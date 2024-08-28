Корнеев об «Акроне»: «Наглая команда, это все от тренера идет. Тедеев – красавчик, своей энергией и знаниями дает им жизнь»

Игорь Корнеев похвалил главного тренера «Акрона» Заура Тедеева.

Во вторник клуб из Тольятти победил «Зенит» (1:1, по пенальти 5:4) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

« – красавчик. Своей энергией и знаниями он дает этому «Акрону» жизнь. Да и в плане тактики он хорош.

«Акрон» – наглая команда. Это все тоже от тренера идет. Понятно, что команда только формируется, ей нужно усиление.

« » не использовал много своих моментов. Но это не умаляет заслуг « ». Команда старалась, билась и выложилась на максимум на поле», – сказал бывший игрок и тренер сборной России.