Черчесов о Дзюбе в «Акроне»: «Он зависимый игрок, уже не самый работоспособный. Второй сезон для клуба, выходящего в РПЛ, всегда сложнее»
Станислав Черчесов допустил, что Артему Дзюбе будет сложнее в «Акроне» в новом сезоне.
— Сможет ли Дзюба провести следующий сезон в «Акроне» на таком же уровне?
— Это такой нападающий, что любое его касание мяча, передача, прием — все принимало смысл. Он нападающий, зависимый игрок. Тем более уже не самый работоспособный. Поэтому он не может сам себе доставлять мяч.
Многое зависит от командной игры — смогут ли эти игроки показать этот же уровень. Может, будут какие‑то перемены. Статистика показывает, что второй сезон для клуба, который выходит в РПЛ, всегда сложнее. Я сейчас не только про Дзюбу говорю, — сказал бывший тренер сборной России.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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