Кака назвал Винисиуса фаворитом «Золотого мяча»: «Он главный герой командного достижения – победы «Реала» в ЛЧ. Надеюсь, на Евро никто не украдет его награду»
Кака назвал Винисиуса главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».
«Сейчас Вини двигается в этом направлении. Он был главным героем командного достижения в этом сезоне – победы «Реала» в Лиге чемпионов.
Таким образом он стал главным фаворитом [на получение приза]. Мы, конечно, болеем за то, чтобы это произошло.
Считаю, что Вини является большим фаворитом на приз. Надеюсь, на Евро никто не украдет его награду (смеется).
Я был бы очень очень рад, если бы бразилец стал лучшим игроком в мире, получив «Золотой мяч», – сказал бывший полузащитник сборной Бразилии Кака, обладатель «Золотого мяча»-2007.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Ни Копа, ни Евро не имеют такого влияния на ЗМ, как чемпионат мира. За Копу в этом веке ЗМ давали только Месси, а за Евро вообще никому.
Ну и да.Месси в отличие от твоего кумира выиграл самую престижную награду ,а кринж получил тот ЗМ выиграв 0 трофеев)))))
Франс Футбол специально объявили, что учитываться будет только 2023 год, но гномеси в итог получил зм за чм-22, такое позорище невозможно переплюнуть 😂
Пусть разыгрывают ЗМ другие.
Посмотрим на того же Беллингема, на испанцев, но не лузеру вне системы Реала давать ЗМ.
Да ещё с такой убогой статой как 15 голов.