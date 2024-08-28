Корнеев об «Акроне»: «Наглая команда, это все от тренера идет. Тедеев – красавчик, своей энергией и знаниями дает им жизнь»
Игорь Корнеев похвалил главного тренера «Акрона» Заура Тедеева.
Во вторник клуб из Тольятти победил «Зенит» (1:1, по пенальти 5:4) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Тедеев – красавчик. Своей энергией и знаниями он дает этому «Акрону» жизнь. Да и в плане тактики он хорош.
«Акрон» – наглая команда. Это все тоже от тренера идет. Понятно, что команда только формируется, ей нужно усиление.
«Зенит» не использовал много своих моментов. Но это не умаляет заслуг «Акрона». Команда старалась, билась и выложилась на максимум на поле», – сказал бывший игрок и тренер сборной России.
На боженьку ссылался.. мол не без его участия победили или что то там..
Звучит кринжово
Успехов этому самобытному и симпатичному проекту!!!