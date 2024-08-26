Лапочкин о судьях: «Они заложники решения ЭСК. Арбитры считают эпизод с Гоцуком фолом, но что им делать, если руководитель говорит, что это не фол? Градус обсуждения сильно поднялся после этого»

Теги Ян Бобровский премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Сергей Карасев Краснодар Сергей Лапочкин Кирилл Гоцук Пари НН Матч ТВ Александр Черников Динамо Махачкала ЭСК РФС Футбол

Сергей Лапочкин заявил, что арбитры зависят от решений ЭСК РФС.

В концовке матча 6-го тура Мир РПЛ защитник «Динамо» Диего Лаксальт оказался на газоне после борьбы с Александром Черниковым в штрафной площади «Краснодара». Главный арбитр встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод. Матч завершился победой «Краснодара» со счетом 1:0.

На 18-й минуте матча 3-го тура между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1) Эгаш Касинтура упал в результате борьбы с Кириллом Гоцуком после прорыва в штрафную. На 45-й Сердер Сердеров упал в центре штрафной, когда обыгрывал Гоцука. Арбитр Ян Бобровский не назначил пенальти в ворота нижегородцев в этих эпизодах. 

«Градус обсуждения судейства сильно поднялся после эпизода с Гоцуком в третьем туре. Для всех разумных любителей футбола это чистый фол, а экспертная нам говорит, что это незначительный контакт.

Конечно, народ возбудился, и все сравнивают с этим эпизодом. Но надо понимать, что они разные. Здесь Гоцук толкает, а Черников тянет двумя руками. Нарушения разные. Их сравнивать можно, и, скорее всего, у судей в голове это сидит.

Судьи тоже считают фолом эпизод с Гоцуком, но если им их руководитель говорит, что это не фол, что им делать? Они заложники решения экспертной [комиссии]», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Лапочкин о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Это пенальти. Черников двумя руками держит игрока «Динамо», его не интересовал мяч. На скорости многого не надо»

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7 комментариев
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Вот ЭСК и доигрался. Каждое выгораживание крота портит уровень дальнейшего судейства, пока совсем до права сильного не докатимся...

Сегодня ещё Ньямси шипами накладку в своей штрафной сотворил - уже известный Шадыханов на ВАР никак не среагировал. Паноптикум (
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Значит все таки ЭСК заранее решает ещё до начала матча? Оговорка по Фрейду, подтверждение тому, что судьи исполняют заказ...
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Эск убрать вообще позор. Собрать по 1 представителю от клубов и вот вам комиссия
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Отсюда вывод: ЭСК должна быть расформирована, а руководитель судейского комитета - уволен! Футбол - не регби! Вопрос уже перезрел. Чего ждет РФС?! ))
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Одной рукой. А не двумя. Лапочкин, смотри внимательно.
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