Экс-судья Николаев о стыке Ньямси и Осипенко: «Нарушение правил однозначно. Москалев мог не увидеть контакт, но почему не вмешался ВАР, остается вопросом»

Экс-судья считает, что «Ростов» должен был бить пенальти в ворота «Локо».

6-го тура Мир завершился победой « » над « » со счетом 3:2. На 61-й минуте в штрафной московской команды произошел жесткий контакт и Максима Осипенко после удара защитника «Ростова» по воротам. Главный арбитр встречи Владимир Москалев не увидел оснований для назначения 11-метрового.

«Самое главное, в какой манере вступает в единоборство защитник. Одно дело, когда это нормальная игровая манера, идет удар по воротам, и происходит неизбежный контакт. Но здесь это агрессивная манера.

Однозначно для всех нарушение правил. Единственно, что у Володи [Москалева] была такая позиция, где он вообще не мог увидеть контакт. Но почему не вмешался ВАР, остается вопросом», – сказал бывший арбитр ФИФА.

«Чувствуем себя идиотами». «Ростов» кипит из-за удара шипами в штрафной – в ворота «Локо» не дали пенальти