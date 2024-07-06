Кака назвал Винисиуса фаворитом «Золотого мяча»: «Он главный герой командного достижения – победы «Реала» в ЛЧ. Надеюсь, на Евро никто не украдет его награду»

Теги Кака Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Золотой мяч Винисиус Жуниор Футбол

Кака назвал Винисиуса главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

«Сейчас Вини двигается в этом направлении. Он был главным героем командного достижения в этом сезоне – победы «Реала» в Лиге чемпионов.

Таким образом он стал главным фаворитом [на получение приза]. Мы, конечно, болеем за то, чтобы это произошло.

Считаю, что Вини является большим фаворитом на приз. Надеюсь, на Евро никто не украдет его награду (смеется).

Я был бы очень очень рад, если бы бразилец стал лучшим игроком в мире, получив «Золотой мяч», – сказал бывший полузащитник сборной Бразилии Кака, обладатель «Золотого мяча»-2007.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

119 комментариев
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Почему то Родри, который был лучшим игроком Лч позапрошлого сезона, и выиграл все, легко и просто прокатили не только мимо ЗМ, но даже в сборную мира не включили
+74
-10
+64
кубок Америки параллельно идёт. Как там Винисиус? Блестит?
+45
-10
+35
Ответ Roman
Почему то Родри, который был лучшим игроком Лч позапрошлого сезона, и выиграл все, легко и просто прокатили не только мимо ЗМ, но даже в сборную мира не включили
Спроси у Месси
+60
-30
+30
Ответ Гусеконь
кубок Америки параллельно идёт. Как там Винисиус? Блестит?
кубок америки никогда не влиял на золотой мяч, кроме одного года
+48
-22
+26
Ответ Roman
Почему то Родри, который был лучшим игроком Лч позапрошлого сезона, и выиграл все, легко и просто прокатили не только мимо ЗМ, но даже в сборную мира не включили
Лол, они прокатили с зм человека забившего миллиард голов, побившего вечный рекорд апл, ставшего лучшим бомбардиром лч, сделавшим трёбл, потому что один аргентинец забил 7 пенок на чм, какой уж тут Родри
+71
-56
+15
Карвахаль проводит феноменальный сезон, но все упорно пиарят этого нытика.
+17
-3
+14
Ну если только автогол украдёт его награду
+12
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Ответ Born is the King
Кейн не? Лучший бомбардир ЛЧ и Бундеслиги. Да если возьмёт Евро, то как капитан главный претендент на ЗМ
Вот только есть нюанс, что у Кейна до сих пор 0 трофеев
+10
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+8
Ответ Predator87
ну вообще то влияет))если бразили я вкопе то винисиус получит зм независимо от результатов евро.но если он копу не выиграет то точно мимо зм пролетает.копа от аналог евро на минуточку
почему тогда ни один чилиец даже в номинанты не попадал, когда они два года подряд выигрывали?
+10
-5
+5
На Евро пока нет достойного конкурента.
+6
-2
+4
Ответ Predator87
ну вообще то влияет))если бразили я вкопе то винисиус получит зм независимо от результатов евро.но если он копу не выиграет то точно мимо зм пролетает.копа от аналог евро на минуточку
😂😂😂
Ни Копа, ни Евро не имеют такого влияния на ЗМ, как чемпионат мира. За Копу в этом веке ЗМ давали только Месси, а за Евро вообще никому.
+7
-3
+4
Ответ Bartez1986
Ну если только автогол украдёт его награду
Автогол сейчас в огне, все шансы на победу есть
+4
0
+4
Ответ маринованный огурчик
кубок америки никогда не влиял на золотой мяч, кроме одного года
1999?
+6
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+3
Ответ Trixi
Ты прям описал левый ЗМ кринжалду когда ради Роналду и его матчей стыковых со Швецией продлили голосование ,а позже прокатили Рибери с 6 трофеями. Ну и да.Месси в отличие от твоего кумира выиграл самую престижную награду ,а кринж получил тот ЗМ выиграв 0 трофеев)))))
Ты прям описал левый ЗМ гномеси, когда ради меси и его позорища на ЧМ-2010, где он официально стал худшим игроком турнира, вообще создали новую награду, где могли госоловать тренеры и капитаны Замбий, и меси получил самый позорный зм в истории, опрокинув Иньесту и Хави, у которых те же достижения были в клубе, но победа на чм и Снейдера, у которого был требл/финал ЛЧ, голы в полуфиналах ЛЕ/ЧМ
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+3
А Мбаппе? Забил гол с пенальти. Бегал в маске. Думаю, он получит ЗМ.
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Ответ Born is the King
Если Испания возьмёт Евро то Родри, если Англия - Кейн, если Франция - Мбаппе.
Если Англия то скорее Беллингем, ну какой зм мбаппе?) Насчет Родри возможно соглашусь, но у Карвахаля сезон не слабее.
+3
0
+3
Ответ маринованный огурчик
кубок америки никогда не влиял на золотой мяч, кроме одного года
Говорят что сейчас для ЗМ важно как ты играешь в МЛС.
+6
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+2
Ответ Trixi
Ты прям описал левый ЗМ кринжалду когда ради Роналду и его матчей стыковых со Швецией продлили голосование ,а позже прокатили Рибери с 6 трофеями. Ну и да.Месси в отличие от твоего кумира выиграл самую престижную награду ,а кринж получил тот ЗМ выиграв 0 трофеев)))))
6 трофеев выиграл видимо один Рибери, он не то, что лучшим в мире не был, он даже не был лучше Роббена, задолбали с десятилетней сказкой про ЗМ Рибери
+2
0
+2
Ответ madaev
Лол, они прокатили с зм человека забившего миллиард голов, побившего вечный рекорд апл, ставшего лучшим бомбардиром лч, сделавшим трёбл, потому что один аргентинец забил 7 пенок на чм, какой уж тут Родри
Ты прям описал левый ЗМ кринжалду когда ради Роналду и его матчей стыковых со Швецией продлили голосование ,а позже прокатили Рибери с 6 трофеями.
Ну и да.Месси в отличие от твоего кумира выиграл самую престижную награду ,а кринж получил тот ЗМ выиграв 0 трофеев)))))
+11
-9
+2
Ответ Roman
Почему то Родри, который был лучшим игроком Лч позапрошлого сезона, и выиграл все, легко и просто прокатили не только мимо ЗМ, но даже в сборную мира не включили
У Родри почти нулевая медийка. Чтобы выиграть ЗМ, у него вообще не должно быть конкурентов. А в прошлом году были более популярны Месси и Холанд.
+3
-1
+2
Ответ ArnoNeputevy
А Мбаппе? Забил гол с пенальти. Бегал в маске. Думаю, он получит ЗМ.
За маску только если)
+3
-1
+2
Сегодня Уругвай покажет насколько он достоин после вылета с четвертьфинала
+2
0
+2
Ответ Born is the King
Кейн не? Лучший бомбардир ЛЧ и Бундеслиги. Да если возьмёт Евро, то как капитан главный претендент на ЗМ
Если Англия возьмет Евро, то главным и единственным кандидатом на ЗМ будет Джуд. Он УЖЕ тащит свою команду (2 мотма в 4 играх + спасительный гол). Кейн, безусловно, даже рядом не будет.
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Ответ Ale88io
Человек, ворующий награды, на ЕВРО не играет. Ищи его, Кака, на Копе;)
Он не играет на Евро, он там плачет)
+1
0
+1
Ответ маринованный огурчик
кубок америки никогда не влиял на золотой мяч, кроме одного года
Ривалдо в 99🤔
+8
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+1
Не верю что Англия возьмет Евро.
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0
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Ответ Trixi
Ты прям описал левый ЗМ кринжалду когда ради Роналду и его матчей стыковых со Швецией продлили голосование ,а позже прокатили Рибери с 6 трофеями. Ну и да.Месси в отличие от твоего кумира выиграл самую престижную награду ,а кринж получил тот ЗМ выиграв 0 трофеев)))))
А, стоп, самый позорный ЗМ в истории, это же прошлый зм, когда прокатили Холанда с треблом и рекордом АПЛ и Родри с треблом голом в финале ЛЧ и Лигой Нацией, получил в итоге гном за 20 матчей в Лиге и очередной позор в ЛЧ, где у него опять 0+0 по гол + пас в плей-офф.

Франс Футбол специально объявили, что учитываться будет только 2023 год, но гномеси в итог получил зм за чм-22, такое позорище невозможно переплюнуть 😂
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Человек, ворующий награды, на ЕВРО не играет. Ищи его, Кака, на Копе;)
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Кто угодно только не этот примат
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Ответ Пацанчик реальный
Ну ты то понятого думаешь,что мосе надо опять дать!☝️
ЧЕМПИОНУ МИРА МЕССИ ничего уже не надо.
Пусть разыгрывают ЗМ другие.
Посмотрим на того же Беллингема, на испанцев, но не лузеру вне системы Реала давать ЗМ.
Да ещё с такой убогой статой как 15 голов.
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