Хлусевич про 0:0 с «Зенитом»: «Спартак» делал максимум и доминировал больше, чем соперник»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич считает, что «Спартак» доминировал в матче с «Зенитом».

Команды сыграли вничью со счетом 0:0 в 6-м туре Мир РПЛ.

«Кто упустил победу – мы или «Зенит»? Пока не могу сказать. Но мы со своей стороны делали максимум и доминировали больше, чем соперник», – сказал защитник «Спартака».

Я уж и забыл, когда «Спартак» последний раз доминировал над «Зенитом»

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48 комментариев
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Если бы еще парочку зенитовцев удалили, то дожали бы наверняка
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Напомните ему что они 30 минут в большинстве играли.
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Может уже хватит понты кидать? Вы им трешку отгрузили? Нет.
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спасибо Мешку что вытащил нас
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Они словом "доминирование" надеются 1 очко в 1,0009 очка превратить? Заклинило.
+13
-6
+7
Ответ igls54
Если бы еще парочку зенитовцев удалили, то дожали бы наверняка
Или ещё больше доминировали бы
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Ответ igls54
Если бы еще парочку зенитовцев удалили, то дожали бы наверняка
Не, одного Латышонка хватило бы.
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ну вот теперь будут доминаторками меряться
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Из всех щелей доминаторы лезут. Но факт в том что серия продолжается.
Когда Партак в последний раз победил полупьяный Зенит, который уже неделю праздновал чемпионство...
рубль был по 30
Семак ещё играл в футбол.
Зенит играл на Петровиче
А с Украиной хотели создать общий чемпионат)))
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о блин, еще один загитов нарисовался. доминировали больше, чем соперник. кровь из глаз
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Ответ Пользователь Huawei
А первый тайм тоже вменьшенстве?
Подозреваю, что у Зенита была такая тактика. Поэтому они играли без прессинга в первом и включили его и давление во втором.
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Ответ MishaFCZ
Напомните ему что они 30 минут в большинстве играли.
С компенсированным больше.
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Ответ Директор ФК Свисток
Не давали Зениту прессинговать? Каким образом? Доминировали, доминировали, и до ничейного в большинстве доминировались...)))
Не давали прессенговать, тк двигали мяч быстрее, чем Зенит успевал накрывать-всё просто.
На счёт доминирования-да доминировали почти весь матч, за исключением первых 15 минут второго тайма, кстати пересмотрите матч, игра успокоилась ещё до удаления.
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Ответ Глебов Илья
спасибо Мешку что вытащил нас
а потом говорят, у них комплексов нет😂: понасоздали акков, налепили спартаковскую аву и пишут только про Спартак и Зенит, причём разбираясь во втором
а так вас вытянул Мешков, да. Сколько жёлтых не дал Клоундиньо и Барриосу
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Ответ Злодей Спб
Ладно, доминаторы. Для вас 0-0 в большинстве с Зенитом уже как победа :) Вспоминайте 7-1 и трепещите!
как сказал бы Деян, который Ловрен, счет 14-2
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Ответ MishaFCZ
Напомните ему что они 30 минут в большинстве играли.
Статистика 1 тайма: владение 48-52, удары 2-5, в створ 0-2, я честно не понимаю, тут одни неадекваты?
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Закрадывается подозрение, что они все не очень хорошо понимают смысл термина "доминировать". Поэтому и доминируют все, кому не лень.
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доминировал-домирировал и не выдоминировал;)))
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Если повторить скороговорку "спартачи доминировали, доминировали, да не выдоминировали" сто раз, то станет легче принять реальность, в которой ФК Спартак не побеждает ФК Зенит в чемпионате уже несколько лет 🤓
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Соболева явно не хватало.
Вот вроде и хорошо Спартак играет, и хвалят все - а всё равно пятое место.

У ЦСКА, впрочем, так же. Все Николича хвалят - а всё равно шестое место.
Понятно, что плотность высокая в таблице - но почему не наоборот ? Спартак на первом, а Локо на пятом.
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Артета, присмотрись)
Тут целая команда для тебя)
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НУ и?
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Доминаторы, чивоужтам!)))
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Какой игрок поставит своей команде оценку ниже, чем сопернику? Глупо обсуждать его мнение.
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Ответ Cap Obvious
А это разве неправда?
А сколько было голевых моментов? Сколько было танцев у штрафной и бездумных навесов? Доминируй - создавай! Создаешь - забивай!
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Ответ mitos
Доминировали больше
А это разве неправда?
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Ответ mitos
Может уже хватит понты кидать? Вы им трешку отгрузили? Нет.
Он даже не сказал, кто упустил победу, где вы тут понты разглядели?
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Ответ MishaFCZ
Напомните ему что они 30 минут в большинстве играли.
А кто просил Эраковича так жёстко фолить , причём тут Спартак
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Был матч с Абаскалем, который тоже хорошо начали. Так придавливали Зенит конкретно. Но потом игра разладидась и 1:2 в итоге. Тут же отыграли весь матч без серьёзных сбоев. Да, давить не всегда получалось. Но в целом, считаю, сыграли очень ровно.
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Ответ Пользователь Huawei
А вы не подозреваете, что им просто не давали это сделать?
Не давали Зениту прессинговать? Каким образом? Доминировали, доминировали, и до ничейного в большинстве доминировались...)))
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