«Ливерпуль» отдаст Байчетича в аренду в «Зальцбургу». Клубы завершают сделку
«Ливерпуль» отдаст Стефана Байчетича в аренду в «Ред Булл Зальцбург».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между клубами находятся в финальной стадии.
Ожидается, что сделка по аренде Байчетича будет закрыта сегодня.
Со статистикой 19-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
С другой стороны, кроме Эндо нет ни одного чистого опорника (и не будет). Как то тревожно...
я посмотрел их состав, много молодёжи, уже во всю играющей, конкретно на месте опорника есть малиец Диамбу (21 год), и француз Гурна-Дуат (21), которого 2 года назад покупали за большие (для Швейцарии) деньги
Уверен, если он удачно проведет ближайший год - в следующем сезоне будет рассматриваться, как кандидат в основу
Эдвардс, где опорник???
С Гравенберхом и Эндо сезон не вывезти