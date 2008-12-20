Форвард киевского «Динамо» Беседин не прошел допинг-тест после матча ЛЕ и отстранен на 30 дней

Нападающий киевского Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа ЛЕ против (3:4), сообщает Football.ua.

УЕФА начал расследование по данному событию. 23-летний нападающий отстранен на 30 дней от любой футбольной деятельности.

Другие детали не сообщаются. Ясность по делу наступит не позднее 17 января, финальной даты, до которой возможно рассмотрение вопроса. С заявлением также выступил киевский клуб.

«19 декабря 2019 года ФК «Динамо» Киев» был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА.

На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются.

Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, ФК «Динамо» Киев» не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур», – говорится в заявлении «Динамо».

В текущем сезоне футболист забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 23 матчах за киевский клуб.