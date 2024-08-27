«Ман Сити» и «Аль-Хилаль» договорились о трансфере Канселу за 21,2 млн фунтов. Защитник может подписать контракт на 3 года

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Жоау Канселу Футбол

«Манчестер Сити» согласился продать Жоау Канселу.

Английский клуб договорился с «Аль-Хилалем» о трансфере португальского защитника за 21,2 миллиона фунтов, сообщает BBC. 

Сам футболист еще не согласился на переход, но ожидается, что согласование условий личного контракта не станет проблемой. Если стороны достигнут договоренности, соглашение будет рассчитано на 3 года. 

В прошлом сезоне Канселу выступал за «Барселону» на правах аренды. В 32 матчах Ла Лиги он отличился 2 голами и 4 результативными передачами. 

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

17 комментариев
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У Аль-Насра вообще руководство есть? Они так никогда ничего не выиграют. Как можно упустить Канселу? Справа в обороне выходец из пустыни с нулевым футбольным интеллектом играет.

Мучения Роналду продолжатся.
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Очень грамотно в это транферное окно МанСити распихал ненужных ему футболистов.
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Саудовцы просто санитары леса, все, что на землю падает, подъедают
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Очень грамотно в это транферное окно МанСити распихал ненужных ему футболистов.
116 млн. уже заработали + на 25 млн. продали игроков из академии + в районе 25 млн. за Канселу + 25 млн. в следующем году от Боруссии.
И еще есть кого продать из пары Каборе/Эсбранд. Или Нуньеша.
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Ответ Rio (BLR)
Приличная пенсия для игрока. Сити глубину скамейки немного подрезал, зато с финансами все ок.
Он бы в любом случае не играл. Гвардиола на него не рассчитывал. Так что... около 30 млн евро. просто из воздуха+ зарплата разгрузится. Получается, что Гюндогана не просто бесплатно подписали, но даже сработали в +
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Приличная пенсия для игрока.
Сити глубину скамейки немного подрезал, зато с финансами все ок.
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Ответ igorkruglov
Саудовцы просто санитары леса, все, что на землю падает, подъедают
Канселу невероятный игрок к тому же совсем не старый.
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Роналду с ума сойдет.
У Хиляля этого и так состав почти без слабых мест, а тут ещё и Канселу...
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А можете и не подписать .
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У барсы не было 20 млн?
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Ответ Богдан Агафонов
У Аль-Насра вообще руководство есть? Они так никогда ничего не выиграют. Как можно упустить Канселу? Справа в обороне выходец из пустыни с нулевым футбольным интеллектом играет. Мучения Роналду продолжатся.
Сама она заигралася
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Ответ Rio (BLR)
Приличная пенсия для игрока. Сити глубину скамейки немного подрезал, зато с финансами все ок.
Из Сити он ушёл в 22 году
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Ответ igorkruglov
Саудовцы просто санитары леса, все, что на землю падает, подъедают
Примерно как турки, хватают всё, что блестит
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Ответ igorkruglov
Саудовцы просто санитары леса, все, что на землю падает, подъедают
Раскрутка чемпионата. Скоро появятся свои игроки, которые конкурируя с топовоми игроками, будут иметь скилл.
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