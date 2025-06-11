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Гладышев о тратах: «70 процентов зарплаты отдаю родителям, остальное – на вещи и путешествия»

Хавбек «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал, на что тратит деньги.

Накануне игрок сборной России забил 4 гола в товарищеском матче с Беларусью (4:1).

– Чем занимаются твои родители? 

– Папа тренирует детей в Димитровграде (город в Ульяновской области – Спортс”). Мама там же работает – в администрации школы. 

– Тебя строго воспитывали? 

– Не сказал бы. Всего хватало. Спасибо родителям – что бы ни просил, старались достать.

– Например, комп, плейстейшен? 

– Не, никогда компьютерами не увлекался. Я про бутсы. Или мячи, которые мы постоянно во дворах теряли.  

– Учишься сейчас?

– Учусь на тренера. Когда-нибудь в будущем хотел бы попробовать. 

Университет Синергии – занимаюсь дистанционно. Очень сильно помогают, понимают, что много времени уходит на футбол. 

– На что потратил первые большие деньги? 

– На квартиру родителям в Москве

– Куда сейчас тратишь в основном?

– 70 процентов отдаю родителям. Остальное – на вещи и путешествия. 

– Самая запоминающаяся поездка?

– Милан – стадион «Сан-Сиро». Очень громко болеют. 

Еще был в Сан-Себастьяне, когда к Арсену [Захаряну] ездил. Маленький, уютный город, где все друг друга знают. Прикольная атмосфера. Плюс тоже на футбол там сходил.

– А где хотел бы еще побывать?

– Места мечты нет, но, возможно – в Лондоне. Сходить на матч АПЛ, посмотреть на скорости, атмосферу, – сказал Гладышев в интервью Спортс’’. 

Гладышев – большое интервью нашей восходящей звезды

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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