Семак о поражении от «Акрона»: «У «Зенита» были прекрасные контратаки, но нужно забивать. Волков достаточно часто ошибался, был не в своей тарелке после пенальти»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Андрей Мостовой Матч ТВ Сергей Волков Акрон Футбол

Сергей Семак посетовал на проблемы с реализацией после поражения от «Акрона».

– В первом тайме «Акрон» владел инициативой. Насколько для вас это было неожиданно? Казалось, что команда не совсем была к этому готова.

– Нет, были готовы. «Акрон» всегда старается играть на контроле, в этом отношении мы не стараемся контролировать мяч. У нас были прекрасные быстрые контратаки, но нужно забивать. Реализация хромала.

Во втором тайме сыграли гораздо лучше с точки зрения организации игры, владели преимуществом. За исключением обидного, глупого пенальти, который сами себе привезли, в остальном играли неплохо.

– Замена Волкова – это реакция на пенальти?

– Не только на пенальти, на игру в целом. Он достаточно часто ошибался, не хватало надежности касаемо контроля мяча и в первом тайме, и во втором.

К сожалению, травма Мостового некстати заняла один слот, хотели, чтобы другие футболисты поиграли, но так сложилась игра. В перерыве решили дать Сереже еще сыграть, но после ошибки он был не в своей тарелке, пришлось заменить.

По Мостовому надо провести обследование. Посмотрим, что случилось, очень жаль. Практически на ровном месте допустил травму еще один игрок. У нас большая эпидемия травм. Кто‑то не тренируется, кто‑то пропустил много.

– Перед серией пенальти вы что‑то писали на листочке, видимо, список игроков.

– Список игроков, но мы не знали, кто будет играть, кто выйдет и не выйдет. Определили бьющих, – сказал главный тренер «Зенита».

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57 комментариев
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Как можно было Волкова купить за 5+2?
в Краснодаре перекрестились, когда трансфер совершился
+57
-6
+51
Ответ Roman
Как можно было Волкова купить за 5+2? в Краснодаре перекрестились, когда трансфер совершился
Точно так же, как выкупить Изидора, Ахметова, Фернандеса, Коваленко. Семаку всё сходит с рук 😎
+58
-21
+37
Очень грамотный тренерский ход сыграть со столь сложным соперником на контратаках.
А сами контратаки конечно были великолепны, одна за другой, момент за моментом.
Ну вот просто не повезло немножко. Увы.
+31
-8
+23
Ответ Roman
Как можно было Волкова купить за 5+2? в Краснодаре перекрестились, когда трансфер совершился
еще и Адамов по всем параметрам лучше, он даже Караваева подпирал в 21 год, думаю зимой Волков поедет в Ахмат вместо Арсена
+14
-3
+11
к слову о двух составах Зенита..один скам на подхвате (((
+12
-3
+9
2 сезона назад Андрей Мостовой подавал большие надежды, сейчас выглядит полнейшим нулищем, обидно.
+11
-2
+9
Семаку надо мяса поесть... а то как то сил команда и уверенности не чувствует в тренере.
+12
-7
+5
Ответ ProZ
Очень грамотный тренерский ход сыграть со столь сложным соперником на контратаках. А сами контратаки конечно были великолепны, одна за другой, момент за моментом. Ну вот просто не повезло немножко. Увы.
Да у Богданыча ностальгия по Уфе похоже... все тянет на контратаках играть.
+8
-3
+5
Ответ CoMoBo3
Бесконечная весна Семака. И ведь сам он не уйдёт 😎
Семак хоть и физрук, но зачем ему уходить или его выгонять, если он выполняет максимум задачу , будут еврокубки можно подумать, но этого нет и такой физрук сойдет
+13
-8
+5
Ответ SMART789
еще и Адамов по всем параметрам лучше, он даже Караваева подпирал в 21 год, думаю зимой Волков поедет в Ахмат вместо Арсена
Адамов да, явно получше. В прошлом сезоне в Оренбурге вполне неплох был
+5
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+4
побольше покупайте три состава,а играть некому
+13
-9
+4
Волков тайное оружие Краснодара
+5
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+4
Контратаки против Акрона?, это прекрасно.
+4
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Ответ Roman
Как можно было Волкова купить за 5+2? в Краснодаре перекрестились, когда трансфер совершился
Волков типичный игрок, что берет чисто физухой. До этого в ’’Зените’’ был _абсолютно такой же - Смольников. Проблема таких игрок, что они становятся похожи на футболистов лишь тогда, когда постоянно играют.
В ’’Зените’’ же он лишь на подмене. Если ничего не изменится - он всегда будет так играть.
А что касается цены - посмотрите сколько стоили конкуренты по позиции. За дешево можно было лишь юнца взять - такие и в дубле есть. Волков все-таки готовый игрок.
А поводу Краснодара - Волков не просто так длительное время постоянно играл. Не нужно принижать его. Не так много есть игроков, что способны бегать без остановки весь матч. Такого игрока какому-нибудь Гончаренко - он бы его любимцем был. Типичный объемник. Но для ’’Зенита’’ этого мало.
+4
-1
+3
У Зенита были отличные контратаки против Акрона... Уфффь)
+3
0
+3
В прошлой игре виноват был Мостовой, теперь Волков, кто следующий. Сережа на себя посмотри, какой футбол ставишь?
+4
-2
+2
Волков аренда в Сочи
+2
0
+2
Ответ Otto Kretschmer
2 сезона назад Андрей Мостовой подавал большие надежды, сейчас выглядит полнейшим нулищем, обидно.
деньги испортили пацана, скоро в Химки обратно вернется
+2
0
+2
Проиграли потому что Глушенкова не было?)))
+6
-4
+2
Если он говорит, что за исключением пенальти играли неплохо, то можно тушить свет. Игроки прочитав такое и дальше будут играть так же «неплохо».
+4
-2
+2
Ответ CoMoBo3
Точно так же, как выкупить Изидора, Ахметова, Фернандеса, Коваленко. Семаку всё сходит с рук 😎
минуту а за сколько выкупили Ахметова и Фернандеса?
+4
-2
+2
Волков просто дно!
Ему играть максимум в 1й лиге! И то не факт, что в стартовый состав попадет там, даже у аутсайдеров.
+4
-2
+2
Вот он тренерский гений Сэма.
+1
0
+1
Пресс-конференции Семака стали похожи на косплей Ротенберга
+2
-1
+1
Ответ Kiva
Проиграли потому что Глушенкова не было?)))
Пошли по тушинской тропе. 100 лет, требл, прочее. И тут лев захромал.
Устали питерцы от самих себя, надоело побеждать
+4
-3
+1
Ответ mantis123
деньги испортили пацана, скоро в Химки обратно вернется
Да, к этому всё идёт.
+1
0
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Проиграли закономерно. Не хватало футбольного интеллекта, игроки часто не понимали друг друга, заметна была их несыгранность. Игроки Акрона играли более быстро и понапористей. Семаку надо бы лавочников, за неделю до игры, закрывать на базе и наигрывать то, чего не смогли показать сегодня.
+3
-2
+1
Ответ Эдуард Романов
Семак хоть и физрук, но зачем ему уходить или его выгонять, если он выполняет максимум задачу , будут еврокубки можно подумать, но этого нет и такой физрук сойдет
Сходила пока команда гегемонила... а без золота Миллер пинка даст.
+2
-1
+1
Ответ Onion
Опять любители футбола из Москвы увольняют Семака? Все как обычно, два раза в год, весной и осенью обострения)
Конечно, будь у наших клубов еврокубки, вашего "гениального" тренера ещё в декабре 22-го года не было бы в Зените.
А для победы в РПЛ вполне сойдёт, бюджета хватит. Докупят ещё легов, и даже спрашивать не будут, подойдут они ему или нет. Потому что - бесхарактерный.
Сергей "как бы чего не вышло" Семак.
А ведь не был раньше таким.
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Ответ Арсений1990
Это который "пустой лист подписал"?
Нет, не этот. Это говорил Горшков, который с детства болел за Зенит и даже не читал условия контракта при переходе)
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