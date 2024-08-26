Хлусевич про 0:0 с «Зенитом»: «Спартак» делал максимум и доминировал больше, чем соперник»

Даниил Хлусевич считает, что «Спартак» доминировал в матче с «Зенитом».

Команды сыграли вничью со счетом 0:0 в 6-м туре Мир .

«Кто упустил победу – мы или «Зенит»? Пока не могу сказать. Но мы со своей стороны делали максимум и доминировали больше, чем соперник», – сказал защитник «Спартака».

Я уж и забыл, когда «Спартак» последний раз доминировал над «Зенитом»