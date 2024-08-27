Вушкович за допинг отстранен на 4 года. Двухлетнюю дисквалификацию защитника «Гамбурга» продлили после апелляции WADA

Теги Гамбург дисквалификации происшествия допинг WADA Д2 Германия CAS Немецкое антидопинговое агентство Марио Вушкович Футбол

Марио Вушкович не сможет играть в футбол еще два года.

Защитник «Гамбурга» был отстранен от футбола на два года с 15 ноября 2022 года из-за проваленного допинг-теста. В пробе был выявлен эритропоэтин.

Хорватский футболист обжаловал решение Немецкого футбольного союза в Спортивном арбитражном суде, заявив о своей невиновности. Однако апелляцию подали также Национальное антидопинговое агентство Германии и Всемирное антидопинговое агентство, запросившие увеличение срока до 4 лет.

CAS встал на сторону NADA и WADA, продлив дисквалификацию Вушковича до осени 2026 года.

Sky Sport Deutschland отмечает, что дело футболиста переросло в фундаментальный спор об анализе эритропоэтина. Метод SAR-PAGE, использованный в его деле и примененный WADA, «неоднократно подвергался критике со стороны экспертов».

Статистику защитника можно изучить здесь.

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1 комментарий
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Это ж надо было так слить карьеру! Считался молодым талантом в Хорватии, стоил 6 миллионов и только перебрался в Германию, пусть и в Бундеслигу 2, зато в Гамбург. И тут бан на 4 года...
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