Энцо удалили за удар ногой по голове Кастаньо. Хавбек Колумбии получил ссадину

Энцо Фернандес получил прямую красную карточку за удар ногой по голове.

Хавбек сборной Аргентины был наказан на 70-й минуте матча отбора ЧМ-2026 с Колумбией (1:1) за грубую игру против Кевина Кастаньо во время борьбы за мяч.

В итоге полузащитник колумбийцев получил ссадину, а Энцо извинился перед ним.