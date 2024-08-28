Байрамян о трактовках судей: «Четкого понимания нет: здесь пенальти не дают, там – дают, у нас – так, а в Европе – по-другому. Для меня рука Кукурельи – это пенальти»
Хорен Байрамян высказался о судействе в российском футболе.
Полузащитник «Ростова» после кубкового матча против «Химок» (3:1) заявил, что футболисты не всегда понимают, в каких эпизодах судьи назначают пенальти, а в каких – нет.
«У нас четкого понимания нет. Вот, например, в нашем матче был спорный момент с падением Комличенко, затем был такой же эпизод в Махачкале (в матче «Динамо» – «Пари НН» – Спортс’‘). В нашем матче пенальти не дают, а там – дают.
Для меня рука Кукурельи (в 1/4 финала Евро-2024 против Германии – Спортс’‘) – это пенальти. Потому что, как по мне, она была выставлена.
Я не знаю, как трактуют, и по сей день не знаю – в РПЛ и там. Могу сказать одно – даже на таком уровне, как на Евро, делают ошибки, и мы разбираем: правильно это или нет. Не удивляюсь, если у нас трактуют так, а в Европе по-другому», – сказал полузащитник «Ростова».
Но мы не знаем, что это такое)))
Да это нечто было
И ведь свидетели Негрейры уверяют, что жордик альба играет мужественно😂😂
От такого позора кабинету никогда не отмыться
Вот и погружение в середняки впереди
ИИ надо внедрять. Тогда одинаковая трактовка будет. А то ИИ линии рисует, а разные люди их по разному трактую
Да и пенальти по ТВ картинке ИИ однозначно одинаково трактовать будет.
И ИИ хорошо будет, и футболистам, и тренерам, и всем экспертам.. И судьям )
Видео легко найти)