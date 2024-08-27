Канселу проходит медосмотр для «Аль-Хилаля». «Ман Сити» получит 25 млн евро, Жоау будут платить до 15 млн в год

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Жоау Канселу деньги Фабрицио Романо Футбол

Жоау Канселу близок к переходу в «Аль-Хилаль».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что защитник уже прошел первую часть медосмотра. В ближайшие часы документы о его трансфере должны быть подписаны.

«Манчестер Сити» получит 25 млн евро с учетом бонусов. Португальцу в Саудовской Аравии будут платить вплоть до 15 млн евро в год (после вычета налогов).

Прошлый сезон Канселу провел в аренде в «Барселоне». Его статистику можно изучить здесь.

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10 комментариев
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Ответ Karl Franz F. Brandt
’Сити’ просто распродаётся. Вообще нет скамейки.
Ошибаешься
+4
0
+4
Хиляль норм усиляется - Коман, Канселу...
+3
0
+3
Делает деньги ,в то время как псж ..
+3
0
+3
усё, Канселу пошёл за деньгами
+2
0
+2
Ответ Karl Franz F. Brandt
’Сити’ просто распродаётся. Вообще нет скамейки.
У них справа Уокер и Льюис, слева Гвардиол и Аке играют, все нормально
+2
0
+2
Ответ Karl Franz F. Brandt
’Сити’ просто распродаётся. Вообще нет скамейки.
У них второй состав может за лч в АПЛ бороться. Есть у них скамейка. А канселу им вообще и даром не нужен. Он токсичный.
+1
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+1
Ответ Иван Иванов
Жаль... очень хотел в Реале видеть (тем летом). Достоин. Один из лучших крайних защитников
Он феерично умеет рушить атмосферу в команде.
+1
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Ответ H1Tretz
У них справа Уокер и Льюис, слева Гвардиол и Аке играют, все нормально
да. но уокер стар льюис сыроват а гвардиоли и аке цз так то
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