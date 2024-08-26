«Аль-Хилаль» близок к трансферу Канселу за 21 млн фунтов. Защитник будет зарабатывать 15 млн в год (ESPN)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу близок к переходу в Саудовскую Аравию.

«Аль-Хилаль» приближается к тому, чтобы подписать защитника «Манчестер Сити» за 21 миллион фунтов, сообщает ESPN. С игроком почти согласовали контракт на сумму 15 миллионов фунтов в год. 

В прошлом сезоне португалец выступал за «Барселону» на правах аренды. В 32 матчах Ла Лиги он отличился 2 голами и 4 результативными передачами. 

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

6 комментариев
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Чемпионство любого другого клуба в Саудовской Аравии - Cancelo.
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+24
меня очень впечатлил Канселу, когда увидел его игру. жаль, что не прижился ни в одном топ клубе
+15
-1
+14
Ответ Tollie
Лицо Абдельхамида представили?
Да, в форме Ромы скоро можно будет его представить
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Лицо Абдельхамида представили?
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Пошли интересные трансферы от саудитов
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Можт устроиться спортдиром в СА? Там походу только успевай фамилии менять в письмах и договорах, суммы можно не заполнять.)
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