«Ливерпулю» интересен Кьеза. Клуб связался с «Ювентусом»

Федерико Кьеза привлек интерес «Ливерпуля».

Английский клуб сегодня связался с « », чтобы обсудить возможность трансфера вингера, сообщает Фабрицио Романо.

«Красные» изучают условия потенциальной сделки. Сам футболист заинтересован в переходе в .

В прошлом сезоне Серии А Кьеза провел 33 матча, в которых забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.