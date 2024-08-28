Корнеев об «Акроне»: «Наглая команда, это все от тренера идет. Тедеев – красавчик, своей энергией и знаниями дает им жизнь»

Теги Зенит Игорь Корнеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Акрон Заур Тедеев Футбол

Игорь Корнеев похвалил главного тренера «Акрона» Заура Тедеева.

Во вторник клуб из Тольятти победил «Зенит» (1:1, по пенальти 5:4) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Тедеев – красавчик. Своей энергией и знаниями он дает этому «Акрону» жизнь. Да и в плане тактики он хорош.

«Акрон» – наглая команда. Это все тоже от тренера идет. Понятно, что команда только формируется, ей нужно усиление.

«Зенит» не использовал много своих моментов. Но это не умаляет заслуг «Акрона». Команда старалась, билась и выложилась на максимум на поле», – сказал бывший игрок и тренер сборной России. 

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11 комментариев
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это все понятно. не понятно вылетят они в этом году или еще на год задержатся в рпл?
+5
0
+5
Это конечно хорошо , все молодцы ,но зачем такие клубы нужны в вышке без своих стадионов и с десятком болельщиков ?
+4
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+4
Видел вчера по тв запись после матча из раздевалки, как он их там мотивировал после игры..
На боженьку ссылался.. мол не без его участия победили или что то там..
Звучит кринжово
+3
0
+3
Акрон выпусти Дурова!!!
+4
-2
+2
Вообще то в субботу в матче с ЦСКА был какой то другой Акрон. Абсолютно не готовая к Примьер лиге команда с 0-м ударов по воротам.
+1
0
+1
Ответ IgorBudda
Акрон - это явление в нашем футболе. Как и Краснодар. Успехов этому самобытному и симпатичному проекту!!!
плюс наверное хочешь?
+3
-2
+1
Ответ IgorBudda
Хочу, чтобы было больше частных клубов и позитива в целом в нашем футболе
позитив и акрон....казалось бы, где связь? а она есть....
+1
0
+1
Ответ Проблемы Аршавина
Акрон выпусти Дурова!!!
Урова
+1
0
+1
Акрон - это явление в нашем футболе. Как и Краснодар.
Успехов этому самобытному и симпатичному проекту!!!
+4
-4
0
Ответ Мудринич
плюс наверное хочешь?
Хочу, чтобы было больше частных клубов и позитива в целом в нашем футболе
+1
-1
0
Ответ Мудринич
позитив и акрон....казалось бы, где связь? а она есть....
В одно окно смотрели двое..
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