«Ливерпуль» может предложить Кьезе контракт на 4 года. «Юве» готов отпустить вингера за 15 млн евро
«Ливерпуль» работает над трансфером Федерико Кьезы.
Ранее стало известно, что английский клуб заинтересован в подписании вингера «Ювентуса».
Как пишет The Athletic, мерсисайдцы следили за игроком несколько лет и решили воспользоваться нынешней ситуацией: контракт Федерико истекает через год, и «бьянконери» готовы отпустить его за 15 миллионов евро.
В «Ливерпуле» обсуждают возможность подписания четырехлетнего контракта с игроком.
В прошлом сезоне Серии А Кьеза провел 33 матча, в которых забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.
Ааа... 15 млн не уровень
Спецом занизили ценник
Есть личные моменты с переездом и з/п, это как минимум
С Рабьё получается та же история что ли?))) По твоей логике
Они выжидают, под занавес может неожиданный варик всплыть. Вдруг кто сломается и нужна будет срочная замена