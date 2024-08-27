Семак о поражении от «Акрона»: «У «Зенита» были прекрасные контратаки, но нужно забивать. Волков достаточно часто ошибался, был не в своей тарелке после пенальти»
Сергей Семак посетовал на проблемы с реализацией после поражения от «Акрона».
– В первом тайме «Акрон» владел инициативой. Насколько для вас это было неожиданно? Казалось, что команда не совсем была к этому готова.
– Нет, были готовы. «Акрон» всегда старается играть на контроле, в этом отношении мы не стараемся контролировать мяч. У нас были прекрасные быстрые контратаки, но нужно забивать. Реализация хромала.
Во втором тайме сыграли гораздо лучше с точки зрения организации игры, владели преимуществом. За исключением обидного, глупого пенальти, который сами себе привезли, в остальном играли неплохо.
– Замена Волкова – это реакция на пенальти?
– Не только на пенальти, на игру в целом. Он достаточно часто ошибался, не хватало надежности касаемо контроля мяча и в первом тайме, и во втором.
К сожалению, травма Мостового некстати заняла один слот, хотели, чтобы другие футболисты поиграли, но так сложилась игра. В перерыве решили дать Сереже еще сыграть, но после ошибки он был не в своей тарелке, пришлось заменить.
По Мостовому надо провести обследование. Посмотрим, что случилось, очень жаль. Практически на ровном месте допустил травму еще один игрок. У нас большая эпидемия травм. Кто‑то не тренируется, кто‑то пропустил много.
– Перед серией пенальти вы что‑то писали на листочке, видимо, список игроков.
– Список игроков, но мы не знали, кто будет играть, кто выйдет и не выйдет. Определили бьющих, – сказал главный тренер «Зенита».
в Краснодаре перекрестились, когда трансфер совершился
А сами контратаки конечно были великолепны, одна за другой, момент за моментом.
Ну вот просто не повезло немножко. Увы.
В ’’Зените’’ же он лишь на подмене. Если ничего не изменится - он всегда будет так играть.
А что касается цены - посмотрите сколько стоили конкуренты по позиции. За дешево можно было лишь юнца взять - такие и в дубле есть. Волков все-таки готовый игрок.
А поводу Краснодара - Волков не просто так длительное время постоянно играл. Не нужно принижать его. Не так много есть игроков, что способны бегать без остановки весь матч. Такого игрока какому-нибудь Гончаренко - он бы его любимцем был. Типичный объемник. Но для ’’Зенита’’ этого мало.
Ему играть максимум в 1й лиге! И то не факт, что в стартовый состав попадет там, даже у аутсайдеров.
Устали питерцы от самих себя, надоело побеждать
А для победы в РПЛ вполне сойдёт, бюджета хватит. Докупят ещё легов, и даже спрашивать не будут, подойдут они ему или нет. Потому что - бесхарактерный.
Сергей "как бы чего не вышло" Семак.
А ведь не был раньше таким.