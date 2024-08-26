«Наполи» и «Аль-Ахли» близки к сделке по Осимхену более чем за 65 млн евро. Виктор требует большую зарплату и пункт об отступных в контракте

Виктор Осимхен может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации инсайдера , « » и « » близки к соглашению по трансферу нигерийца более чем за 65 миллионов. Осталось уладить незначительные детали.

На данный момент нет договоренности с . Нападающий хочет иметь существенную зарплату, а также выдвигает ключевое требование о включении в контракт пункта об отступных.