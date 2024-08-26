Лапочкин о судьях: «Они заложники решения ЭСК. Арбитры считают эпизод с Гоцуком фолом, но что им делать, если руководитель говорит, что это не фол? Градус обсуждения сильно поднялся после этого»
Сергей Лапочкин заявил, что арбитры зависят от решений ЭСК РФС.
В концовке матча 6-го тура Мир РПЛ защитник «Динамо» Диего Лаксальт оказался на газоне после борьбы с Александром Черниковым в штрафной площади «Краснодара». Главный арбитр встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод. Матч завершился победой «Краснодара» со счетом 1:0.
На 18-й минуте матча 3-го тура между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1) Эгаш Касинтура упал в результате борьбы с Кириллом Гоцуком после прорыва в штрафную. На 45-й Сердер Сердеров упал в центре штрафной, когда обыгрывал Гоцука. Арбитр Ян Бобровский не назначил пенальти в ворота нижегородцев в этих эпизодах.
«Градус обсуждения судейства сильно поднялся после эпизода с Гоцуком в третьем туре. Для всех разумных любителей футбола это чистый фол, а экспертная нам говорит, что это незначительный контакт.
Конечно, народ возбудился, и все сравнивают с этим эпизодом. Но надо понимать, что они разные. Здесь Гоцук толкает, а Черников тянет двумя руками. Нарушения разные. Их сравнивать можно, и, скорее всего, у судей в голове это сидит.
Судьи тоже считают фолом эпизод с Гоцуком, но если им их руководитель говорит, что это не фол, что им делать? Они заложники решения экспертной [комиссии]», – сказал бывший арбитр ФИФА.
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