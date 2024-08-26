«Аль-Хилаль» близок к трансферу Канселу за 21 млн фунтов. Защитник будет зарабатывать 15 млн в год (ESPN)

Жоау Канселу близок к переходу в Саудовскую Аравию.

« » приближается к тому, чтобы подписать защитника « » за 21 миллион фунтов, сообщает ESPN. С игроком почти согласовали контракт на сумму 15 миллионов фунтов в год.

В прошлом сезоне португалец выступал за «Барселону» на правах аренды. В 32 матчах Ла Лиги он отличился 2 голами и 4 результативными передачами.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.