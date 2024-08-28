Байрамян о трактовках судей: «Четкого понимания нет: здесь пенальти не дают, там – дают, у нас – так, а в Европе – по-другому. Для меня рука Кукурельи – это пенальти»

Хорен Байрамян высказался о судействе в российском футболе.

Полузащитник « » после кубкового матча против «Химок» (3:1) заявил, что футболисты не всегда понимают, в каких эпизодах судьи назначают пенальти, а в каких – нет.

«У нас четкого понимания нет. Вот, например, в нашем матче был спорный момент с падением , затем был такой же эпизод в Махачкале (в матче «Динамо» – «Пари НН» – Спортс’‘). В нашем матче пенальти не дают, а там – дают.

Для меня рука (в 1/4 финала Евро-2024 против Германии – Спортс’‘) – это пенальти. Потому что, как по мне, она была выставлена.

Я не знаю, как трактуют, и по сей день не знаю – в и там. Могу сказать одно – даже на таком уровне, как на Евро, делают ошибки, и мы разбираем: правильно это или нет. Не удивляюсь, если у нас трактуют так, а в Европе по-другому», – сказал полузащитник «Ростова».