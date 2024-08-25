Я уж и забыл, когда «Спартак» последний раз доминировал над «Зенитом»
Станкович хорош.
До сих пор помню ужас от игры с «Оренбургом»: казалось, все настолько плохо, что сезон уже не спасти.
«Спартак» после «Оренбурга» и до «Зенита» провел шесть матчей, ни разу не проиграл и пропустил всего один гол. Но каждый раз, когда хотелось похвалить Станковича, в голове всплывали картинки с «ПАМАГИТИ!» на искусственном поле в Оренбурге.
Я сдерживал себя и после «Химок» (3:1) с великим перформансом Барко, и после «Крыльев» (3:0) с дублем Угальде, и после «Факела» (3:0) с пяткой Рябчука, и после двух побед в Кубке по 3:0 (там вообще резервные составы).
Казалось, есть какой-то подвох, а ничья с «Ахматом» (0:0) и странные замены лишь подтверждали опасения. Только что-то достойное с элитным соперником позволило бы выкинуть из головы оренбургский кошмар.
Правда, тот самый долгожданный элитный соперник уже не выглядел монстром. На «Зенит» было тяжело смотреть с «Динамо» без Вендела, а еще тяжелее – без Вендела и Глушенкова против «Химок».
Это был шанс «Спартака» и главная проверка Станковича. Где он настоящий – с дырявой обороной в Оренбурге или кружевами от Барко и Угальде в следующих матчах?
На днях я добывал инсайды про Станковича и очень хотел понять, как тренер принял стартовое поражение. Нервничал, как болельщики и медиа? Или был спокоен? Или просто взбодрился?
Насколько удалось узнать, Станкович вообще не переживал, а продолжал действовать по плану. Не менял схему, не убирал Умярова из опорной зоны, не опускал линию обороны ниже («Спартак» играет экстремально высоко, это стиль сербского тренера).
Окей, играть так с «Химками», «Крыльями» и «Факелом» можно – но с «Зенитом»? Начнет ли подстраиваться? А перестраховываться? Или фантазировать.
Станкович и здесь верен идеям. «Спартак» первых минут был таким же, каким выходил против аутсайдеров. Прессингующим, активным, дерзким, ничего не боящимся и не стесняющимся.
Я и не помню, когда последний раз «Спартак» так мощно играл в Санкт-Петербурге, да и вообще с «Зенитом». В сознании мелькает только победа 2:1 в чемпионском сезоне в Москве – больше ничего. Да, недавно были достойные 0:0 при Слишковиче, но там все выглядело более робко.
На этот раз «Спартак» нагло доминировал и должен был побеждать – пробей Барко ударил чуть хитрее и мимо ноги Барриоса.
Коллега Шнякин правильно отметил, что по сравнению с прошлогодней командой в основу добавился только Барко (пусть и овертоп), но изменилось все кардинально. Умяров, Рябчук, Мартинс, Медина, Денисов, Угальде – просто другие люди, не сравнить с версией прошлого сезона.
А еще при Станковиче разыгрался Бабич, который и держит на себе всю оборону, и забивает. Настоящий лидер.
«Спартак» с «Зенитом» доказал, что победы и яркий футбол после «Оренбурга» – следствие не только слабых соперников, но и большая работа тренера с командой.
Матчи очень приятно и интересно смотреть, Станкович предлагает интенсивный, комбинационный и рискованный футбол, от которого хочется кайфовать.
Конечно, кураж может и закончиться, но пока вообще не видно причин, чтобы «Спартак» сдулся.
Наоборот, такой уверенный и классный футбол с «Зенитом» (да, пусть и чуть ослабленным) должен вдохновлять на большее.
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У «Спартака» с «Зенитом» нули. Успех или упущенный шанс?
Инсайды про Станковича: что он за человек?
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Если что, я болельщик Спартака, но Глеб написал какую-то ахинею в заголовке
Играли они неплохо, даже хорошо, но слишком много разговоров о матче, в котором 30+ минут играли в большинстве, из которых 15 минут откровенно играли на отбой.
В школе тебя так научили излагать свои мысли?
Выносите кубок !
А вот то что Максименко за 45 минут в кадре был максимум 2, это ничего.
Я вообще не болею ни за Спартак ни за Зенит, и понимаю что Зенит то все равно будет чемпионом, но признать же что соперник был лучше в конкретном матче же не так критично, вроде
Глебчик Глебчиком, но и в каментах много про доминацию, отскок,повозили и всё в этом духе) И вот такая реакция на ничью в большинстве – пожалуй, одно из главных достижений клуба за все эти годы)
В общем у болел Спартака есть поводы для оптизма главный из которых что команда Станковича только строится в отличие от Зенита и должна становиться всё сильнее и спокойно на классе забирать свои очки хотя бы у аутсайдеров на любом поле и середняков дома, ну а в больших матчах всё будут решать детали
Доминация - это, когда на поле одна команда. ’’Арсенал’’, уничтожающий ЦСКА Газаева, когда он после игры на нервяке нес ахинею в виде ущербных пошлых анекдотов или сборная России в матче с португалами, где тренер Ярцев от позора убегал с тренерской скамейки, куда глаза глядят.
Разве можно сказать, что ’’Зенит’’ отсутствовал на футбольном после, а на нем была лишь одна команда ’’Спартак’’, которая делала: все, что хотела, когда планировала и так, как желала? Серьезно?
Чем больше необоснованных фантазий, тем больнее падения.
в большинстве не забили и отскочили. рофлянский тебе, да.
Просто возьмите и сравните участие вратарей в сегодняшнем матче, и все станет ясно.