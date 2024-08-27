Экс-судья Николаев о стыке Ньямси и Осипенко: «Нарушение правил однозначно. Москалев мог не увидеть контакт, но почему не вмешался ВАР, остается вопросом»
Экс-судья считает, что «Ростов» должен был бить пенальти в ворота «Локо».
Матч 6-го тура Мир РПЛ завершился победой «Локомотива» над «Ростовом» со счетом 3:2. На 61-й минуте в штрафной московской команды произошел жесткий контакт Жерзино Ньямси и Максима Осипенко после удара защитника «Ростова» по воротам. Главный арбитр встречи Владимир Москалев не увидел оснований для назначения 11-метрового.
«Самое главное, в какой манере вступает в единоборство защитник. Одно дело, когда это нормальная игровая манера, идет удар по воротам, и происходит неизбежный контакт. Но здесь это агрессивная манера.
Однозначно для всех нарушение правил. Единственно, что у Володи [Москалева] была такая позиция, где он вообще не мог увидеть контакт. Но почему не вмешался ВАР, остается вопросом», – сказал бывший арбитр ФИФА.
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