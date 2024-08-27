«Атлетико» арендовал вратаря Муссо у «Аталанты» до конца сезона

«Атлетико» объявил об аренде вратаря «Аталанты» Хуана Муссо.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб возьмет 30-летнего аргентинского вратаря в аренду, за которую заплатит 1,5 миллиона евро, с опцией выкупа за 7 млн евро.

Сегодня « » объявил о том, что соглашение с «Аталантой» достигнуто, отправляется в аренду в мадридский клуб.

Голкипер сыграл 11 матчей в Серии А в прошлом сезоне и пропустил 12 мячей. Его статистика – здесь.

Изображение: atleticodemadrid.com