Семак о поражении от «Акрона»: «Качество игры «Зенита» – со знаком минус. Много простых ошибок в 1-м тайме, играли слишком пассивно»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Акрон Футбол

Сергей Семак указал на пассивность «Зенита» в проигранном «Акрону» матче.

«Несмотря на то, что в первом тайме у нас были хорошие моменты, которые мы обязаны были забивать, сама игра мне не очень понравилась. Много допускали простых ошибок, играли слишком пассивно, неагрессивно.

Второй тайм в этом отношении понравился гораздо больше, но обидный пенальти, который сами себе организовали, не позволил нам сегодня победить.

Может быть, моменты хорошие были, которые мы не реализовали, но само качество игры – со знаком минус.

Второй тайм получился гораздо лучше. Для нас это пища для размышления, информация относительно того, кто готов играть в чемпионате. Через Кубок мы проверяем готовность игроков, которые не так часто играют в стартовом составе в чемпионате», – сказал главный тренер «Зенита».

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18 комментариев
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Я так понимаю что скоро Семак начнет рассказывать что проблемы команды потому что ушел ключевой игрок Круговой.
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Семак без Глушенкова уже и Акрон не в состоянии обыграть.

Красавчик просто.
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Ответ Очки Дани Алвеса
Чет Сергей Богданыч в последнее время критикует и критикует свои же плоды. То Мостового полил помоями, то Волкова. То нападающего ему не хватает, Кассьера выпадает. Теперь вот вся команда сыграла со знаком минус. А ты-то зачем тогда? Зачем эти 250 средних бразильцев второй год? Это ещё всякие ДеКейрусы и Иваны хорошо что уехали. Почему игры-то совсем нет, что у основы, что у второго состава? Почему никто, кроме Ерохина, по-настоящему за игру и место в составе не борется? Привыкли на Барриосе, Дугласе и Венделе выезжать. Остальные-то что? Акрон, которому ЦСКА и (!) Рубин по 4:0 насовали, не смогли по голам превзойти. Наверное, и про свою работу тоже можно было бы что-нибудь сказать Сергею.
Потому что Мостовой, Волков и Кассьерра играют, как полное днище. Худшие игроки Зенита в этом сезоне с большим запасом
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Ответ Очки Дани Алвеса
Чет Сергей Богданыч в последнее время критикует и критикует свои же плоды. То Мостового полил помоями, то Волкова. То нападающего ему не хватает, Кассьера выпадает. Теперь вот вся команда сыграла со знаком минус. А ты-то зачем тогда? Зачем эти 250 средних бразильцев второй год? Это ещё всякие ДеКейрусы и Иваны хорошо что уехали. Почему игры-то совсем нет, что у основы, что у второго состава? Почему никто, кроме Ерохина, по-настоящему за игру и место в составе не борется? Привыкли на Барриосе, Дугласе и Венделе выезжать. Остальные-то что? Акрон, которому ЦСКА и (!) Рубин по 4:0 насовали, не смогли по голам превзойти. Наверное, и про свою работу тоже можно было бы что-нибудь сказать Сергею.
Из-за травмы Мостового Семак расстроился, Волков не вооруженным взглядом видно, что допускал много ошибок и привез пенальти. Кассьера забить не может, и Семак говорит о том, что Зенит зависим от его игры и так далее. Где он критикует игроков не понятно, тупо додумываешь за него, а не читаешь интервью.
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Ответ Stas Politik
Потому что Мостовой, Волков и Кассьерра играют, как полное днище. Худшие игроки Зенита в этом сезоне с большим запасом
Если тот же Кассьерра не устраивает, то его надо продавать и покупать более разностороннего нападающего.
Ну или попробовать подписать Бен-Йедера, ему хоть и 34, но в Зените спокойно даст разницу, вариативности в атаке и голов 10-15 как минимум точно положит.
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Ответ Любитель шоколада
Семак без Глушенкова уже и Акрон не в состоянии обыграть. Красавчик просто.
без Глушенкова и Вендела! Это важно!
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Ответ Любитель шоколада
Я так понимаю что скоро Семак начнет рассказывать что проблемы команды потому что ушел ключевой игрок Круговой.
Я так понимаю мазать всё коричневым ваше жищненное кредо?
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Волков пока балласт
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
Если тот же Кассьерра не устраивает, то его надо продавать и покупать более разностороннего нападающего. Ну или попробовать подписать Бен-Йедера, ему хоть и 34, но в Зените спокойно даст разницу, вариативности в атаке и голов 10-15 как минимум точно положит.
Продавать Кассьерру не обязательно. Уважающий себя клуб имеет 3-4 напа, для той самой вариативности.
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Волков выпускать - пенальти привозить
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🥱🥱🥱
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Даже минус два
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спортс! Почему у вас нет статистики по кубку чета там Бет России!!! В чем проблема????
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Ответ Дух 7партака
Я так понимаю мазать всё коричневым ваше жищненное кредо?
А надо рассказывать что игра Зенита замечательная ?

Вылетел один игрок, в составе 8 бразильцев, а Зенит не способен обыграть клуб Первой лиги.

В АПЛ такого клоуна и физрука как Семака пресса просто бы уничтожала. И все телеэксперты тоже.
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