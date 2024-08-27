Вушкович за допинг отстранен на 4 года. Двухлетнюю дисквалификацию защитника «Гамбурга» продлили после апелляции WADA

Марио Вушкович не сможет играть в футбол еще два года.

Защитник « » был отстранен от футбола на два года с 15 ноября 2022 года из-за проваленного допинг-теста. В пробе был выявлен эритропоэтин.

Хорватский футболист обжаловал решение Немецкого футбольного союза в Спортивном арбитражном суде, заявив о своей невиновности. Однако апелляцию подали также Национальное антидопинговое агентство Германии и Всемирное антидопинговое агентство, запросившие увеличение срока до 4 лет.

встал на сторону NADA и WADA, продлив дисквалификацию до осени 2026 года.

Sky Sport Deutschland отмечает, что дело футболиста переросло в фундаментальный спор об анализе эритропоэтина. Метод SAR-PAGE, использованный в его деле и примененный WADA, «неоднократно подвергался критике со стороны экспертов».

Статистику защитника можно изучить здесь.