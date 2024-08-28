«Барса» отдала Валье в аренду в «Селтик», продлив контракт с 20-летним защитником

Теги высшая лига Шотландия Селтик Барселона Ла Лига трансферы Алекс Валье Футбол

Алекс Валье перешел в «Селтик» из «Барселоны».

Шотландский клуб объявил о подписании 20-летнего левого защитника «блауграны» на правах годичной аренды. Опция выкупа не предусмотрена.

Перед этим «Барселона» и Валье достигли соглашения о продлении контракта до 2026 года с возможностью продления еще на два сезона.

Прошлый сезон Алекс провел в аренде в «Леванте» из Сегунды, где сыграл 29 матчей. Статистика игрока – здесь.

Фото: celticfc.com

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6 комментариев
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кажется, зря.. Мартин вообще не впечатляет, Валье выглядел лучше и увереннее у Мартина много косяков как в атаке так и без мяча.
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+15
Ответ Rachid
Может зря Барса так оперативно раздает молодых игроков по арендам - на лавке должен быть как минимум еще один стартовый состав- сезон длинный/матчей много и травмы по-любому будут..
Так вот уже, вылетел Кристенсен и Гарсия, плюс Араухо и Барса остается с Мартинесом и Кубарси, на подстраховке еще один 17-летний парень. Крайние защитники, опять же, один на подстраховке, так же из Ла Масии. Сейчас сломался Бернал, Де Йонг не известно когда восстановится, Педри тоже подвержен травмам, по факту Барса осталась без опорника. Потому что Касадо, опять же неопытный молодой игрок, не является опорником. Честно, если хотя бы один трофей Барса зацепит с такой кадровой ситуацией по итогам сезона, Флику можно будет памятник ставить.
+13
-1
+12
Может зря Барса так оперативно раздает молодых игроков по арендам - на лавке должен быть как минимум еще один стартовый состав- сезон длинный/матчей много и травмы по-любому будут..
+10
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+9
Ответ TAGAY
кажется, зря.. Мартин вообще не впечатляет, Валье выглядел лучше и увереннее у Мартина много косяков как в атаке так и без мяча.
так Эктор Форт же есть ещё
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Это нормально..
Будем считать аренду обыкновенной стажировкой.
Или, скорее, походом за постоянной игровой практикой.
Он ещё заиграет в Барселоне.
+3
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Удачи парню , надеюсь отваюет место в основе и вернётся крепким игроком .
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+2
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