Роналду забил в 4 матчах подряд. У Криштиану 62 гола в 68 играх за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду забил в четырех матчах подряд.

Сегодня форвард « » реализовал штрафной в игре с «Аль-Фейхой» во 2-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Ранее он забил в 1-м туре «Аль-Раэду», а также отличился в двух играх Суперкубка – с «Аль-Таавуном» и «Аль-Хилалем».

Всего у португальца 62 гола в 68 матчах в составе команды из Эр-Рияда.