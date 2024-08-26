Хлусевич про 0:0 с «Зенитом»: «Спартак» делал максимум и доминировал больше, чем соперник»
Даниил Хлусевич считает, что «Спартак» доминировал в матче с «Зенитом».
Команды сыграли вничью со счетом 0:0 в 6-м туре Мир РПЛ.
«Кто упустил победу – мы или «Зенит»? Пока не могу сказать. Но мы со своей стороны делали максимум и доминировали больше, чем соперник», – сказал защитник «Спартака».
Я уж и забыл, когда «Спартак» последний раз доминировал над «Зенитом»
Когда Партак в последний раз победил полупьяный Зенит, который уже неделю праздновал чемпионство...
рубль был по 30
Семак ещё играл в футбол.
Зенит играл на Петровиче
А с Украиной хотели создать общий чемпионат)))
На счёт доминирования-да доминировали почти весь матч, за исключением первых 15 минут второго тайма, кстати пересмотрите матч, игра успокоилась ещё до удаления.
а так вас вытянул Мешков, да. Сколько жёлтых не дал Клоундиньо и Барриосу
Вот вроде и хорошо Спартак играет, и хвалят все - а всё равно пятое место.
У ЦСКА, впрочем, так же. Все Николича хвалят - а всё равно шестое место.
Понятно, что плотность высокая в таблице - но почему не наоборот ? Спартак на первом, а Локо на пятом.
Тут целая команда для тебя)