«Атлетико» арендует вратаря Муссо у «Аталанты» за 1,5 млн евро с опцией выкупа за 7 млн

Теги Аталанта Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Хуан Муссо Футбол

Стали известны условия трансфера Хуана Муссо.

По информации Фабрицио Романо, «Атлетико» возьмет вратаря «Аталанты» в аренду, за которую заплатит 1,5 миллиона евро. У мадридского клуба также будет право полноценного трансфера 30-летнего игрока за 7 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что опция выкупа станет обязательной при определенных условиях.

Муссо сыграл 11 матчей в Серии А в прошлом сезоне и пропустил 12 мячей. Его статистика – здесь.

6 комментариев
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Атлетико разошелся
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Ответ Mystic Stylezzz
Только зачем это самому Муссо, в Аталанте номер один, а в Атлетико будет играть только по праздникам
Как он мог быть номером один в Аталанте, если в прошлом сезоне стабильно грел скамейку и был кубковым вратарём?
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По моему зря. Муссо отличный вратарь. Тем более за такие деньги.
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Собственно, зачем ?
У них итак еще 3 вратаря помимо Облака
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