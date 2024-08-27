Семак о поражении от «Акрона»: «Качество игры «Зенита» – со знаком минус. Много простых ошибок в 1-м тайме, играли слишком пассивно»
Сергей Семак указал на пассивность «Зенита» в проигранном «Акрону» матче.
«Несмотря на то, что в первом тайме у нас были хорошие моменты, которые мы обязаны были забивать, сама игра мне не очень понравилась. Много допускали простых ошибок, играли слишком пассивно, неагрессивно.
Второй тайм в этом отношении понравился гораздо больше, но обидный пенальти, который сами себе организовали, не позволил нам сегодня победить.
Может быть, моменты хорошие были, которые мы не реализовали, но само качество игры – со знаком минус.
Второй тайм получился гораздо лучше. Для нас это пища для размышления, информация относительно того, кто готов играть в чемпионате. Через Кубок мы проверяем готовность игроков, которые не так часто играют в стартовом составе в чемпионате», – сказал главный тренер «Зенита».
Красавчик просто.
Ну или попробовать подписать Бен-Йедера, ему хоть и 34, но в Зените спокойно даст разницу, вариативности в атаке и голов 10-15 как минимум точно положит.
Вылетел один игрок, в составе 8 бразильцев, а Зенит не способен обыграть клуб Первой лиги.
В АПЛ такого клоуна и физрука как Семака пресса просто бы уничтожала. И все телеэксперты тоже.