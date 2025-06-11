Гладышев о тратах: «70 процентов зарплаты отдаю родителям, остальное – на вещи и путешествия»
Накануне игрок сборной России забил 4 гола в товарищеском матче с Беларусью (4:1).
– Чем занимаются твои родители?
– Папа тренирует детей в Димитровграде (город в Ульяновской области – Спортс”). Мама там же работает – в администрации школы.
– Тебя строго воспитывали?
– Не сказал бы. Всего хватало. Спасибо родителям – что бы ни просил, старались достать.
– Например, комп, плейстейшен?
– Не, никогда компьютерами не увлекался. Я про бутсы. Или мячи, которые мы постоянно во дворах теряли.
– Учишься сейчас?
– Учусь на тренера. Когда-нибудь в будущем хотел бы попробовать.
Университет Синергии – занимаюсь дистанционно. Очень сильно помогают, понимают, что много времени уходит на футбол.
– На что потратил первые большие деньги?
– На квартиру родителям в Москве.
– Куда сейчас тратишь в основном?
– 70 процентов отдаю родителям. Остальное – на вещи и путешествия.
– Самая запоминающаяся поездка?
– Милан – стадион «Сан-Сиро». Очень громко болеют.
Еще был в Сан-Себастьяне, когда к Арсену [Захаряну] ездил. Маленький, уютный город, где все друг друга знают. Прикольная атмосфера. Плюс тоже на футбол там сходил.
– А где хотел бы еще побывать?
– Места мечты нет, но, возможно – в Лондоне. Сходить на матч АПЛ, посмотреть на скорости, атмосферу, – сказал Гладышев в интервью Спортс’’.