«Атлетико» арендовал вратаря Муссо у «Аталанты» до конца сезона

Теги Аталанта Атлетико серия А Италия Ла Лига трансферы Хуан Муссо Футбол

«Атлетико» объявил об аренде вратаря «Аталанты» Хуана Муссо.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб возьмет 30-летнего аргентинского вратаря в аренду, за которую заплатит 1,5 миллиона евро, с опцией выкупа за 7 млн евро. 

Сегодня «Атлетико» объявил о том, что соглашение с «Аталантой» достигнуто, Хуан Муссо отправляется в аренду в мадридский клуб. 

Голкипер сыграл 11 матчей в Серии А в прошлом сезоне и пропустил 12 мячей. Его статистика – здесь.

Изображение: atleticodemadrid.com

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11 комментариев
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Ответ Arksos
Зачем Гаспер это делает?
Гаспер сделал ставку на доморощенного Карнесекки, а вот зачем Муссо поехал полировать лавку, это вопрос интересный...
Аталанта на нем знатно в минус ушла, брали примерно за 30 млн.
+6
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+6
Ответ Бегемотик
Полумеры. Могли закрыть позицию на долгие годы, купив грузина. Но нет, Облак ж святой
Какой то бред пишите. Облак в своем прайме находится, 31 год. Какой смысл им брать Мамарадишвили под Облака за огромную сумму?
+6
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резерв для Облака?
+1
0
+1
Ответ Dezex
Какой то бред пишите. Облак в своем прайме находится, 31 год. Какой смысл им брать Мамарадишвили под Облака за огромную сумму?
Какой там прайм?Матчи Атлетико откройте и посмотрите на его "прайм".
Чудит чуть ли не в каждом матче.Его прайм уже давно прошел
+1
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Зачем Гаспер это делает?
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Ответ Arksos
Зачем Гаспер это делает?
Самодуры они такие.
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-3
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Ответ ViLLi
Гаспер сделал ставку на доморощенного Карнесекки, а вот зачем Муссо поехал полировать лавку, это вопрос интересный... Аталанта на нем знатно в минус ушла, брали примерно за 30 млн.
За 20 брали. Так он и оценивался тогда. Сейчас в 5 млн. Так что 1,5+7 это ещё завышено)
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