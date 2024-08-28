«Барса» отдала Валье в аренду в «Селтик», продлив контракт с 20-летним защитником
Алекс Валье перешел в «Селтик» из «Барселоны».
Шотландский клуб объявил о подписании 20-летнего левого защитника «блауграны» на правах годичной аренды. Опция выкупа не предусмотрена.
Перед этим «Барселона» и Валье достигли соглашения о продлении контракта до 2026 года с возможностью продления еще на два сезона.
Прошлый сезон Алекс провел в аренде в «Леванте» из Сегунды, где сыграл 29 матчей. Статистика игрока – здесь.
Фото: celticfc.com
Будем считать аренду обыкновенной стажировкой.
Или, скорее, походом за постоянной игровой практикой.
Он ещё заиграет в Барселоне.