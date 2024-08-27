«Ливерпуль» может предложить Кьезе контракт на 4 года. «Юве» готов отпустить вингера за 15 млн евро

Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Федерико Кьеза Футбол

«Ливерпуль» работает над трансфером Федерико Кьезы.

Ранее стало известно, что английский клуб заинтересован в подписании вингера «Ювентуса». 

Как пишет The Athletic, мерсисайдцы следили за игроком несколько лет и решили воспользоваться нынешней ситуацией: контракт Федерико истекает через год, и «бьянконери» готовы отпустить его за 15 миллионов евро.

В «Ливерпуле» обсуждают возможность подписания четырехлетнего контракта с игроком. 

В прошлом сезоне Серии А Кьеза провел 33 матча, в которых забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Иван Иванов
Куда Челси смотрит?? Ааа... 15 млн не уровень Спецом занизили ценник
он не негр с дредами, зачем он Челси?
+32
-1
+31
клубы всякий шлак покупают за 30- 50 мультов а тут Кьеза за 10-15))))))))) и не берут
+28
-1
+27
Наша Барса может предложить Кьезе подписку Спотифай на 4 года,школьные завтраки и оплату проезда в автобусе.
+29
-5
+24
Странно, что при такой цене какая-либо конкуренция отсутствует.
+16
-1
+15
Ответ mArty-.-
Странно, что при такой цене какая-либо конкуренция отсутствует.
Значит, личные запросы Кьезы чересчур завышены
+6
-1
+5
Не знаю нужен ли он в ЛФК но цена конечно просто смех по меркам АПЛ
+4
0
+4
Да какой Кьеза, какие вратари. Опорник, ЦЗ! Одумайтесь, опять сезон весной сольём из-за травм и короткой скамейки
+4
-1
+3
Ответ deGob
клубы всякий шлак покупают за 30- 50 мультов а тут Кьеза за 10-15))))))))) и не берут
Ну по факту такая цена обусловлена тем что он травматом стал после победного для Италии Евро , хотя талантливый игрок скоростной, техничный с мощным ударом , когда он в форме это топ футболист вот только травмы походу не дадут ему раскрыться по полной
+4
-1
+3
Куда Челси смотрит??
Ааа... 15 млн не уровень
Спецом занизили ценник
+2
-1
+1
Ответ mantihor_e
если бы не кресты, то вполне мог бы стать, но даже сейчас может перезапустить карьеру и обрести уверенность
Не верю в кьезу в апл. Как игрок ротации да, но не думаю, что он потянет уровень апл как основной вингер
+1
0
+1
Когда уже эта эпопея закончится...
+1
0
+1
Ответ Джанлука Нальюка
Как бы Кьеза не оказался заменой уходящему Салаху
если бы не кресты, то вполне мог бы стать, но даже сейчас может перезапустить карьеру и обрести уверенность
+1
0
+1
Ответ Джанлука Нальюка
Не верю в кьезу в апл. Как игрок ротации да, но не думаю, что он потянет уровень апл как основной вингер
для ротации и английских кубков вариант отличный, возможные травмы, КАН у Салаха, игровое время он точно получит, а там кто знает, интереснее посмотреть на Кьезу, чем на молодого Доука, который быстро бежит, обыгрывает одного у края штрафной и с опущенной головой простреливает куда-то
0
0
0
Ответ Владимир Возняк
ну а где реальный спрос? он месяц на трансфере (условно), а результата ноль.
Ну ты ж не его приблеженны, что бы знать что там да как.
Есть личные моменты с переездом и з/п, это как минимум
С Рабьё получается та же история что ли?))) По твоей логике
Они выжидают, под занавес может неожиданный варик всплыть. Вдруг кто сломается и нужна будет срочная замена
+1
-1
0
Ответ Иван Иванов
Конкуренция вбросов и сплетен бабок с лавочки?
ну а где реальный спрос? он месяц на трансфере (условно), а результата ноль.
0
0
0
Ответ Иван Иванов
Конкуренция вбросов и сплетен бабок с лавочки?
хрусталь, ливерпуль фактически на авось рассчитывает, если повезёт и кьеза вдруг перестанет постоянно травмироваться то наберёт форму и со своими навыками может даже в основе закрепиться и это в общем усиление, а если не прокатит, то ну вы сами понимаете, будет 4 года пожирать бюджет клуба..
+1
-1
0
Ответ mArty-.-
Странно, что при такой цене какая-либо конкуренция отсутствует.
Конкуренция вбросов и сплетен бабок с лавочки?
+2
-2
0
Не,ну проезд на автобусе это уже через чур
0
0
0
Уверен что Кьеза заиграет в Ливерпуле , многие рвали кресты и продолжали играть ,Уверен Слот знает как его использовать
0
0
0
Как бы Кьеза не оказался заменой уходящему Салаху
0
0
0
Где-то подвох..
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий