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Энцо удалили за удар ногой по голове Кастаньо. Хавбек Колумбии получил ссадину

Энцо Фернандес получил прямую красную карточку за удар ногой по голове.

Хавбек сборной Аргентины был наказан на 70-й минуте матча отбора ЧМ-2026 с Колумбией (1:1) за грубую игру против Кевина Кастаньо во время борьбы за мяч.

В итоге полузащитник колумбийцев получил ссадину, а Энцо извинился перед ним.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Lavoz
logoЭнцо Фернандес
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
logoСборная Аргентины по футболу
logoКевин Кастаньо
logoСборная Колумбии по футболу
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