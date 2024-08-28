«Барселона» сделала «Ливерпулю» предложение об аренде Байчетича за 4 млн евро без выкупа

Стефан Байчетич понадобился «Барселоне».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что каталонцы сделали «Ливерпулю» предложение об аренде полузащитника за 4 млн евро. Опция выкупа не предусмотрена.

Клуб Ла Лиги принял такое решение на фоне травмы .

Ранее стало известно, что к подписанию близок «Зальцбург».

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в одном матче . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.