Президент «Райо» о Хамесе: «Мы скромная, но амбициозная команда – как «Наполи», когда они подписали Марадону»

Теги серия А Италия Ла Лига Наполи Диего Марадона Райо Вальекано Хамес Родригес Футбол

Президент «Райо Вальекано» высказался о трансфере Хамеса Родригеса.

Испанский клуб официально объявил о трансфере 33-летнего полузащитника. Хамес присоединился к «Райо» на правах свободного агента – ранее колумбиец расторг контракт с «Сан-Паулу».

Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса вспомнил переход Диего Марадоны в «Наполи», говоря о трансфере Хамеса Родригеса. Он также заявил, что в клубе не планируют рисковать и сразу выпускать колумбийца на поле. 

«Я позвонил ему напрямую месяц назад. У нас есть общий друг – Радамель Фалькао. Мы рассмотрели возможности, и, хотя поначалу это было сложно, в итоге мы добились исторического события для «Райо Вальекано»: подписали лучшего игрока Кубка Америки.

Мы скромная, но амбициозная команда, как «Наполи», когда они подписали Марадону. С тех пор ничего подобного не происходило.

Прошло пять недель с момента его последней игры, он был в отпуске; мы не будем рисковать его сезоном ради одного матча. С ним нужно быть осторожным, он как гонщик «Формулы-1» – должен продержаться весь сезон», – сказал Преса. 

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7 комментариев
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Ответ Barsenoga
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Ну что ты несешь, Хамес вообще не про скорость, он даже не бегает быстро, это племейкер, который ведет игру. И да, Хамес выиграл с Реалом 2-ЛЧ, 2-Ла Лига
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+6
Удачи Хамесу. Ждём красивых голов. Уж класть красивые мячи он умеет
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0
+3
Проблема Хамеса, что он не защищается практически. Как Райо собирается решать эту проблему непонятно. Это же минус один игрок при обороне.
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