Товарищеские матчи. Англия уступила Сенегалу, Украина победила Новую Зеландию, Швейцария разгромила США

Венгрия:

Тот, Надь, Дардаи, Орбан, Него, Собослаи, Шефер, Тот, Шаллаи, Варга, Болла, Дибус, Саппанош, Балог, Мочи, Ошват, Салаи, Чобот, Чонгваи, Дардаи, Никичер, Стайлз, Виталис

Запасные: Алиев, Алиев, Байрамов, Магомедалиев, Ахундзаде, Байрамов, Абдуллазаде, Рустемли, Шахнияров, Гурбанлы, Челик, Нуриев