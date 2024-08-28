Ольмо – победный гол в дебюте! Волевая победа «Барсы», но с ужасным судейством и тяжелой травмой

«Барса» осталась без опорников.

«Барселона» выиграла три стартовых тура Ла Лиги с одинаковым счетом 2:1 и стала единственной командой в этом сезоне, которая еще не теряла очки в чемпионате Испании. Теперь единоличный лидер.

Но игру чуть не омрачили травмы и спорное судейство.

Дебют Дани Ольмо – вау!

Почти три недели «Барселона» не могла зарегистрировать Дани Ольмо: бесплатно отпустила Илкая Гюндогана, отдала в аренды Клемана Лангле и Ориоля Ромеу, продала Хулиана Араухо и Микаила Файе. В итоге зарегистрировала через травму Андреаса Кристенсена.

Но оно того стоило – Дани Ольмо вышел во втором тайме вместо Феррана Торреса и перевернул игру. В первые же минуты мог изменить счет: почти заработал пенальти, угодил в перекладину и опасно подключил Роберта Левандовского.

На 82-й минуте Ольмо забил первый гол за «Барселону», который стал победным. Испанца признали лучшим игроком матча. «Нет лучшего способа дебютировать. С тех пор, как я приехал, я с нетерпением ждал своего дебюта» – счастье Дани.

Судья чуть не затмил всех

«Райо» ударно начал встречу, прижал «Барселону» и забил в течение первых десяти минут. Унай Лопес – специалист по каталонскому клубу. После возвращения в Ла Лигу в 2021 году у него на счету 3 гола: один в ворота «Эльче» и два в ворота «Барселоны»

В начале второго тайма «Барселона» активно прижала соперника к воротам, но столкнулась с рядом спорных решений от главного арбитра матча:

● не заметил фол на Дани Ольмо в штрафной «Райо»;

● отменил гол Роберта Левандовского из-за фола Жюле Кунде;

● не дал красную карточку за фол на Педри; ● не увидел игру рукой в штрафной «Райо»;

● добавил 10 минут ко второму тайму и разрешил сыграть больше 11.

Нагрузки Флика дают результат. Правда, иногда плачевный

«Если вы тренируетесь только на 80%, то невозможно выкладываться на 100% в матчах» – Ханси Флик очень высоко ценит физическую подготовку игроков и это приносит свои плоды. «Барселона» в трех первых таймах: 2 гола забито и 3 пропущено; «Барселона» в трех вторых таймах: 4 гола забито и 0 пропущено. «Наш первый тайм был не очень хорош. Мы не прессинговали так, как хотели. Нам удалось изменить ситуацию во втором тайме и одержать заслуженную победу. Если бы Берналь не получил травму, я бы сейчас чувствовал себя лучше» – так прокомментировал победу главный тренер каталонцев. «Было два очень разных тайма. В первом тайме нам было комфортно, и все шло хорошо. Во втором тайме нам не хватало энергии, но мы пытались выйти вперед. Появление Ольмо навредило нам, он выигрывал дуэли, выходил в пространство... и у нас закончились силы. Его появление изменило ситуацию» – тренер «Райо» подтвердил слова Ханси Флика.

«Барселона» победила, но потеряла единственного опорника – семнадцатилетнего Марка Берналя. Он вышел в стартовом составе каждого из трех матчей и теперь сезон для него завершен.

Хави Мигель уже сообщил, что Берналь получил травму крестообразных связок и может пропустить остаток сезона. Остальные инсайдеры подтвердили.

Летом «Барселона» не стала продлевать контракт с Серджи Роберто, бесплатно отпустила Илкая Гюндогана, отдала в аренду Ориоля Ромеу и не подписала профильного опорного полузащитника. Теперь у Ханси Флика остается дыра в центре поля и один Марк Касадо, которого немецкий специалист игнорирует уже два матча подряд. Восстановление Френки де Йонга тоже идет не по плану, он вернется не раньше сентября.

Фото: Gettyimages /Denis Doyle / Stringer; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /Europa Press via AP, AP Photo/Manu Fernandez