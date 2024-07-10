Ривалдо о «Золотом мяче» для Винисиуса: «Он должен быть главным кандидатом. Но завершение сезона определяют Кубок Америки и Евро, это может повлиять на голосование»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ривалдо Кубок Америки Золотой мяч Евро-2024 Винисиус Жуниор Футбол

Ривалдо считает, что Винисиус Жуниор достоин выиграть «Золотой мяч».

В минувшем сезоне 23-летний вингер «Реала» выиграл с клубом чемпионат Испании и Лигу чемпионов. 

В составе сборной Бразилии Винисиус дошел до четвертьфинала Кубка Америки, где бразильцы уступили сборной Уругвая (0:0, 2:4 по пенальти). 

«Вини должен быть главным кандидатом на получение «Золотого мяча» за все, что он выиграл, и за то, как он играл. Но поскольку сейчас завершение сезона определяют Кубок Америки и Евро, это может повлиять.

Эти турниры заставляют людей думать о других именах и кандидатах. Но, несмотря на поражение с Бразилией [в 1/4 финала Кубка Америки], я считаю, что он заслуживает эту награду за все, что сделал в этом сезоне», – сказал экс-футболист сборной Бразилии и «Барселоны», обладатель «Золотого мяча» 1999 года в интервью Betfair.

Беллингем – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Винисиус – 2-й, Мбаппе – 3-й, Ямаль – 14-й, Нико Уильямс – 15-й, Месси – 16-й

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53 комментария
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Испания берет евро, получает Родри
Евро + АПЛ.
+42
-16
+26
Ответ Tseren031293
Испания берет евро, получает Родри Евро + АПЛ.
Получает игрок Реала, евро + ЛЧ
+31
-14
+17
Пока из явных претендентов видится Родри и Беллингем. Первый за отличный сезон и лидерство в клубе и сборной, а второй за яркий старт и юный возраст
+13
-7
+6
Закончится всё тем, что никого лучше месси не найдут
+7
-2
+5
За этот год можно кому угодно давать, никто толком не достоин. Все жаловались 15 лет, что мячи забирают Месси и Роналду. Вот вам пожалуйста эпоха без Месси и Роналду - эпоха середнячков. Никто из текущих претендентов в эпоху доминирования М и Р в серьез бы не рассматривался на победу в Золотом мяче. Уровень игры несопоставим.
+6
-2
+4
Ответ Игорь Замаруев
Пока из явных претендентов видится Родри и Беллингем. Первый за отличный сезон и лидерство в клубе и сборной, а второй за яркий старт и юный возраст
За юный возраст? Ну тут Ямаль фаворит на ЗМ, получается)
+6
-2
+4
Ответ Илья Мурашов
Обычно, к этому времени года уже есть фаворит, который получает ЗМ. Но в этом году какие-то качели.
Не могут решить, кому из игроков Реала отдать, и чтобы при этом это не выглядело совсем уж неадекватно. Биллингем - конечно, если англичане, не дай бог, выиграют Евро - претендент, но проблема в том, что вся сборная Англии, и он в частности, ничего толком не показывают. Вини жидко вылетел с Копы, Мбаппе - с Евро. А больше ни на кого пиар-машина не работает, посчитали, что троих хватит.
+8
-4
+4
Ответ Дмитрий Жиманов
Прошу прощения, а что сделал в этом сезоне винисиус. У него статистика 1 гол в двух матчах по сезону, и это в Реале
🤦‍♂️
Лучший игрок ЛЧ.
+7
-4
+3
Ответ Tseren031293
Испания берет евро, получает Родри Евро + АПЛ.
Как веселит этот пиар Родри в комментах Спортса. Он не претендовал на ЗМ даже с треблом и званием лучшего игрока ЛЧ, а сейчас у него и этого нет. Как же до вас не доходит, что для ЗМ очень важен пиар, а у Родри нулевая медийка, о нём вообще никто не говорит как о претенденте на ЗМ. Просто примите тот факт, что ЗМ получит Вини или Джуд, потому что, помимо сильного сезона с тремя трофеями, у них есть прокаченная медийная составляющая.
+13
-10
+3
Обычно, к этому времени года уже есть фаворит, который получает ЗМ. Но в этом году какие-то качели.
+4
-2
+2
Ответ Dima Kolesnitchenko
Беллингем
1 очко в плей-офф ЛЧ. Это точно ЗМ?
+3
-1
+2
Ответ Игорь Замаруев
Пока из явных претендентов видится Родри и Беллингем. Первый за отличный сезон и лидерство в клубе и сборной, а второй за яркий старт и юный возраст
За яркий старт и юный возраст Голден бой дают. ЗМ это за крутую стату или вклад в победы своих команд в ЛЧ/ЧМ/ЧЕ - ничего из этого у Биллингема нет.
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Жиманов
Прошу прощения, а что сделал в этом сезоне винисиус. У него статистика 1 гол в двух матчах по сезону, и это в Реале
Он тот кто делал разницу в матчах, причем во всех матчах как рядовых так и ключевых. Этим всё сказано. На уровне сборных никто из ближайших претендетов не выделяется. Так что Вини #1
+4
-3
+1
Ответ Homelander_666
🤦‍♂️ Лучший игрок ЛЧ.
В прошлом году был Родри, где его зм? Там к тому же требл был, да и импакт в результат его как у пятерых палачей
+2
-1
+1
В этом сезоне даже праймовый Алексис Санчес забрал бы зм не напрягаясь.
Деградация футбола на лицо.
Но если уж выбирать из явных фаворитов, то пускай это будет Джуд, в его игре есть хотя бы намек на будущее величие в отличие от палача.
+2
-1
+1
За жидкое обкаканье ка Копа могут дать золотой горшок.
+2
-1
+1
Винисиус несостоятелен без ручных судеек Переса
+12
-11
+1
Ответ Илья Мурашов
Обычно, к этому времени года уже есть фаворит, который получает ЗМ. Но в этом году какие-то качели.
Потому что футбол испортился. Сейчас есть набор нестабильных игроков, которые за счёт физики выглядят топово. Условно, в лучшие годы Месси и Роналду даже в полсилы играя выглядять а голову сильнее , чем Холланд, Мбаппе, Беллингем, Винисиус и проч
0
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Ответ slavik12345
В прошлом году был Родри, где его зм? Там к тому же требл был, да и импакт в результат его как у пятерых палачей
И этого ему не хватило, он даже не претендовал на ЗМ. У него нулевая медийка, поэтому даже в клубе он не первый кандидат на ЗМ.
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Ответ Eugene Leonov
Потому что футбол испортился. Сейчас есть набор нестабильных игроков, которые за счёт физики выглядят топово. Условно, в лучшие годы Месси и Роналду даже в полсилы играя выглядять а голову сильнее , чем Холланд, Мбаппе, Беллингем, Винисиус и проч
Зачем сравнивать нынешних игроков с Месси и Роналду. На фоне этих двоих любой игрок будет в проигрышном положении.
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Ответ Homelander_666
Месси и Роналду - это исключения, и то у них есть спорные ЗМ. Никто не обязан забивать по 50 голов, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям. Исторически 30 голов за сезон - это топ-уровень. Криш и Лео задрали планку, но теперь всё вернётся в норму.
Сколько там Кейн забил? Сколько Левандовски забивал?
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Ответ Александр Гончаров
Сколько там Кейн забил? Сколько Левандовски забивал?
У Кейна прошедший сезон был лучшим в карьере, Лёва очень много забивал на протяжении 3 сезонов. Это всё несравнимо с Лео и Кришем.
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Ответ Samuel L. Jackson
типа Модрич офигеть какой популярный? Я б на месте ФФ не парился бы, и спецом дал бы не очень популярному работяге. Только поднимет престиж награды
Да. У Модрича есть соцсети с миллионами подписчиков, а у Родри, по-моему, вообще нет соцсетей. Ну и после ЧМ Лука был на слуху, о нём говорили, как о претенденте на ЗМ.
ЗМ непопулярному опорнику не поднимет престиж награды, которая в большей степени является медийной.
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Ответ Homelander_666
Родри не претендует на ЗМ. Никто не даст награду опорнику с нулевой медийкой. Он даже с треблом и званием лучшего игрока ЛЧ не боролся за награду.
да у него ж даже инсты нет!
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Ответ Игорь Замаруев
Пока из явных претендентов видится Родри и Беллингем. Первый за отличный сезон и лидерство в клубе и сборной, а второй за яркий старт и юный возраст
Родри не претендует на ЗМ. Никто не даст награду опорнику с нулевой медийкой. Он даже с треблом и званием лучшего игрока ЛЧ не боролся за награду.
+9
-9
0
Ответ Евгений Головин
Винисиус и Беллингем полюбому в топ-3, дальше все зависит от Испании - в случае победы пару игроков имеют шансы попасть в тройку
Биллингем то за что? Он пропал в плей-офф ЛЧ, а стата у него не сравнится со статой Кейна и Мбаппе.
0
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Ответ Tseren031293
Испания берет евро, получает Родри Евро + АПЛ.
Беллингем
+3
-3
0
Ответ Tseren031293
Испания берет евро, получает Родри Евро + АПЛ.
Можно точно сказать что Винисиус будет в тройке. А кто еще?..Кейн/Мбаппе за стату возможно, ну и Родри, если Испания выиграет Евро и если его включат в число номинантов вообще(были преценденты уже).
+3
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Золотой мяч надо отдать Месси!
Винисиус всего лишь бегунок
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Месси победит если Аргентина возьмет Копу, это не шутки а факт. Он самый лучший игрок. И тренеры и игроки за него проголосуют, ему осталось не так много лет играть , можно ему дать ЗМ , ведь есть результаты.
+3
-3
0
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