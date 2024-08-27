Роналду забил в 4 матчах подряд. У Криштиану 62 гола в 68 играх за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фейха Футбол

Криштиану Роналду забил в четырех матчах подряд.

Сегодня форвард «Аль-Насра» реализовал штрафной в игре с «Аль-Фейхой» во 2-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Ранее он забил в 1-м туре «Аль-Раэду», а также отличился в двух играх Суперкубка – с «Аль-Таавуном» и «Аль-Хилалем».

Всего у португальца 62 гола в 68 матчах в составе команды из Эр-Рияда.

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22 комментария
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Свою зарплату отрабатывает как надо

Ну явно не он причина безтрофейности клуба, а слабая, откровенно дырявая защита и посредственные ЦП, которые не держат поле
+49
-18
+31
Ответ Trixi
Во-во.Но не виноват он в том ,что приходит в клуб идущий на 1-ом месте с отрывом в 6 очков ,а потом магическим образом проигрывает чемпионат + 5 очков.Ну не виноват он в том ,что Наср до его прихода выиграл 2 суперкубка в 20 и 21 году ,а после его прихода у Насра шансов не было))) Кринжик не виноват никогда..Это все партнеры
Просто Аль-Хилаль лучше закупился. Он пришел в клуб который играл в другом чемпионате, не надо путать
+35
-10
+25
Ответ rigobersong
Жесть конечно, как комплексы задавили, что голы командам уровня медиалиги, а то и ниже у глоров это гордость:))
Аль-Наср - Интер Майами 6-0, не забывай это))
С Месюном на поле))
+26
-9
+17
Его упорство и трудолюбие на протяжении стольких лет, конечно достойны уважения.
+17
-6
+11
Ответ SevenThis
так по твой логике месси развалил интер майми потому что майми были в зоне плейофф но с месси в итоге вылетил из зоны плейоф , бензема и канте развалил аль итихад с их приходом даже в топ 5 не вошли, наполи проиграл чемпионство потому что ушел кулибали, бавария не стала чемпионом потому что пришел кейн
Что за сказки бабушки Арины? Майами был на предпоследнем месте, когда Месси туда пришел, какая зона плейоф?)
И Майами, будучи записным аутсайдером МЛС , выиграл свой первый титул именно с приходом Месси. Что Роналду пока только снится, с его нулем титулов после перехода в 1-2 команду верблюдшипа.
+8
-2
+6
По поводу чисел 62 и 68:
Герд Мюллер забил за сборную ФРГ 68 голов в 62 матчах.
+7
-2
+5
Ответ Trixi
Во-во.Но не виноват он в том ,что приходит в клуб идущий на 1-ом месте с отрывом в 6 очков ,а потом магическим образом проигрывает чемпионат + 5 очков.Ну не виноват он в том ,что Наср до его прихода выиграл 2 суперкубка в 20 и 21 году ,а после его прихода у Насра шансов не было))) Кринжик не виноват никогда..Это все партнеры
так по твой логике месси развалил интер майми потому что майми были в зоне плейофф но с месси в итоге вылетил из зоны плейоф , бензема и канте развалил аль итихад с их приходом даже в топ 5 не вошли, наполи проиграл чемпионство потому что ушел кулибали, бавария не стала чемпионом потому что пришел кейн
+10
-8
+2
Ответ Иван Иванов
Что за зверь.. Надо присмотреться к нему 😎
подающий большие надежды паренек
+4
-2
+2
Что за зверь..
Надо присмотреться к нему 😎
+5
-4
+1
Молодец, че
+3
-2
+1
На ЕВРО... 0 голов в 6 матчах
+5
-4
+1
Ответ Бестрофеник 2024
Да помним как Аль-Наср натянул 6:0 наш Интер Майами с нашим Месси .Позор!!!
Ути божечки, есть чем гордится, товарняком, в котором Месси играл 5 минут, а Роналду вообще не играл. Потому и выиграли наверное)
+3
-2
+1
А почему столько новостей о Митровиче нет, ведь легенда Чемпионшипа постоянно пинает португалку и забивает голы:)))
+3
-3
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Самое удивительное, что при таком климате иметь такую страсть. Это нечто.
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Ответ Max Maximus
Свою зарплату отрабатывает как надо Ну явно не он причина безтрофейности клуба, а слабая, откровенно дырявая защита и посредственные ЦП, которые не держат поле
Явно не причина ,нарушавшая баланс в игровых связях команды ,без него команда забивала и была с трофеями ,а тут проблема в партнерах,хотя Европу и лигу чемпионов выигрывали Эдер и Бейл(Рамос,Модрич,кросс)а не замыкалду. Минусуйте любители заднего двора)
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Ответ Caterina
Что за сказки бабушки Арины? Майами был на предпоследнем месте, когда Месси туда пришел, какая зона плейоф?) И Майами, будучи записным аутсайдером МЛС , выиграл свой первый титул именно с приходом Месси. Что Роналду пока только снится, с его нулем титулов после перехода в 1-2 команду верблюдшипа.
так хорошо теперь давай про кейна, бензема, канте
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