«Ман Сити» и «Аль-Хилаль» договорились о трансфере Канселу за 21,2 млн фунтов. Защитник может подписать контракт на 3 года
«Манчестер Сити» согласился продать Жоау Канселу.
Английский клуб договорился с «Аль-Хилалем» о трансфере португальского защитника за 21,2 миллиона фунтов, сообщает BBC.
Сам футболист еще не согласился на переход, но ожидается, что согласование условий личного контракта не станет проблемой. Если стороны достигнут договоренности, соглашение будет рассчитано на 3 года.
В прошлом сезоне Канселу выступал за «Барселону» на правах аренды. В 32 матчах Ла Лиги он отличился 2 голами и 4 результативными передачами.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Мучения Роналду продолжатся.
И еще есть кого продать из пары Каборе/Эсбранд. Или Нуньеша.
Сити глубину скамейки немного подрезал, зато с финансами все ок.
У Хиляля этого и так состав почти без слабых мест, а тут ещё и Канселу...