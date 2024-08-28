«Барса» отдала Валье в аренду в «Селтик», продлив контракт с 20-летним защитником

Алекс Валье перешел в «Селтик» из «Барселоны».

Шотландский клуб объявил о подписании 20-летнего левого защитника «блауграны» на правах годичной аренды. Опция выкупа не предусмотрена.

Перед этим « » и достигли соглашения о продлении контракта до 2026 года с возможностью продления еще на два сезона.

Прошлый сезон Алекс провел в аренде в «Леванте» из Сегунды, где сыграл 29 матчей. Статистика игрока – здесь.

Фото: celticfc.com