«Ливерпуль» отдаст Байчетича в аренду в «Зальцбургу». Клубы завершают сделку

«Ливерпуль» отдаст Стефана Байчетича в аренду в «Ред Булл Зальцбург».

Как сообщает инсайдер , переговоры между клубами находятся в финальной стадии.

Ожидается, что сделка по аренде будет закрыта сегодня.

Со статистикой 19-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.