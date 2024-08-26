«Атлетико» арендует вратаря Муссо у «Аталанты» за 1,5 млн евро с опцией выкупа за 7 млн

Стали известны условия трансфера Хуана Муссо.

По информации Фабрицио Романо, « » возьмет вратаря «Аталанты» в аренду, за которую заплатит 1,5 миллиона евро. У мадридского клуба также будет право полноценного трансфера 30-летнего игрока за 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что опция выкупа станет обязательной при определенных условиях.

сыграл 11 матчей в Серии А в прошлом сезоне и пропустил 12 мячей. Его статистика – здесь.