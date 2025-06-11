Энцо удалили за удар ногой по голове Кастаньо. Хавбек Колумбии получил ссадину
Энцо Фернандес получил прямую красную карточку за удар ногой по голове.
Хавбек сборной Аргентины был наказан на 70-й минуте матча отбора ЧМ-2026 с Колумбией (1:1) за грубую игру против Кевина Кастаньо во время борьбы за мяч.
В итоге полузащитник колумбийцев получил ссадину, а Энцо извинился перед ним.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Lavoz
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