Президент «Райо» о Хамесе: «Мы скромная, но амбициозная команда – как «Наполи», когда они подписали Марадону»
Президент «Райо Вальекано» высказался о трансфере Хамеса Родригеса.
Испанский клуб официально объявил о трансфере 33-летнего полузащитника. Хамес присоединился к «Райо» на правах свободного агента – ранее колумбиец расторг контракт с «Сан-Паулу».
Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса вспомнил переход Диего Марадоны в «Наполи», говоря о трансфере Хамеса Родригеса. Он также заявил, что в клубе не планируют рисковать и сразу выпускать колумбийца на поле.
«Я позвонил ему напрямую месяц назад. У нас есть общий друг – Радамель Фалькао. Мы рассмотрели возможности, и, хотя поначалу это было сложно, в итоге мы добились исторического события для «Райо Вальекано»: подписали лучшего игрока Кубка Америки.
Мы скромная, но амбициозная команда, как «Наполи», когда они подписали Марадону. С тех пор ничего подобного не происходило.
Прошло пять недель с момента его последней игры, он был в отпуске; мы не будем рисковать его сезоном ради одного матча. С ним нужно быть осторожным, он как гонщик «Формулы-1» – должен продержаться весь сезон», – сказал Преса.