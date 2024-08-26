«Ливерпулю» интересен Кьеза. Клуб связался с «Ювентусом»

Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Федерико Кьеза Футбол

Федерико Кьеза привлек интерес «Ливерпуля».

Английский клуб сегодня связался с «Ювентусом», чтобы обсудить возможность трансфера вингера, сообщает Фабрицио Романо. 

«Красные» изучают условия потенциальной сделки. Сам футболист заинтересован в переходе в АПЛ.

В прошлом сезоне Серии А Кьеза провел 33 матча, в которых забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.

48 комментариев
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Трансфер грамотный. Может закрыть сразу две позиции: Матипа и Тьяго.
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+108
Ответ thesuperdrum
Любители Сериала, подскажите, пж: чем он так не угодил Юве, что от него так целенаправленно хотят избавиться?
Порвал кресты, стал играть хуже, но просил повышения зп
+32
0
+32
Ответ mantihor_e
как бэкап для Салаха хороший вариант, но очень травматичный, тем более в АПЛ
Он бесполезен справа
+19
-4
+15
как бэкап для Салаха хороший вариант, но очень травматичный, тем более в АПЛ
+19
-5
+14
Ответ Andrey Kuritcyn
Трансфер грамотный. Может закрыть сразу две позиции: Матипа и Тьяго.
Тьяго будет сложно закрыть в этом плане :)
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Диас слева Кьеза с права оба любят на дриблинге проходить , было бы неплохо, и в центр надо офигенного завершителя
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Кьеза же слева играет.
Зачем он нужен ? Его сломают в первых играх до конца сезона. Берут то,что валяется на дороге. Топовая селекция.
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+8
Ответ qvykwxkh28
Диас слева Кьеза с права оба любят на дриблинге проходить , было бы неплохо, и в центр надо офигенного завершителя
А Нуньес тебе что, игрушка что-ли?
+7
0
+7
Любители Сериала, подскажите, пж: чем он так не угодил Юве, что от него так целенаправленно хотят избавиться?
+9
-2
+7
Ответ Andrey Kuritcyn
Трансфер грамотный. Может закрыть сразу две позиции: Матипа и Тьяго.
И Кейты
+6
-1
+5
Ответ thesuperdrum
Любители Сериала, подскажите, пж: чем он так не угодил Юве, что от него так целенаправленно хотят избавиться?
продлевал бы контракт , то так бы не избавлялись , хочет большую зарплату , а Юве столько платить не собирается а контракт истекает через год
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Кьеза классный игрок и он конечно усилит команду, но где опорник, они там издеваются чтоли?
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Усиление для лазарета
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Кьеза в Ливерпуль? Один вопрос, зачем ливерпулю еще один вингер?
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Надеюсь эта утка с целью пустить шумиху по ложному следу, чтобы спокойно в тишине намутить стоящий трансфер в опорку
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Надеюсь у Ливерпуля получится осуществить трансфер Кьезы, ибо это наверняка последний шанс для Юве, чтобы продать Феде.
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За 15М, которые его готовы были отпустить - можно брать, окупиться за один матч дэй
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За 15 млн можно в запас со скамейки
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Ответ ta-tosha
За 15М, которые его готовы были отпустить - можно брать, окупиться за один матч дэй
Нафига? Сидеть? Там слева Диас и Гакпо, как по мне, оба лучше него
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Ответ Andrey Kuritcyn
Трансфер грамотный. Может закрыть сразу две позиции: Матипа и Тьяго.
Но есть нюанс
+2
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есть чуйка, что Кьеза в Ливере может пережить ренессанс
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+2
Ответ thesuperdrum
Любители Сериала, подскажите, пж: чем он так не угодил Юве, что от него так целенаправленно хотят избавиться?
запросами своими, и отдачей. Он готов продлить контракт только на повышенных условиях, но и так получая не мало, 7 лямов чистыми.
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Ну вот это ещё понятно было бы. А то "Барселона"! Чего бы он там делал?
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Ответ Футбол, хоккей итд
Надеюсь у Ливерпуля получится осуществить трансфер Кьезы, ибо это наверняка последний шанс для Юве, чтобы продать Феде.
Нет, спасибо. Оставьте лучше себе
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Ответ Andrey Kuritcyn
Трансфер грамотный. Может закрыть сразу две позиции: Матипа и Тьяго.
Хорош )))
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Бред, делают шум вокруг Кьезы для привлечения внимания больших клубов.
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Четыре дня до закрытия можно напоследок Гехи с Гордоном прихватить сезон длинный глубина состава нужна
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Недорого взять можно, сезон длинный, турниров много. Скамейка нужна.
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Свой лучший сезон в Фиоре он провел как раз на правом фланге, да и в Юве периодически выходил и справа, и под нападающим. Неплохой бэкап для Салаха, только зачем это самому Кьезе?
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на нафиг этот хрусталь нужен, где опорник новый качественный!?
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