«Наполи» и «Аль-Ахли» близки к сделке по Осимхену более чем за 65 млн евро. Виктор требует большую зарплату и пункт об отступных в контракте

Теги возможные трансферы Наполи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Виктор Осимхен деньги Фабрицио Романо Футбол

Виктор Осимхен может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Наполи» и «Аль-Ахли» близки к соглашению по трансферу нигерийца более чем за 65 миллионов. Осталось уладить незначительные детали.

На данный момент нет договоренности с Осимхеном. Нападающий хочет иметь существенную зарплату, а также выдвигает ключевое требование о включении в контракт пункта об отступных. 

17 комментариев
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То есть Наполи его продает арабам дешевле, чем покупал у Лилля?
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Это что получается, агентишка Хвичи был тогда прав?!
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Довыпендривались. Оба. И ди Лорентис и сам Осимхен.
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Вспомнил новость год назад как агент кварацхелии говорил что осимхен уедет к арабам -оказалась правда .еще и Остмхен был зол на его высказывание .оказывпетьсч он бвл прав
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Ответ Roman
То есть Наполи его продает арабам дешевле, чем покупал у Лилля?
Он принес долгожданное чемпионство + также в ЛЧ пошумели
Ну и арабы деньги сразу переведут
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Агент Хвичи оказался прав?)))
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Клован ,сезон выстрелил и все,Аравия вот его лига,через три года глядишь Трабзонспор выкупит
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Ответ Алексей Игоревич
Агент Хвичи оказался прав?)))
Да Мамука был прав, токсичный африканский паренек никому , кроме арабов не нужен. Наполи в этом сезоне возьмет скудетто, а про этого токсика завтра все забудут
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Арабы: "Нет дорогой, если к нам, то без отступных"
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Там ему самое место а не в Челси
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Ответ ubAA
Да Мамука был прав, токсичный африканский паренек никому , кроме арабов не нужен. Наполи в этом сезоне возьмет скудетто, а про этого токсика завтра все забудут
вряд ли выиграют чемпионат
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Остановите,остановите.Вите!Вите надо выйти
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Недоотпускались, короче.
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президент Наполи особо умом не блестал от слово. сколько таких трансферов было
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Очень странная сделка от ДеЛау. Осимхен во всём лучше Лукаку и также отлично подходит под футбол Конте. Со всех точек зрения логичнее было бы оставить его и не покупать никакого нападающего
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