Тедеев о матче с «Зенитом»: «Акрон» победил абсолютно заслуженно, хоть и по пенальти. Пропущенный гол не вытекал из логики игры»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Акрон Заур Тедеев Футбол

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о победе над «Зенитом».

Клуб из Тольятти выиграл матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, пен. 5:4). 

– С какими мыслями уходили на перерыв после того, как «Акрон» пропустил гол в концовке первого тайма?

– Мяч, который мы пропустили, не вытекал из логики игры. Было бы справедливее, если бы мы забили мяч в первом тайме, потому что у нас было преимущество по игре.

То, что мы допустили ошибки в единоборствах в эпизоде с пропущенным голом, говорит о нашей незрелости. И особенно того футболиста, который в тот момент там оказался, но он совсем юный мальчишка. Но затем он исправился, заработав пенальти. Наверное, это все от Господа. Господь где‑то показал ему, что так нельзя – и он исправился.

Я очень рад за команду. Мы победили абсолютно заслуженно, хоть и в серии пенальти. Считаю, что вся команда сыграла в хороший футбол. Я благодарен им за самоотдачу.

– В моменте с забитым голом у вашей скамейки была очень сдержанная реакция. Почему?

– А что мы должны были делать? В глубине души мы радовались, это было важным событием. Нам удалось забить лучшей команде России, которая на протяжении многих лет является фаворитом во всех турнирах. Тот гол – это заслуга всех футболистов. Большое счастье, когда такое случается.

– Борьба «Акрона» за Кубок России продолжается?

– А кто‑то из нас заявил, что мы перестаем играть? У нас впереди есть матчи по календарю, будем играть, – сказал Тедеев.

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
О,хнаменитое.Зенит ничем не удивил,у нас были шансы,моменты. И давайте вспомним. Привоз Васбтина,махнувшего ногой мимо мяча.Штанга Касьеры.Два суперспасения Васютина после ударов Педро и Касьеры,потом собственно гол Васильева. Акрон забил после привоза Волкова, Где там заслуженная победа конечно надо поискать. То что больше бегал и бмл из-за пределов штрафной видимо. Да,Зенит играл не бог весть как,но Акрон можно отметить,что играет симпатично,но не более.
+35
-2
+33
Коли мяч Зенита, после пары выносов с ленточки, по логике Тедеева не вытекал из логики игры, то гол Акрона вытекал лишь из логики Волкова. Зенит без вопросов провел серый матч, однако, на пару с хозяевами. И при том, снова без вопросов, переиграв их по пресловутому xG против "преимущества по игре" с баранкой голевых моментов. Если заслуженная победа с такими вводными необходима для самоутверждения, трижды - без вопросов. Митяй не жадный)
+20
0
+20
Ответ Rurik Gislasson
О,хнаменитое.Зенит ничем не удивил,у нас были шансы,моменты. И давайте вспомним. Привоз Васбтина,махнувшего ногой мимо мяча.Штанга Касьеры.Два суперспасения Васютина после ударов Педро и Касьеры,потом собственно гол Васильева. Акрон забил после привоза Волкова, Где там заслуженная победа конечно надо поискать. То что больше бегал и бмл из-за пределов штрафной видимо. Да,Зенит играл не бог весть как,но Акрон можно отметить,что играет симпатично,но не более.
Там было у них неплохое владение, но практически стерильное, один опасный момент был, удар, который на себя принял Эракович. Играли мы, конечно, не очень, но у Заура какое-то головокружение от успехов. Хотя, конечно, Акрон стоит отметить, действительно, самобытная команда
+13
-1
+12
Господи!!!!прости за чушь раба твоего Тедеева
+10
-1
+9
Ответ Тралл из Питера
Там было у них неплохое владение, но практически стерильное, один опасный момент был, удар, который на себя принял Эракович. Играли мы, конечно, не очень, но у Заура какое-то головокружение от успехов. Хотя, конечно, Акрон стоит отметить, действительно, самобытная команда
Да так уже практически после каждого матча тренеры говорят,что вообще все хорошо. Даже Карпину понравилось.
+5
0
+5
Ясно, порвали Зенит, хоть и по пенальти.
+3
-1
+2
Если уж Господа поминать, то он накажет за бахвальство. Выиграли - молодцы, но зачем выдумывать про какое-то преимущество? Кроме случайного пенальти, не было ведь голевых моментов, ну и повезло, что Зенит, которому в принципе эта игра была не особо нужна, не забил больше
+2
0
+2
А что скажет Бахва Тедеев?
+1
0
+1
Да там три гола вытекали из логики игры))
+1
0
+1
Забили с левого пенальти бтв
+1
0
+1
Тедеев головного мозга)) 🤡
0
0
0
Ответ Иван Тасминский
Забили с левого пенальти бтв
Не согласен. Пенальти, который привез Волков, был по делу. Очень надеюсь, Волков подтянет свой уровень. Его возраст еще позволяет на это надеяться.
0
0
0
Ответ Циник Петербургский
Не согласен. Пенальти, который привез Волков, был по делу. Очень надеюсь, Волков подтянет свой уровень. Его возраст еще позволяет на это надеяться.
Посмотри этот момент внимательно и исправь свой комментарий, ладно? Мне лениво скрин на имгур закидывать
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий