Байрамян о трактовках судей: «Четкого понимания нет: здесь пенальти не дают, там – дают, у нас – так, а в Европе – по-другому. Для меня рука Кукурельи – это пенальти»

Теги Ростов Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сборная Испании по футболу судьи Евро-2024 Хорен Байрамян Николай Комличенко Марк Кукурелья Футбол

Хорен Байрамян высказался о судействе в российском футболе.

Полузащитник «Ростова» после кубкового матча против «Химок» (3:1) заявил, что футболисты не всегда понимают, в каких эпизодах судьи назначают пенальти, а в каких – нет.

«У нас четкого понимания нет. Вот, например, в нашем матче был спорный момент с падением Комличенко, затем был такой же эпизод в Махачкале (в матче «Динамо» – «Пари НН» – Спортс’‘). В нашем матче пенальти не дают, а там – дают.

Для меня рука Кукурельи (в 1/4 финала Евро-2024 против Германии – Спортс’‘) – это пенальти. Потому что, как по мне, она была выставлена.

Я не знаю, как трактуют, и по сей день не знаю – в РПЛ и там. Могу сказать одно – даже на таком уровне, как на Евро, делают ошибки, и мы разбираем: правильно это или нет. Не удивляюсь, если у нас трактуют так, а в Европе по-другому», – сказал полузащитник «Ростова».

9 комментариев
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Если бы мы знали, что это такое...
Но мы не знаем, что это такое)))
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Ответ Дядя ТУРА
Самая большая дичь, которую я видел в плане судейства это падение Жорди Альбы в 2017 году и пенальти в ворота Эйбара.
Ахахах
Да это нечто было
И ведь свидетели Негрейры уверяют, что жордик альба играет мужественно😂😂
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Самая большая дичь, которую я видел в плане судейства это падение Жорди Альбы в 2017 году и пенальти в ворота Эйбара.
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Ответ Дядя ТУРА
Самая большая дичь, которую я видел в плане судейства это падение Жорди Альбы в 2017 году и пенальти в ворота Эйбара.
Пустая бутылка 0,5 vs команда негрейры на Месталье еще вспоминается)🤓
От такого позора кабинету никогда не отмыться
Вот и погружение в середняки впереди
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Ответ Дядя ТУРА
Самая большая дичь, которую я видел в плане судейства это падение Жорди Альбы в 2017 году и пенальти в ворота Эйбара.
Первая симуляция от барсы, которую я увидел, была ещё у Роналдиньо. Делают подкат в штрафной, игрок его никак не касается, но инопланетянин падает и дают пенальти. В матче с ПСЖ это вообще театр был
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Ответ hibou
То как судят на форумах уровня Евро это одно. Там судят лучшие судьи своих стран с проверенной репутацией. А то как судят у нас, это совсем другое. Такое впечатление, что козлам дали посторожить капусту, со всеми этими трактовками "на усмотрение судьи" и повышения темпа игры.
Ну будут приглашать судей из Ла Лиги - денег-то в РФС немерено, и судьи-легионеры с радостью согласятся - а только еще хуже будет, судя по скандалам в Ла Лиге.

ИИ надо внедрять. Тогда одинаковая трактовка будет. А то ИИ линии рисует, а разные люди их по разному трактую
Да и пенальти по ТВ картинке ИИ однозначно одинаково трактовать будет.
И ИИ хорошо будет, и футболистам, и тренерам, и всем экспертам.. И судьям )
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Ответ Дядя ТУРА
Самая большая дичь, которую я видел в плане судейства это падение Жорди Альбы в 2017 году и пенальти в ворота Эйбара.
https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2017/05/sport-preview-jordi-alba-dive.jpg?w=1280&quality=44

Видео легко найти)
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