«Ливерпуль» отдаст Байчетича в аренду в «Зальцбургу». Клубы завершают сделку

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия высшая лига Австрия возможные трансферы Ред Булл Зальцбург Стефан Байчетич Фабрицио Романо Футбол

«Ливерпуль» отдаст Стефана Байчетича в аренду в «Ред Булл Зальцбург».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между клубами находятся в финальной стадии.

Ожидается, что сделка по аренде Байчетича будет закрыта сегодня.

Со статистикой 19-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

33 комментария
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С одной стороны неплохой вариант для игрока (как тут уже написали в комментах)
С другой стороны, кроме Эндо нет ни одного чистого опорника (и не будет). Как то тревожно...
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Кто будет уходить последним из Ливерпуля – выключите свет
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Всех опорников и защитников раздали по арендам и продали...Что-то не то происходит с командой..Нету скамейки воообще.
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Ответ Nyko Baletskiy
а, если серьёзно - Зальцбург чуть ли не лучший вариант для развития перспективной молодёжи. В грамотной команде, которая всегда играет первым номером, поиграет, плюс практика в ЛЧ с неплохими перспективами на какую-нибудь евровесну. Удачи, лишь бы без травм!
С другой стороны нужен опорник, а молодого, способного игрока на эту позицию сливают
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+8
Ответ Nyko Baletskiy
а если бы их ДК прошли в ЛЧ - в Киев в аренду бы укатил?😅
а, если серьёзно - Зальцбург чуть ли не лучший вариант для развития перспективной молодёжи. В грамотной команде, которая всегда играет первым номером, поиграет, плюс практика в ЛЧ с неплохими перспективами на какую-нибудь евровесну. Удачи, лишь бы без травм!
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+7
Ответ vladimir.kostrichko
Всех опорников и защитников раздали по арендам и продали...Что-то не то происходит с командой..Нету скамейки воообще.
Всмысле нету? Ни один футболист, из тех что покинули Ливерпуль, в прошлом сезоне и так на скамейке не сидели
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+6
Ответ vladimir.kostrichko
Всех опорников и защитников раздали по арендам и продали...Что-то не то происходит с командой..Нету скамейки воообще.
У меня тоже впечатления, что внутрь Ливерпуля спецом пробрались враги конкуренты и по типу уничтожают клуб изнутри ....
+6
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Странное решение. До травмы был очень интересным и перспективным. Очень ждал его появлени в этом сезоне
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Эдвардс видимо не очень хорошо расстался с клубом в первый раз, и решил, если я вернусь, то развалю все к чертовой матери)
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Жаль, что Стеф пропустил много времени из-за травм, молодежку и резерв он перерос, но до основы недотягивает, правильное решение
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Я так понимаю, Слот не очень доверяет местной молодежи, чем Клопп. Клопп очень радовался когда, кто-то из академии мог стрельнуть.
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а разговоров то про него было!
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Ответ Nyko Baletskiy
а если бы их ДК прошли в ЛЧ - в Киев в аренду бы укатил?😅
Там же бывший ассистент Клоппа работает сейчас главным, у клуба хорошие отношения с ним
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Идеально для развития
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Хотел тоже поворчать, но сейчас выходит, что в опорке играет Граве, на смене Эндо. Если что, можно опустить Макку. После травмы, своей всего, Байчетич им всем проигрывает. Если ему не дать практику, то Стефан может пополнить ряды тех, кто подавал-подавал надежды, но так и не додал. Поэтому логичный ход. И вероятно, что аренду в случае ЧП можно прервать. Так что не паникуйте, ничего страшного не произошло.
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Ответ Даулет Балыкбаев
Я так понимаю, Слот не очень доверяет местной молодежи, чем Клопп. Клопп очень радовался когда, кто-то из академии мог стрельнуть.
Думаю дело в давлении. Клопп в первом сезоне тоже наверное не активно выпускалл и развивал молодежь. От него требовалось дать эффект, это уже потом со временем, когда давление с Клоппа спало, то начал позволять себе выпускать джонса, элиота и прочих. Тут точно та же самая песня, если Слот будет наигрывать молодежь в ущерб результату, то слотаут понесется еще до боксинг дей
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Ответ mastadon
С другой стороны нужен опорник, а молодого, способного игрока на эту позицию сливают
Очевидно же, что пока не потянет, если отдают. Думается мне, лучше сыграть тридцать пять матчей в Австрии за сезон и окрепнуть, нежели десять выходов по 30-60 минут в Ливерпуле с бОльшей перспективой привезти лажу, тк соперники будут не Тироли да Рапиды..
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Ответ karabin
Всмысле нету? Ни один футболист, из тех что покинули Ливерпуль, в прошлом сезоне и так на скамейке не сидели
Так прошлый сезон и нельзя считать успешным. Тем более что у многих травмы были.
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Ответ karabin
Всмысле нету? Ни один футболист, из тех что покинули Ливерпуль, в прошлом сезоне и так на скамейке не сидели
Так прошлый сезон и нельзя считать успешным. Тем более что у многих травмы были.
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Ответ ostap&mio&dio
Чтоа? Эдвардс, где опорник??? С Гравенберхом и Эндо сезон не вывезти
Надо пойти на Ливерпуль с маршом справедливости
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Ответ Nyko Baletskiy
Очевидно же, что пока не потянет, если отдают. Думается мне, лучше сыграть тридцать пять матчей в Австрии за сезон и окрепнуть, нежели десять выходов по 30-60 минут в Ливерпуле с бОльшей перспективой привезти лажу, тк соперники будут не Тироли да Рапиды..
лучше, только вряд ли кто-то гарантирует эти 35 матчей, откуда уверенность, что он поучит большие минуты в Зальцбурге
я посмотрел их состав, много молодёжи, уже во всю играющей, конкретно на месте опорника есть малиец Диамбу (21 год), и француз Гурна-Дуат (21), которого 2 года назад покупали за большие (для Швейцарии) деньги
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Ответ mastadon
С другой стороны нужен опорник, а молодого, способного игрока на эту позицию сливают
Тут, скорее, нужно смотреть в плоскости "что лучше - чемпионшип или Австрия". Чемпионшип - масса практики, огромное количество матчей и силовой футбол. Австрия - модель игры, которая гораздо ближе к Ливерпулю, нежели все-равно кто из Чемпионшипа. К тому же, еврокубки - проверка на самом высоком уровне.
Уверен, если он удачно проведет ближайший год - в следующем сезоне будет рассматриваться, как кандидат в основу
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Ответ mastadon
С другой стороны нужен опорник, а молодого, способного игрока на эту позицию сливают
Плюс кондиции - он много пропустил, ему бы поле с мячом почувствовать, а в АПЛ вряд ли даже подвальные коллективы дадут ему комфортно это сделать
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а из аренды можно отозвать
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Надо все таки еще Эндо куда-нибудь, что б уж наверняка.
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Я надеюсь, что все эти продажи и аренды означают, что скоро будут мощные покупки.
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А играть кто будет ?
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А играть кто будет ?
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Чтоа?
Эдвардс, где опорник???
С Гравенберхом и Эндо сезон не вывезти
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