Черчесов о Дзюбе в «Акроне»: «Он зависимый игрок, уже не самый работоспособный. Второй сезон для клуба, выходящего в РПЛ, всегда сложнее»

Станислав Черчесов допустил, что Артему Дзюбе будет сложнее в «Акроне» в новом сезоне.

— Сможет ли Дзюба провести следующий сезон в «Акроне» на таком же уровне?

— Это такой нападающий, что любое его касание мяча, передача, прием — все принимало смысл. Он нападающий, зависимый игрок. Тем более уже не самый работоспособный. Поэтому он не может сам себе доставлять мяч.

Многое зависит от командной игры — смогут ли эти игроки показать этот же уровень. Может, будут какие‑то перемены. Статистика показывает, что второй сезон для клуба, который выходит в РПЛ , всегда сложнее. Я сейчас не только про Дзюбу говорю, — сказал бывший тренер сборной России.