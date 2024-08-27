Экс-судья Николаев о стыке Ньямси и Осипенко: «Нарушение правил однозначно. Москалев мог не увидеть контакт, но почему не вмешался ВАР, остается вопросом»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия судьи Алексей Николаев Владимир Москалев видеоповторы Матч ТВ Максим Осипенко Жерзино Ньямси Футбол

Экс-судья считает, что «Ростов» должен был бить пенальти в ворота «Локо».

Матч 6-го тура Мир РПЛ завершился победой «Локомотива» над «Ростовом» со счетом 3:2. На 61-й минуте в штрафной московской команды произошел жесткий контакт Жерзино Ньямси и Максима Осипенко после удара защитника «Ростова» по воротам. Главный арбитр встречи Владимир Москалев не увидел оснований для назначения 11-метрового.

«Самое главное, в какой манере вступает в единоборство защитник. Одно дело, когда это нормальная игровая манера, идет удар по воротам, и происходит неизбежный контакт. Но здесь это агрессивная манера.

Однозначно для всех нарушение правил. Единственно, что у Володи [Москалева] была такая позиция, где он вообще не мог увидеть контакт. Но почему не вмешался ВАР, остается вопросом», – сказал бывший арбитр ФИФА.

«Чувствуем себя идиотами». «Ростов» кипит из-за удара шипами в штрафной – в ворота «Локо» не дали пенальти

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12 комментариев
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Ответ Lyutyi
Пару сезонов назад Комличенко как осиновый листок опадал в штрафной соперника, наверное это просто компенсация от вселенной
Задавал этот вопрос не единожды , но ответа так ни разу и не дождался. Может ты ответишь. Назови хоть один пенальти, поставленный в сезоне 22-23 на Комличенко, который был назначен за нарушение правил, которого (нарушения) на самом деле не было.
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Ответ Lyutyi
Пару сезонов назад Комличенко как осиновый листок опадал в штрафной соперника, наверное это просто компенсация от вселенной
Ага. У вселенского разума больше дел нет, как за ногомячистами РПЛ следить😁
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Просто надо вводить штраф после рассмотрения жалоб и окончательного решения ЭСК. Если ошибка не влияет на результат игры то меньше штраф, а если ошибка после которой могла быть красная карточка или пенальти, ошибка которая явно могла повлиять на результат игры то значительный денежный штраф для судьи или судей для ВАР.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Судей ВАР на кол 😁
Не, Алексеич, судей ВАР на ####😄
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Ответ Алексей Иванов
Игрок ростова бьет по мячу,уже после удара бьет по ноге защитника,глупо за такую накладку ставить пенальти,в этой же игре у ворот ростова был такой же эпизод только уже в сторону ростова не дали фол( правда не в штрафной)
Кореш, ты ##### порешь!
+2
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+1
Ответ Алексей Иванов
Игрок ростова бьет по мячу,уже после удара бьет по ноге защитника,глупо за такую накладку ставить пенальти,в этой же игре у ворот ростова был такой же эпизод только уже в сторону ростова не дали фол( правда не в штрафной)
вот ты упёртый.Уже все сказали,что это пенальти!Ты случайно родом не с сопредельной территории?Они тоже с честными глазами чёрное называют белым.
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Ответ Алексей Иванов
Игрок ростова бьет по мячу,уже после удара бьет по ноге защитника,глупо за такую накладку ставить пенальти,в этой же игре у ворот ростова был такой же эпизод только уже в сторону ростова не дали фол( правда не в штрафной)
Вся страна давно уже определила,, что это 100% пенальти. И не один судья во вью не сказал обратное. Не понимаю, чего вы тут пытаетесь чёрное впарить за белое.
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Ответ Алексей Иванов
Игрок ростова бьет по мячу,уже после удара бьет по ноге защитника,глупо за такую накладку ставить пенальти,в этой же игре у ворот ростова был такой же эпизод только уже в сторону ростова не дали фол( правда не в штрафной)
Правда не в штрафной да и не в этой игре да и вообще это был чемпионат Италии.🤣
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