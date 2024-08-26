Феликс в «Челси», «Атлетико» получил Галлахера. Разбираем трансферы недели

Подборка подтвержденных трансферов за неделю с комментариями футбольных авторов Спортса. Цены указаны согласно сайту Transfermarkt.

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Дайджест составили Тимур Боков, Артем Денисов, Андрей Клещенок, Вадим Лукомский и Вячеслав Палагин.

Жоау Феликс – из «Атлетико» в «Челси» (52 млн евро)

В футбольном смысле трансфер трудно объяснить – у «Челси» так бывает (всегда?). Кажется, здесь важнее закулисные игры. Из-за срыва сделки по Саму Омородиону у лондонцев застопорился переход Конора Галлахера в «Атлетико» – испанцам нужна была продажа, чтобы найти нужный ресурс. Параллельно «Челси» финализировал трансфер Педру Нету. В переговорах участвовал Жорже Мендеш, который предложил разрулить ситуацию вокруг Галлахера через Феликса.

Феликс – мегаталант, который пока ни в одной команде не доказал, что может быть элементом командных механизмов. Сомнений, что вообще не может, становится все больше. И все же окончательно списывать его в 24 года нельзя. В то же время «Челси» скорее платит за спорную веру в потенциал, а не за текущий уровень.

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Жоржиньо Рюттер – из «Лидса» в «Брайтон» (46,7 млн евро)

Фабиан Хюрцелер детально (и буквально в стиле нашего дайджеста) объяснил переход Рюттера:

«Я уверен, что Рюттер принесет много пользы – он подходит команде своей работой без мяча и качествами с мячом. А еще в нем есть нечто особенное. Я слежу за его карьерой с «Хоффенхайма». Он обладает очень хорошим чувством позиции, прекрасно распознает дыры между линиями, берет на себя игру. Он всегда старается вертикализировать атаки, а его реакция на потерю мяча всегда на высочайшем уровне. Жоржиньо обладает очень интересным набором качеств, которые нам обязательно помогут».

Недавно Джеймс Милнер назвал футбол Хюрцелера сочетанием Де Дзерби и Клоппа. Рюттер понимает немецкие прессинг-триггеры, при этом играет достаточно тонко, чтобы эпизодически исполнять ложную девятку.

Сумма за игрока без полного стабильного сезона в топ-лиге – дикая (что нетипично для «Брайтона»), но функционал кажется правда подходящим системе Хюрцелера. Она может полностью раскрыть потенциал Жоржиньо, а мощнейшие проблески были и ранее.

Йоаким Андерсен – из «Кристал Пэлас» в «Фулхэм» (35 млн евро)

Распродажа лидеров «Кристал Пэлас» продолжается. В начале окна отпустили Майкла Олисе в «Баварию». Теперь разрушается одна из лучших в лиге связок ЦЗ. Трансфер Йоакима Андерсена в «Фулхэм» уже оформлен. На очереди – Марк Гехи, по которому четвертое предложение на днях сделал «Ньюкасл».

Главный аргумент при продаже Андерсена – возраст. Датчанину 28, предложение «Фулхэма» посчитали как последний шанс выручить за защитника адекватные деньги. Кажется огромной потерей для «Пэлас»: Йоаким шикарно пасует и здорово выдергивается из линии, чтобы поджать. «Фулхэму» не хватало такого защитника: Марку Силва постоянно перебирал пару, но так и не нашел идеальную. Покупка Андерсена, который уже играл на «Коттедж» (аренда в сезоне-20/21), может решить проблему.

Сандер Берге − из «Бернли» в «Фулхэм» (23,6 млн евро)

Прошлый сезон «Фулхэм» заканчивал с парой долговязых опорников Пальинья – Лукич. После продажи португальца в «Баварию» центр поля полегчал: туда Марку Силва бросал Андреаса Перейру и Эмиля Смит-Роу. Чтобы не рисковать, покупают Берге – громилу из «Бернли», который уже дважды вылетал из АПЛ (до этого – с «Шеффилд Юнайтед»).

Вероятно, будет опцией под игры с топ-клубами, где «Фулхэму» придется много времени проводить без мяча.

Сепп ван ден Берг – из «Ливерпуля» в «Брентфорд» (23,6 млн евро)

После удачной аренды в «Майнце» Ван ден Берг даже привлек внимание «Байера». В прошлом сезоне Сепп стал статистическим королем Бундеслиги по верховым единоборствам и блокам – отчасти из-за стиля команды, но играл правда стабильно и здорово.

Голландец блистал в системе с тройкой защитников – «Брентфорд» любит переходить на нее на топ-матчи. При этом формировался в Нидерландах и «Ливерпуле» в 4-3-3 – это схема «Бренфторда» на рядовые матчи. Ван ден Берг на хорошем уровне знает обе системы и комфортно чувствует себя в команде с агрессивным прессингом. Такая универсальность – бонус к сильному стабильному сезону.

Оливер Скипп – из «Тоттенхэма» в «Лестер» (23,5 млн евро)

Оливера ценил каждый тренер «Тоттенхэма», но показательно, что ни один не считал игроком основы. Переход на ступень ниже – хороший шаг для перезапуска карьеры. Тем более в «Лестер» приглашает не абы кто, а знакомый Оливеру по молодежным сборным Стив Купер. Главным конкурентом Скиппа кажется Уилфред Ндиди: человек с именем, который так и не вышел на новый уровень. Возможно, объем Скиппа пригодится в паре с Харри Уинксом – еще одним талантом «Тоттенхэма», который не смог себя реализовать в родительском доме, но обрел счастье в «Лестере».

Конор Галлахер – из «Челси» в «Атлетико» (42 млн евро)

Галлахер подходит «Атлетико», но решение выглядит странным. У Симеоне нет острой необходимости в подвижной восьмерке (игровой профиль Конора). Он выглядит как замена Саулю, который сдал и сейчас в «Севилье». Чоло верит, что англичанин станет такой же качественной затычкой.

Не самый очевидный, но осмысленный ход. Вопрос: не был бы в ситуации «Атлетико» более логичным трансфер опорника? Альтернатив Коке просто нет. Кажется, придется доучивать Пабло Барриоса или верить в прогресс Артюра Вермерена. Конор встает на позицию левой восьмерки. Более атакующая альтернатива – Тома Лемар.

Одно точно: в качестве Галлахера нет сомнений. Может, 40 млн евро за него именно в контексте «Атлетико» – перебор. Но в наихудшем сценарии англичанин станет важной частью ротации.

Логан Коста – из «Тулузы» в «Вильярреал» (18 млн евро)

Коста – высокий, вариативный центрдеф. Сильно прогрессировал в последние годы, а в прошлом сезоне стал ключевым защитником «Тулузы». Это приятный микс: из мощи, неплохой игры в пас и чтения игры. Логан, конечно, еще не топ, но за его потенциалом гонялась «Болонья», а зимой следил «Атлетико».

«Вильярреал» заплатил больше всех. Представитель Кабо-Верде должен стать новым лидером обороны, когда окончательно постареют Рауль Альбиоль и Эрик Байи. В паре с перспективным Вилли Камбвала, конечно.

Ясер Асприлья – из «Уотфорда» в «Жирону» (18 млн евро)

Ясер – прямая замена Савиньо. Это такой же быстрый и техничный вингер, ставит на дриблинг. «Уотфорд» потерял одного из главных технарей Чемпионшипа за солидные деньги. Сможет ли Асприлья перенести уровень – загадка. Пожалуй, «Жирона» берет его на вырост.

Еще вопрос: на каком фланге ждать Ясера? Он любит правый, но там хороши Брайан Хиль и воспитанник Икер Альмена. Есть дыра слева и под нее 20-летнего колумбийца придется настраивать.

Саму Омородион − из «Атлетико» в «Порту» (15 млн евро)

Условия смущают: «Челси» вел Омородиона за 40 млн, а «Порту» подписал за 15 млн с весомым процентом от перепродажи. Варианта два: либо португальцы – гении, либо кто-то пытался надуть Тодда Боули.

Оба тезиса верны. Саму – атлетичный, техничный форвард. Напрашивается сравнение с Ромелу Лукаку, вполне подходит. Омородиона сложно оторвать от мяча, цепляется за каждый мяч. У него много классных качеств, которые ярко раскроются при правильном подходе. «Порту» – отличный выбор.

Тьерно Барри – из «Базеля» в «Вильярреал» (13,5 млн евро)

Барри – ответ на потерю Александра Серлота. Такой же высокий, подвижный форвард с неплохой скоростью. Очевидное отличие: 21-летний Тьерно пока меньше, его легче оттолкнуть от мяча. «Вильярреал» понимает, что парень пока не готов, он едет в запас – подменять Арно Данджума.

За два года в «Базеле», кстати, забил всего 20 голов – пять из них уже в этом сезоне.

Луис Жуниор – из «Фамаликана» в «Вильярреал» (12 млн евро)

Главный шот-стоппер чемпионата Португалии. Жуниор перерос «Фамаликан», его вела «Бенфика», но решила не вкладываться из-за прогресса Анатолия Трубина. Так кипера занесло в «Вильярреал», который искал кем заменить Филипа Йоргенсена. Правда, он еще должен выиграть конкуренцию у Диего Конде.

Валентин Барко − из «Брайтона» в «Севилью» (аренда)

Талант, но ничего не показал в «Брайтоне». «Севилья» тоже берет Барко не в старт, а на подмену латералю Адриану Педросе. Это железно первый выбор, выбить его сразу нереально. Валентин займет место Маркоса Акуньи, который отправился заканчивать в «Ривер Плейт».

Давид Нерес – из «Бенфики» в «Наполи» (30 млн евро)

Странный трансфер.

«Наполи» отдал серьезные деньги за игрока, который вряд ли сильно превосходит Политано в сегодняшней форме. Одновременно перенасытил состав вингерами/инсайдами, лишив Конте возможности перейти на 3-5-2. В конце концов, просто переплатил за крайка, который уже прошел пик.

Покупка оправдает себя, если Нерес действительно окажется на уровень выше Политано. Или если Конте перепрофилирует кого-то в латерали.

Рауль Белланова – из «Торино» в «Аталанту» (20 млн евро)

Лидер по ассистам среди латералей Серии А с начала сезона-2023/24 (7 голевых). По реактивности и манере игры в атаке напоминает Ашрафа Хакими.

Мощные показатели Белланова выбил в родственной для «Аталанты» системе «Торино» – в прошлом сезоне команду тренировал Иван Юрич, экс-помощник Джан Пьеро Гасперини. Испанец приходит на правый фланг, где у «Аталанты» в прошлом сезоне не было четкого номера 1, а летом ушел перспективный Эмиль Хольм.

20 млн евро – серьезная для «Аталанты» сумма, но трансфер все равно выглядит хорошим попаданием. Уж больно здорово все сходится – совместим с системой, топ в рамках лиги, приходит на проблемную позицию.

Лазар Самарджич – из «Удинезе» в «Аталанту» (аренда)

Тоннели, перекаты подошвой, эстетские подкрутки и неизменная попытка обвести прежде, чем расстаться с мячом – вот что такое Лазар Самарджич, представитель исчезающего вида игроков с улицы. Самый близкий аналог стихийного творчества Иличича, который появлялся в «Аталанте».

Как бергамаски встроят его в персональный прессинг, неясно. Самарджич не докучает себе беготней и не утомляет отбором: художник должен отдыхать. От Гасперини потребуется еще одно педагогическое чудо.

Пьер Калулу – из «Милана» в «Ювентус» (аренда)

Несколько лет назад Калулу, переведенный в центр, стал важной частью неожиданного скудетто. Его удивительные способности 1-в-1, обеспеченные длиннющими ногами и прекрасной скоростью, позволили Пиоли до упора поднять линию защиты. Компактность гарантировала ту интенсивность прессинга, которая стала чемпионской коронкой «Милана».

Не факт, что в Турин прибыл именно такой Калулу – он пропустил фактически весь сезон. Но это трансфер под Мотту. Ему нравятся защитники, которые хорошо обороняют пространство в численном равенстве. Если француз залечил травмы и сохранил скорость, точно пригодится «Ювентусу».

Булайе Диа − из «Салернитаны» в «Лацио» (аренда)

В позапрошлом сезоне Диа стал третьим бомбардиром чемпионата. Потом захотел в большой клуб, обиделся, не дождавшись продажи, и отказался играть; «Салернитана» угрожала судом, форвард медлил с возвращением из сборной, болельщики психовали.

Переход в «Лацио» – приз за выброшенный год карьеры.

Случись он на год раньше, и проблем у римлян было бы меньше. А сейчас утратившему тонус Диа будет непросто вытеснить Кастельяноса. Но если Тати не обретет стабильность, сенегалец обеспечит определенную планку. К тому же его скорость хорошо вписывается в футбол Барони.

Серджи Роберто − из «Барселоны» в «Комо» (свободный агент)

Усилит «Комо» на любой из позиций, которые способен закрыть, и отлично впишется в классово близкий футбол Фабрегаса. Конечно, если будет здоров. Пока громкие отогревы предпенсионных звезд укрепили команду в виртуальных рейтингах, но не в реальности.

Константинос Кульеракис – из ПАОК в «Вольфсбург» (11,8 млн евро)

Крайне результативный центральный защитник, причем именно в еврокубках: 6+2 в 18 матчах. Опасен на стандартах.

«Вольфсбург» выиграл борьбу у «Айнтрахта». Необычная схема трансфера: немецкий клуб купил Кульеракиса, но фактически защитник переедет в новую команду только в конце августа, когда ПАОК сыграет второй матч квалификации ЛЕ против «Шемрока».

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Артюр Теате – из «Ренна» в «Айнтрахт» (аренда)

«Айнтрахт» взял другого центрального защитника. Теате – стилистически харизматичный игрок: ведет игру из глубины, обожает работать с мячом, способен включаться вдоль фланга, продвигает мяч и через передачи, и через проходы.

К сожалению, именно в обороне он не очень надежен. Много позиционных ошибок, а из-за небольших габаритов крупные форварды продавливают Теате.

Джордан Тезе – из ПСВ в «Монако» (10 млн евро)

24-летний Тезе – самый опытный новичок, другим 17-18-19-20 лет. Джордан обычно играет справа в защите, но прикрывает и центр. Кажется, у «Монако» это одно из главных требований к новичкам: недавно взяли Кристиана Мависсу, который тоже может закрыть любую позицию в обороне.

Мамаду Сарр − из «Лиона» в «Страсбур» (10 млн евро)

Еще нормально не играл за «Лион» (3 выхода за главную команду), но считается перспективным центральным защитником. Продажа – следствие проблем «Лиона» на трансферном рынке, команда не избавляется от балласта, а клубу необходимо заработать на продажах . Приходится терять ценный актив из молодежки.

Габриэл Москардо – из «ПСЖ» в «Реймс» (аренда)

18-летний бразилец стал игроком «ПСЖ» еще зимой за 20 млн евро, но остался в «Коринтиансе», где лечил тяжелую травму.

Пока Москардо не готов к топ-клубу, поэтому аренда в «Реймс», где железно будет игровая практика, – хорошее решение. И самому «Реймсу» полезно: команда почти не тратит деньги, а центр полузащиты явно нуждается в усилении.

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