«Ливерпулю» интересен Кьеза. Клуб связался с «Ювентусом»
Федерико Кьеза привлек интерес «Ливерпуля».
Английский клуб сегодня связался с «Ювентусом», чтобы обсудить возможность трансфера вингера, сообщает Фабрицио Романо.
«Красные» изучают условия потенциальной сделки. Сам футболист заинтересован в переходе в АПЛ.
В прошлом сезоне Серии А Кьеза провел 33 матча, в которых забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.
Зачем он нужен ? Его сломают в первых играх до конца сезона. Берут то,что валяется на дороге. Топовая селекция.