Лапочкин о судьях: «Они заложники решения ЭСК. Арбитры считают эпизод с Гоцуком фолом, но что им делать, если руководитель говорит, что это не фол? Градус обсуждения сильно поднялся после этого»

Сергей Лапочкин заявил, что арбитры зависят от решений ЭСК РФС.

В концовке матча 6-го тура Мир защитник «Динамо» Диего Лаксальт оказался на газоне после борьбы с в штрафной площади «Краснодара». Главный арбитр встречи не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод. Матч завершился победой «Краснодара» со счетом 1:0.

На 18-й минуте матча 3-го тура между махачкалинским «Динамо» и « » (0:1) Эгаш Касинтура упал в результате борьбы с после прорыва в штрафную. На 45-й Сердер Сердеров упал в центре штрафной, когда обыгрывал Гоцука. Арбитр Ян Бобровский не назначил пенальти в ворота нижегородцев в этих эпизодах.

«Градус обсуждения судейства сильно поднялся после эпизода с Гоцуком в третьем туре. Для всех разумных любителей футбола это чистый фол, а экспертная нам говорит, что это незначительный контакт.

Конечно, народ возбудился, и все сравнивают с этим эпизодом. Но надо понимать, что они разные. Здесь Гоцук толкает, а Черников тянет двумя руками. Нарушения разные. Их сравнивать можно, и, скорее всего, у судей в голове это сидит.

Судьи тоже считают фолом эпизод с Гоцуком, но если им их руководитель говорит, что это не фол, что им делать? Они заложники решения экспертной [комиссии]», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Лапочкин о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Это пенальти. Черников двумя руками держит игрока «Динамо», его не интересовал мяч. На скорости многого не надо»