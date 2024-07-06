Кака назвал Винисиуса фаворитом «Золотого мяча»: «Он главный герой командного достижения – победы «Реала» в ЛЧ. Надеюсь, на Евро никто не украдет его награду»

Кака назвал Винисиуса главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

«Сейчас Вини двигается в этом направлении. Он был главным героем командного достижения в этом сезоне – победы « » в Лиге чемпионов.

Таким образом он стал главным фаворитом [на получение приза]. Мы, конечно, болеем за то, чтобы это произошло.

Считаю, что Вини является большим фаворитом на приз. Надеюсь, на Евро никто не украдет его награду (смеется).

Я был бы очень очень рад, если бы бразилец стал лучшим игроком в мире, получив « », – сказал бывший полузащитник сборной Бразилии Кака, обладатель «Золотого мяча»-2007.

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