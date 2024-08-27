Роналду забил в 4 матчах подряд. У Криштиану 62 гола в 68 играх за «Аль-Наср»
Криштиану Роналду забил в четырех матчах подряд.
Сегодня форвард «Аль-Насра» реализовал штрафной в игре с «Аль-Фейхой» во 2-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Ранее он забил в 1-м туре «Аль-Раэду», а также отличился в двух играх Суперкубка – с «Аль-Таавуном» и «Аль-Хилалем».
Всего у португальца 62 гола в 68 матчах в составе команды из Эр-Рияда.
Ну явно не он причина безтрофейности клуба, а слабая, откровенно дырявая защита и посредственные ЦП, которые не держат поле
С Месюном на поле))
И Майами, будучи записным аутсайдером МЛС , выиграл свой первый титул именно с приходом Месси. Что Роналду пока только снится, с его нулем титулов после перехода в 1-2 команду верблюдшипа.
Герд Мюллер забил за сборную ФРГ 68 голов в 62 матчах.
Надо присмотреться к нему 😎