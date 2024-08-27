Канселу проходит медосмотр для «Аль-Хилаля». «Ман Сити» получит 25 млн евро, Жоау будут платить до 15 млн в год
Жоау Канселу близок к переходу в «Аль-Хилаль».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что защитник уже прошел первую часть медосмотра. В ближайшие часы документы о его трансфере должны быть подписаны.
«Манчестер Сити» получит 25 млн евро с учетом бонусов. Португальцу в Саудовской Аравии будут платить вплоть до 15 млн евро в год (после вычета налогов).
Прошлый сезон Канселу провел в аренде в «Барселоне». Его статистику можно изучить здесь.