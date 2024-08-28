«Барселона» сделала «Ливерпулю» предложение об аренде Байчетича за 4 млн евро без выкупа

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига высшая лига Австрия возможные трансферы Ред Булл Зальцбург деньги Стефан Байчетич Фабрицио Романо Марк Берналь Футбол

Стефан Байчетич понадобился «Барселоне».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что каталонцы сделали «Ливерпулю» предложение об аренде полузащитника за 4 млн евро. Опция выкупа не предусмотрена.

Клуб Ла Лиги принял такое решение на фоне травмы Марка Берналя.

Ранее стало известно, что к подписанию Байчетича близок «Зальцбург».

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в одном матче АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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47 комментариев
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Ответ Bazilic
Надеюсь Ливерпуль отпустит, без Бернала даже страшно представить полузащиту
говорю без злорадства, но это ужас, когда полузащиту профессионального футбольного клуба страшно представить без 17-летнего пацана
+125
-6
+119
Ответ Александр Владимирович
от новостей про Барсу блевать уже тянет
Ну блевани,тогда легче станет.
+39
-9
+30
Надеюсь Ливерпуль отпустит, без Бернала даже страшно представить полузащиту
+40
-11
+29
Ответ mantihor_e
говорю без злорадства, но это ужас, когда полузащиту профессионального футбольного клуба страшно представить без 17-летнего пацана
Во-первых, этот высказывание надо понимать в контексте ситуации в Барсе на этой позиции.
Ромэу ушёл ( и слава Богу), никого профильного на эту позицию не купили, так как расчитывали на то, что эту позицию смогут закрывать ребята вроде Кристинсена ( уже есть опыт игры в опорке), Берналя ( профильный опорник), Гарсия ( тоже пробывался не раз на этой позиции) и Де Йонг ( предпочитает играть второго центр-хава, но при необходимости играл и в одного опорника , как у Хави так и Кумана).

Сейчас никого из этих людей нет в распоряжении Флика. ВСЕ ПОЛОМАНЫ!
+33
-7
+26
Ответ Александр Владимирович
от новостей про Барсу блевать уже тянет
Сказал чувак подписаный на Барсу и даже Месси))
А можно конкретнее, какая часть именно из этой новости о Барсе, вызывает у Вас рвотный рефлекс?
Слово "аренда"?
Может фамилия футболиста?
Или ещё что?)
+22
-7
+15
может в ла массии еще посмотреть кадры, раз денег нет
+11
-1
+10
а можно не надо, он же сломается у них сразу, уже с Зальцбургом вроде договорились по аренде
+20
-11
+9
В опорной зоне некому играть, а они еще и Байчетича хотят отдавать в аренду
+8
0
+8
Ответ Akezhan Kutvarov
Барсе нужен опорник (что вообще не новость кстати уже второй сезон) Есть Субиаменди, который отказывает Ливерпулю. Так как вроде хочет в Барсу. Но Барсе не нужны вингеры, но она хочет Нико, Леау, Диаса, даже Кьезу. Но не берет никого из них, а берет (в связи с травмой) игрока с одним матчем в АПЛ. Итого - не берём вингера, а берём Субиаменди и все счастливы. Но где логика, а где Лапорта 🤦‍♂️
так проблема в том, что Субименди не хочет уходить да и Сосьедад хочет все отступные одним платежом, так что надо переподписывать контракт с найк и уговаривать Мартина
+7
-1
+6
Ответ Akezhan Kutvarov
Барсе нужен опорник (что вообще не новость кстати уже второй сезон) Есть Субиаменди, который отказывает Ливерпулю. Так как вроде хочет в Барсу. Но Барсе не нужны вингеры, но она хочет Нико, Леау, Диаса, даже Кьезу. Но не берет никого из них, а берет (в связи с травмой) игрока с одним матчем в АПЛ. Итого - не берём вингера, а берём Субиаменди и все счастливы. Но где логика, а где Лапорта 🤦‍♂️
Ты прежде чем жаловаться, ознакомься с ситуацией. Субименде сейчас не хочет никуда уходить.Еще в прошлом году его хотели,но его не интересует переход в другой клуб.И кто тебе сказал,что вингера хотят? Ферран и Фати остаются,поэтому нужда отпала.А эти вбросы ежедневные-мусор обычный. Чем ближе к закрытию ТО, больше мусора этого.
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+5
Ответ rej1sta
Смешной комментарий, особенно если посмотреть на историю его травм. Или Барса опять виновата?
И что нам говорит история ? Что он пропустил почти весь прошлый сезон ?
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Ответ mantihor_e
Комментарий удален пользователем
Фати и Гави -- кресты. Это наименяя зависящая от накопительного эффекта нагрузок травма.
Как яркий пример прошлогодние кресты Милитао, Куртуа и Алабы , которые были получены либо на предсезонке, либо в самом начале сезона.
Тут медштаб абсолютно не причём.
У Араухо травма получена в игре за сборную. Причем это травма бедра и получена уже в третьем матче группового турнира КА. Так что тут тоже мимо претензии к медштабу Барсы ( ксати, Гави тоже кресты схватил в игре за сборную , которая была второй подряд в календаре сборных ).
Единственная релевантная претензия -- это Педри. Тут и загоняли 100% и лечат как-то странно -- это факт.
У Де Йонга большая часть после очень жёстких и неудачных контактов. Посмотрите как он получил последнюю травму, хотя бы. Там бы любой сломался и не на один месяц. Как это лечится и допустимы ли сроки восстонавления нормам для таких травм -- я не знаю.
Поэтому вопрос по Де Йонгу , скорее, в подвешенном и дискуссионном состоянии, виноват ли медштаб в длинных сроках его восстановления или нет, я не знаю
+2
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Полгода уже пишешь и всё никак не потеряешь сознание 😂
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Ответ <Inter>
Ливерпулю выгоднее отдать парню в Зальцбург, где у него точно будет игровая практика
у Барсы сейчас вообще нет ни одного опорника, у Зальцбурга их два, они и играют чуть ли не по очереди
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Ответ Mason James
На кой хер тогда было покупать Ольмо 😂 На эти бабки можно было двух опорников купить
Сказал чувак в команде которого , в прошлом году, вылетело сразу два основных центрвльных защитника, но Папа Карло сказал , что им никто не нужен и играл , то с Начо и Рюдигером , а когда кто-то из них не мог играть переводил туда , то Тчуамени (опорник), то Карвахаля ( крайний защитник).

Так что давай не будем))
+1
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+1
Ответ mantihor_e
говорю без злорадства, но это ужас, когда полузащиту профессионального футбольного клуба страшно представить без 17-летнего пацана
Такая трансферная политика, что хоть Бускетса брать в аренду из Интер Майами чтоб опорку закрыть
+2
-1
+1
Ответ Mason James
На кой хер тогда было покупать Ольмо 😂 На эти бабки можно было двух опорников купить
Ну, трудно наверное предположить, что у тебя в обойме одновременно будут поломаны все четыре игрока способных закрыть эту позицию.
Я , например , не помню таких примеров, чтобы у команды было 4 человека на одну позицию и все , одновременно , оказались в лазарет.
По 2-3 помню , а 4 -- нет
+2
-1
+1
Ответ mantihor_e
Комментарий удален пользователем
Ну причём здесь медштаб? Берналь был первым на мяче, его срубили.
+3
-2
+1
Ответ Александр Владимирович
от новостей про Барсу блевать уже тянет
Может тест надо сдать и дело не в Барсе?
+4
-3
+1
Ответ rej1sta
Смешной комментарий, особенно если посмотреть на историю его травм. Или Барса опять виновата?
я лишь к тому, что Барса ввиду собственных финансовых проблем излишне нагружает 17-18 летних пацанов, организм которых физически не выдерживает такие нагрузки, и не хочется, чтобы Байчетич снова получил травму
+4
-3
+1
Ответ Ллб
Сказал чувак в команде которого , в прошлом году, вылетело сразу два основных центрвльных защитника, но Папа Карло сказал , что им никто не нужен и играл , то с Начо и Рюдигером , а когда кто-то из них не мог играть переводил туда , то Тчуамени (опорник), то Карвахаля ( крайний защитник). Так что давай не будем))
Ну так Реал и не тратил летом кучу бабок на игрока,который по факту команде не нужен,у Мадрида было 4 центральных защитника летом,потом они начали ломаться.Тратить деньги зимой ради того чтобы заткнут дырку на полгода Перес не стал.Выкручивались по ситуации.
Сейчас начало сезона,у Барсы нет опор ника от слова совсем,чем там Деку занимается все лето не понятно.
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Есть Ндиди, из Лестера, опытный как раз таки, и можно арендовать, попробовать.
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Интересно, что не так с Касадо
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Ответ песидог
Интересно, что не так с Касадо
Нет ротации, а он молод и не факт, что потянет позицию как Берналь
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Ответ Akezhan Kutvarov
Барсе нужен опорник (что вообще не новость кстати уже второй сезон) Есть Субиаменди, который отказывает Ливерпулю. Так как вроде хочет в Барсу. Но Барсе не нужны вингеры, но она хочет Нико, Леау, Диаса, даже Кьезу. Но не берет никого из них, а берет (в связи с травмой) игрока с одним матчем в АПЛ. Итого - не берём вингера, а берём Субиаменди и все счастливы. Но где логика, а где Лапорта 🤦‍♂️
Отступные 60 млн. евро, без которых Реал не отпустит игрока за 2 дня до конца ТО.
А таких денег у Барсы нет
+2
-2
0
Можно отдать с гарантией что он будет в основе или лучше болт забить на это и отдать в Зальцбург
+1
-1
0
Ливерпулю выгоднее отдать парню в Зальцбург, где у него точно будет игровая практика
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Ответ итц а мен
Неужели нет опытного опорника на рынке? Жаль того же гвидо не забрали
Говорят МЮ готов выслушать предложения по Каземиро ))
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0
Ответ Mason James
Ну так Реал и не тратил летом кучу бабок на игрока,который по факту команде не нужен,у Мадрида было 4 центральных защитника летом,потом они начали ломаться.Тратить деньги зимой ради того чтобы заткнут дырку на полгода Перес не стал.Выкручивались по ситуации. Сейчас начало сезона,у Барсы нет опор ника от слова совсем,чем там Деку занимается все лето не понятно.
Милитао сломался 12 августа с крестами( когда до конца трансферного окна оставалось почти 20 дней) , и у Папы Карло , фактически, оставалась одна пара высокоуровневых центральных защитников -- это Алаба и Рюдигер (+ Начо на подмене, с потерей качества).
Это конечно "сильный" комплект на вест сезон, где матчи проходят чуть ли не каждые 3-4 дня, если ссылаться на твою логику из прошлого комментария))

Про ненужность Ольмо, это лишь фантазии дилетантов со спортса (к коим я тоже себя причисляю). Ольмо прекрасный футболист способный закрыть три позиции в атакующей линии . Плюс, это было личная просьба Флика , а ему , явно виднее что он хочет видеть в своей команде, чем тебе или мне
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Неужели нет опытного опорника на рынке? Жаль того же гвидо не забрали
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