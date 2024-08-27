«Атлетико» арендовал вратаря Муссо у «Аталанты» до конца сезона
«Атлетико» объявил об аренде вратаря «Аталанты» Хуана Муссо.
Ранее сообщалось, что мадридский клуб возьмет 30-летнего аргентинского вратаря в аренду, за которую заплатит 1,5 миллиона евро, с опцией выкупа за 7 млн евро.
Сегодня «Атлетико» объявил о том, что соглашение с «Аталантой» достигнуто, Хуан Муссо отправляется в аренду в мадридский клуб.
Голкипер сыграл 11 матчей в Серии А в прошлом сезоне и пропустил 12 мячей. Его статистика – здесь.
Изображение: atleticodemadrid.com
Аталанта на нем знатно в минус ушла, брали примерно за 30 млн.
Чудит чуть ли не в каждом матче.Его прайм уже давно прошел