2’
Вомбергар
89’
88’
Баждар
81’
Муякич Омерович
81’
Башич Бурнич
Вербич Штурм
80’
Стоянович Матко
80’
Вомбергар
70’
68’
Гигович Баждар
67’
Малич
Ловрич Светлин
66’
Крамер Вомбергар
66’
Вербич
63’
61’
Баришич Катич
61’
Мемич Кулашин
46’
Шарич Тахирович
2тайм
Перерыв
Словения
Облак, Янжа, Бийол, Брекало, Карничник, Забуковник, Петрович, Стоянович, Вербич, Ловрич, Крамер, Векич, Видовшек, Дркушич, Зец, Карич, Элшник, Гнезда-Черин, Светлин, Матко, Вомбергар, Штурм
Запасные: Дркушич, Зец, Штурм, Векич, Карич, Вомбергар, Матко, Видовшек, Элшник, Гнезда-Черин, Светлин
1тайм
Босния и Герцеговина:
Василь, Муякич, Мухаремович, Баришич, Малич, Дедич, Шарич, Башич, Гигович, Мемич, Куленович, Хаджикич, Muftić, Катич, Омерович, Бурнич, Тахирович, Баждар, Кулашин
Запасные: Дркушич, Зец, Штурм, Векич, Карич, Вомбергар, Матко, Видовшек, Элшник, Гнезда-Черин, Светлин
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10 июня 17:00, ТРЕ-ФОР Парк
Матч окончен
87’
Сливка Антанавичюс
Дрейер Хольсе
78’
78’
Упстас Шяшплаукис
Бирет Хейлунд
72’
Юлманд О`Райли
72’
68’
Гинейтис
66’
Паулаускас Рузгис
65’
Тутышкин Лекятас
65’
Должников Ласицкас
Дрейер
62’
Кристенсен Гоэи
60’
Хейбьерг Фрохольдт
60’
Кристенсен
48’
Андерсен Хойсберг
46’
2тайм
Перерыв
36’
Милашюс Гирдвайнис
32’
Уткус
Дольберг
23’
Эриксен
18’
Бирет
12’
Дания
Шмейхель, Доргу, Вестергор, Андерсен, Кристенсен, Юлманд, Хейбьерг, Эриксен, Дольберг, Дрейер, Бирет, Кристенсен, Йоргенсен, Гоэи, Хойсберг, Мэле, Дамсгор, Фрохольдт, О`Райли, Нергор, Хольсе, Исаксен, Хейлунд
Запасные: Кристенсен, Йоргенсен, Хойсберг, Нергор, Мэле, Дамсгор, Фрохольдт, Исаксен, Гоэи, Хейлунд, Хольсе, О`Райли
1тайм
Литва:
Гертмонас, Упстас, Милашюс, Тутышкин, Уткус, Кажуколовас, Должников, Гинейтис, Воробьев, Сливка, Паулаускас, Барткус, Шведкаускас, Гирдвайнис, Ласицкас, Лекятас, Антанавичюс, Сиргедас, Черных, Шяшплаукис, Янсонас, Рузгис
Запасные: Кристенсен, Йоргенсен, Хойсберг, Нергор, Мэле, Дамсгор, Фрохольдт, Исаксен, Гоэи, Хейлунд, Хольсе, О`Райли
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10 июня 17:00, Френдс Арена
Матч окончен
87’
Бенталеб
Хин
86’
84’
Ауар Маза
Нюгрен Болин
80’
79’
Беннасер Атталь
Айяри Зенели
79’
79’
Farsi Шаиби
75’
Бенсебайни
73’
Бунеджа
Свенссон
72’
71’
Бензия
65’
Беннасер
64’
Беннасер
60’
Бенрахма Бензия
60’
Будауи Бенталеб
60’
Марез Бунеджа
Салетрос
56’
Ларссон Хольм
53’
Ларссон Карлстрем
53’
Сема
50’
49’
Марез
49’
Гуири
2тайм
Перерыв
Сема
39’
Сема
14’
Швеция
Юханссон, Свенссон, Хин, Экдаль, Сема, Салетрос, Айяри, Ларссон, Бернхардссон, Ларссон, Нюгрен, Нордфельдт, Ольсен, Даль, Эрикссон, Гудмундссон, Хольм, Норен, Мельберг, Болин, Карлстрем, Зенели, Сонко
Запасные: Нордфельдт, Ольсен, Норен, Мельберг, Карлстрем, Зенели, Сонко, Болин, Даль, Эрикссон, Гудмундссон, Хольм
1тайм
Алжир:
Мандреа, Аит-Нури, Бенсебайни, Манди, Farsi, Беннасер, Ауар, Будауи, Бенрахма, Гуири, Марез, Бенбут, Гендуз, Хаджам, Атталь, Мадани, Бенталеб, Бензия, Шаиби, Зерруки, Бунеджа, Хадж-Мусса, Маза
Запасные: Нордфельдт, Ольсен, Норен, Мельберг, Карлстрем, Зенели, Сонко, Болин, Даль, Эрикссон, Гудмундссон, Хольм
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10 июня 18:45, Сити Граунд
Матч окончен
90’
+3’
Сабали
Льюис-Скелли Тоуни
88’
82’
Джексон Диа
Райс Беллингем
71’
Сака Мадуэке
71’
71’
Диарра Гуйе
70’
Сарр Сабали
62’
Диарра
Кейн Роджерс
59’
Галлахер Джонс
59’
Гордон Гиббс-Уайт
58’
2тайм
Перерыв
Уокер
44’
40’
Сарр
Колуилл
30’
17’
Диатта
Кейн
7’
Англия
Хендерсон, Колуилл, Чалоба, Уокер, Льюис-Скелли, Райс, Галлахер, Гордон, Сака, Эзе, Кейн, Пикфорд, Траффорд, Александер-Арнолд, Берн, Джеймс, Конса, Беллингем, Гиббс-Уайт, Хендерсон, Джонс, Палмер, Мадуэке, Роджерс, Тоуни
Запасные: Мадуэке, Тоуни, Траффорд, Гиббс-Уайт, Александер-Арнолд, Берн, Хендерсон, Палмер, Роджерс, Пикфорд, Джеймс, Конса, Беллингем, Джонс
1тайм
Сенегал:
Менди, Диуф, Ниакате, Кулибали, Диатта, Камара, Гуйе, Диарра, Сарр, Джексон, Ндиай, Диав, Диуф, Якобс, Менди, Сек, Камара, Гуйе, Ньяссе, Диа, Гуйе, Ндиайе, Сабали, Сима
Запасные: Мадуэке, Тоуни, Траффорд, Гиббс-Уайт, Александер-Арнолд, Берн, Хендерсон, Палмер, Роджерс, Пикфорд, Джеймс, Конса, Беллингем, Джонс
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10 июня 18:45, Панкритио
Матч окончен
Курбелис
90’
Константелиас
89’
Пелкас Константелиас
87’
86’
Груев Миланов
Бакасетас Александропулос
81’
79’
Петков Илиев
79’
Минков Попов
79’
Краев Шопов
Иоаннидис Павлидис
75’
Цолис
74’
Сиопис Курбелис
72’
Музакитис Зафеирис
72’
Масурас Цолис
72’
67’
Николов Колев
67’
Петков Минчев
Иоаннидис
66’
62’
Груев
Пелкас
51’
2тайм
Перерыв
Рота
38’
Греция
Цолакис, Цимикас, Хацидьякос, Мавропанос, Рота, Музакитис, Сиопис, Пелкас, Бакасетас, Масурас, Иоаннидис, Мандас, Влаходимос, Яннулис, Кульеракис, Рецос, Ваяннидис, Александропулос, Карецас, Константелиас, Курбелис, Зафеирис, Дувикас, Павлидис, Цолис
Запасные: Мандас, Кульеракис, Карецас, Зафеирис, Павлидис, Рецос, Александропулос, Константелиас, Курбелис, Яннулис, Влаходимос, Ваяннидис, Дувикас, Цолис
1тайм
Болгария:
Митов, Недялков, Петров, Петров, Минков, Груев, Краев, Нюрнбергер, Петков, Петков, Николов, Шейтанов, Вуцов, Попов, Божинов, Краев, Илиев, Шопов, Миланов, Колев, Русев, Минчев
Запасные: Мандас, Кульеракис, Карецас, Зафеирис, Павлидис, Рецос, Александропулос, Константелиас, Курбелис, Яннулис, Влаходимос, Ваяннидис, Дувикас, Цолис
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10 июня 18:45, Stade de Luxembourg
Завершен
0 - 0
Матч окончен
90’
Найт Патрик
Карлсон Жерсон
89’
Морейра дос Сантос
89’
Родригеш Вейга
82’
Дардари Курчи
76’
76’
Макатир Доэрти
76’
Фергюсон Ида
Янс Тилль
62’
Бонерт Пинту
62’
59’
Пэрротт
Синани
58’
57’
Филлипс Эбоселе
56’
Смоллбоун Тэйлор
55’
Фергюсон
2тайм
Перерыв
21’
Брэйди Мэннинг
Морейра
18’
Люксембург
Перейра Кардозу, Янс, Карлсон, Корац, Джогович, Дардари, Морейра, Баррейро, Бонерт, Родригеш, Синани, Баррела, Фокс, Пинту, Жерсон, Махмутович, Селимович, Вейга, Тилль, Тилль, дос Сантос, Курчи, Видейра
Запасные: Фокс, Махмутович, Родригеш, Бонерт, Баррела, Видейра, Карлсон, Морейра, Селимович, Янс, Дардари, Тилль
1тайм
Ирландия:
О`Лири, О`Ши, Коллинз, О'Брайен, Брэйди, Смоллбоун, Найт, Филлипс, Макатир, Фергюсон, Пэрротт, Кили, Келлехер, Доэрти, Эбоселе, Лаваль, Мэннинг, Омобамиделе, Скейлз, Патрик, Моран, Тэйлор, Ида
Запасные: Фокс, Махмутович, Родригеш, Бонерт, Баррела, Видейра, Карлсон, Морейра, Селимович, Янс, Дардари, Тилль
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10 июня 18:45, Виндзор Парк
Завершен
1 - 0
Матч окончен
Брэдли Девлин
90’
+1’
Прайс Лайонс
90’
+1’
86’
Томассон Тоурдарсон
84’
Харальдссон
73’
Гудмундссон Магнуссон
Сэвилл Макконвил
68’
Хэйл Бонис
68’
62’
Гретарссон Хельгасон
62’
Торстейнссон Хлинссон
62’
Виллумссон Андерсон
Спенсер
57’
Смит Гэлбрейт
46’
46’
Траустасон Йоуханнессон
2тайм
Перерыв
40’
Виллумссон
Прайс
36’
Северная Ирландия
Чарльз, Хьюм, Бэллард, Спенсер, Прайс, Смит, Брэдли, Девенни, Сэвилл, Чарльз, Хэйл, Макмаллан, Саутвуд, Доннелли, Макконвил, Бойд-Манс, Девлин, Донли, Гэлбрейт, Лайонс, Маккэнн, Бонис, Чарльз, Маршалл, Тэйлор
Запасные: Хэйл, Маккэнн, Чарльз, Смит, Маршалл, Брэдли, Доннелли, Бойд-Манс, Сэвилл, Макмаллан, Саутвуд, Донли, Прайс, Тэйлор
1тайм
Исландия:
Вальдимарссон, Томассон, Гретарссон, Ингасон, Паульссон, Виллумссон, Траустасон, Харальдссон, Гудмундссон, Торстейнссон, Гудьонсен, Эйнарссон, Олафссон, Магнуссон, Андерсон, Эллертссон, Хельгасон, Хлинссон, Йоуханнессон, Гуннарссон, Тоурхалльссон, Тоурдарсон, Магнуссон
Запасные: Хэйл, Маккэнн, Чарльз, Смит, Маршалл, Брэдли, Доннелли, Бойд-Манс, Сэвилл, Макмаллан, Саутвуд, Донли, Прайс, Тэйлор
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10 июня 18:45, Надьэрдеи
Матч окончен
90’
+1’
Беро Мраз
Ревиво Групер
83’
76’
Тупта Дюриш
76’
Дуда Бенеш
Даса Шломо
76’
Абада Ганах
71’
Перец
70’
69’
Боженик Стрелец
Шуа Тургеман
66’
Леви Ной
66’
Гандельман Битон
66’
58’
Кмет Шранц
58’
Дьомбер Пекарик
Шуа
47’
2тайм
Перерыв
Израиль
Глазер, Лемкин, Нахмиас, Мизрахи, Гандельман, Абада, Ревиво, Даса, Леви, Перец, Шуа, Эльяси, Джарафи, Групер, Шломо, Битон, Ной, Каса, Йона, Тургеман, Ганах, Музи
Запасные: Ной, Групер, Шломо, Йона, Эльяси, Тургеман, Музи, Джарафи, Битон, Каса, Ганах
1тайм
Словакия:
Родак, Шатка, Шкриньяр, Дьомбер, Ганцко, Кмет, Дуда, Грошовски, Беро, Тупта, Боженик, Такач, Дубравка, Козловски, Месик, Пекарик, Вавро, Бенеш, Фиала, Грнчар, Гайовски, Мраз, Прекоп, Шранц, Стрелец, Дюриш
Запасные: Ной, Групер, Шломо, Йона, Эльяси, Тургеман, Музи, Джарафи, Битон, Каса, Ганах
Подробнее
10 июня 21:00, БМО Филд
Завершен
1 - 2
Матч окончен
90’
+4’
Яремчук
Бокселл
90’
+4’
89’
Тымчик
86’
Пихаленок Шапаренко
83’
Цыганков
Стаменич Эллиотт
81’
Джаст Вуд
81’
Биндон де Врис
81’
75’
Зинченко
74’
Михайленко Цыганков
74’
Зубков Зинченко
Сингх Руфер
73’
Биндон
73’
66’
Кабаев Яремчук
Гарбетт Олд
66’
66’
Михайличенко Мартынюк
66’
Чеберко Таловеров
Уэйн Барбарусес
66’
Белл
65’
Стаменич
59’
54’
Гуцуляк
2тайм
Перерыв
Новая Зеландия
Крокомб, Какаче, Бокселл, Серман, Биндон, Стаменич, Белл, Гарбетт, Сингх, Джаст, Уэйн, Полсен, Цанев, Эллиотт, Пейнакер, Туилома, Смит, де Врис, Руфер, Барбарусес, Олд, Вуд
Запасные: Уэйн, Туилома, Биндон, Стаменич, Гарбетт, Сингх, Джаст, Полсен, Цанев, Пейнакер, Смит
1тайм
Украина:
Лунин, Михайличенко, Чеберко, Забарный, Тымчик, Назарина, Пихаленок, Михайленко, Кабаев, Гуцуляк, Зубков, Ризнык, Трубин, Бондарь, Мартынюк, Матвиенко, Таловеров, Зинченко, Бондаренко, Калюжный, Шапаренко, Судаков, Цыганков, Яремчук
Запасные: Уэйн, Туилома, Биндон, Стаменич, Гарбетт, Сингх, Джаст, Полсен, Цанев, Пейнакер, Смит
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11 июня 00:00, GEODIS Park
Матч окончен
Кардозо
90’
+3’
Агьеманг
90’
+2’
90’
Аменда
84’
Яшари Фройлер
Берхалтер Даунс
75’
72’
Эльведи Аменда
72’
Эбишер Амдуни
66’
Г. Джака Соу
65’
Шмидт Блондель
51’
Эльведи
Уайт Агьеманг
46’
Салливан Тилльман
46’
46’
Р. Родригес Мухайм
Ааронсон Рим
46’
Ааронсон Луна
46’
Арфстен Толкин
46’
46’
Аканджи Гартенманн
2тайм
Перерыв
Салливан
41’
36’
Манзамби
33’
Эмболо
23’
Эбишер
13’
Ндойе
США
Тернер, Маккензи, Циммерман, Харриэл, Арфстен, Берхалтер, Кардозо, Ааронсон, Ааронсон, Салливан, Уайт, Брэйди, Фриз, Фриман, Рим, Ричардс, Робинсон, Толкин, Луна, Макглинн, Тилльман, Де Ла Торре, Агьеманг, Даунс, Райт
Запасные: Робинсон, Даунс, Райт, Брэйди, Рим, Толкин, Макглинн, Агьеманг, Фриз, Ричардс, Луна, Тилльман, Де Ла Торре, Фриман
1тайм
Швейцария:
Кобель, Р. Родригес, Эльведи, Аканджи, Шмидт, Г. Джака, Эбишер, Яшари, Манзамби, Ндойе, Эмболо, Келлер, Мвого, Аменда, Блондель, Гарсия, Гартенманн, Мухайм, Видмер, Цезигер, Фройлер, Ридер, Сьерро, Соу, Амдуни
Запасные: Робинсон, Даунс, Райт, Брэйди, Рим, Толкин, Макглинн, Агьеманг, Фриз, Ричардс, Луна, Тилльман, Де Ла Торре, Фриман
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11 июня 00:30, БМО Филд
Завершен
0 - 0
Счет в серии пенальти 4 - 5
Матч окончен
Счет в серии пенальти4 : 5