«Атлетико» арендует вратаря Муссо у «Аталанты» за 1,5 млн евро с опцией выкупа за 7 млн
Стали известны условия трансфера Хуана Муссо.
По информации Фабрицио Романо, «Атлетико» возьмет вратаря «Аталанты» в аренду, за которую заплатит 1,5 миллиона евро. У мадридского клуба также будет право полноценного трансфера 30-летнего игрока за 7 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что опция выкупа станет обязательной при определенных условиях.
Муссо сыграл 11 матчей в Серии А в прошлом сезоне и пропустил 12 мячей. Его статистика – здесь.
У них итак еще 3 вратаря помимо Облака