«Ливерпуль» может предложить Кьезе контракт на 4 года. «Юве» готов отпустить вингера за 15 млн евро

«Ливерпуль» работает над трансфером Федерико Кьезы.

Ранее стало известно, что английский клуб заинтересован в подписании вингера « ».

Как пишет The Athletic, мерсисайдцы следили за игроком несколько лет и решили воспользоваться нынешней ситуацией: контракт истекает через год, и «бьянконери» готовы отпустить его за 15 миллионов евро.

В « » обсуждают возможность подписания четырехлетнего контракта с игроком.

В прошлом сезоне Серии А Кьеза провел 33 матча, в которых забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.