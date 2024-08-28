«Барселона» сделала «Ливерпулю» предложение об аренде Байчетича за 4 млн евро без выкупа
Стефан Байчетич понадобился «Барселоне».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что каталонцы сделали «Ливерпулю» предложение об аренде полузащитника за 4 млн евро. Опция выкупа не предусмотрена.
Клуб Ла Лиги принял такое решение на фоне травмы Марка Берналя.
Ранее стало известно, что к подписанию Байчетича близок «Зальцбург».
В прошлом сезоне полузащитник принял участие в одном матче АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ромэу ушёл ( и слава Богу), никого профильного на эту позицию не купили, так как расчитывали на то, что эту позицию смогут закрывать ребята вроде Кристинсена ( уже есть опыт игры в опорке), Берналя ( профильный опорник), Гарсия ( тоже пробывался не раз на этой позиции) и Де Йонг ( предпочитает играть второго центр-хава, но при необходимости играл и в одного опорника , как у Хави так и Кумана).
Сейчас никого из этих людей нет в распоряжении Флика. ВСЕ ПОЛОМАНЫ!
А можно конкретнее, какая часть именно из этой новости о Барсе, вызывает у Вас рвотный рефлекс?
Слово "аренда"?
Может фамилия футболиста?
Или ещё что?)
Как яркий пример прошлогодние кресты Милитао, Куртуа и Алабы , которые были получены либо на предсезонке, либо в самом начале сезона.
Тут медштаб абсолютно не причём.
У Араухо травма получена в игре за сборную. Причем это травма бедра и получена уже в третьем матче группового турнира КА. Так что тут тоже мимо претензии к медштабу Барсы ( ксати, Гави тоже кресты схватил в игре за сборную , которая была второй подряд в календаре сборных ).
Единственная релевантная претензия -- это Педри. Тут и загоняли 100% и лечат как-то странно -- это факт.
У Де Йонга большая часть после очень жёстких и неудачных контактов. Посмотрите как он получил последнюю травму, хотя бы. Там бы любой сломался и не на один месяц. Как это лечится и допустимы ли сроки восстонавления нормам для таких травм -- я не знаю.
Поэтому вопрос по Де Йонгу , скорее, в подвешенном и дискуссионном состоянии, виноват ли медштаб в длинных сроках его восстановления или нет, я не знаю
Так что давай не будем))
Я , например , не помню таких примеров, чтобы у команды было 4 человека на одну позицию и все , одновременно , оказались в лазарет.
По 2-3 помню , а 4 -- нет
Сейчас начало сезона,у Барсы нет опор ника от слова совсем,чем там Деку занимается все лето не понятно.
А таких денег у Барсы нет
Это конечно "сильный" комплект на вест сезон, где матчи проходят чуть ли не каждые 3-4 дня, если ссылаться на твою логику из прошлого комментария))
Про ненужность Ольмо, это лишь фантазии дилетантов со спортса (к коим я тоже себя причисляю). Ольмо прекрасный футболист способный закрыть три позиции в атакующей линии . Плюс, это было личная просьба Флика , а ему , явно виднее что он хочет видеть в своей команде, чем тебе или мне