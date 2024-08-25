Я уж и забыл, когда «Спартак» последний раз доминировал над «Зенитом»

Станкович хорош.

До сих пор помню ужас от игры с «Оренбургом»: казалось, все настолько плохо , что сезон уже не спасти.

«Спартак» после «Оренбурга» и до «Зенита» провел шесть матчей, ни разу не проиграл и пропустил всего один гол. Но каждый раз, когда хотелось похвалить Станковича, в голове всплывали картинки с «ПАМАГИТИ!» на искусственном поле в Оренбурге.

Я сдерживал себя и после «Химок» (3:1) с великим перформансом Барко, и после «Крыльев» (3:0) с дублем Угальде, и после «Факела» (3:0) с пяткой Рябчука, и после двух побед в Кубке по 3:0 (там вообще резервные составы).

Казалось, есть какой-то подвох, а ничья с «Ахматом» (0:0) и странные замены лишь подтверждали опасения. Только что-то достойное с элитным соперником позволило бы выкинуть из головы оренбургский кошмар.

Правда, тот самый долгожданный элитный соперник уже не выглядел монстром. На «Зенит» было тяжело смотреть с «Динамо» без Вендела, а еще тяжелее – без Вендела и Глушенкова против «Химок».

Это был шанс «Спартака» и главная проверка Станковича. Где он настоящий – с дырявой обороной в Оренбурге или кружевами от Барко и Угальде в следующих матчах?

На днях я добывал инсайды про Станковича и очень хотел понять, как тренер принял стартовое поражение. Нервничал, как болельщики и медиа? Или был спокоен? Или просто взбодрился?

Насколько удалось узнать, Станкович вообще не переживал, а продолжал действовать по плану. Не менял схему, не убирал Умярова из опорной зоны, не опускал линию обороны ниже («Спартак» играет экстремально высоко, это стиль сербского тренера).

Окей, играть так с «Химками», «Крыльями» и «Факелом» можно – но с «Зенитом»? Начнет ли подстраиваться? А перестраховываться? Или фантазировать.

Станкович и здесь верен идеям. «Спартак» первых минут был таким же, каким выходил против аутсайдеров. Прессингующим, активным, дерзким, ничего не боящимся и не стесняющимся.

Я и не помню, когда последний раз «Спартак» так мощно играл в Санкт-Петербурге, да и вообще с «Зенитом». В сознании мелькает только победа 2:1 в чемпионском сезоне в Москве – больше ничего. Да, недавно были достойные 0:0 при Слишковиче, но там все выглядело более робко.

На этот раз «Спартак» нагло доминировал и должен был побеждать – пробей Барко ударил чуть хитрее и мимо ноги Барриоса.

Коллега Шнякин правильно отметил , что по сравнению с прошлогодней командой в основу добавился только Барко (пусть и овертоп), но изменилось все кардинально. Умяров, Рябчук, Мартинс, Медина, Денисов, Угальде – просто другие люди, не сравнить с версией прошлого сезона.

А еще при Станковиче разыгрался Бабич, который и держит на себе всю оборону, и забивает. Настоящий лидер.

«Спартак» с «Зенитом» доказал, что победы и яркий футбол после «Оренбурга» – следствие не только слабых соперников, но и большая работа тренера с командой.

Матчи очень приятно и интересно смотреть, Станкович предлагает интенсивный, комбинационный и рискованный футбол, от которого хочется кайфовать.

Конечно, кураж может и закончиться, но пока вообще не видно причин, чтобы «Спартак» сдулся.

Наоборот, такой уверенный и классный футбол с «Зенитом» (да, пусть и чуть ослабленным) должен вдохновлять на большее.

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Фото: РИА Новости /Алексей Даничев