Ривалдо о «Золотом мяче» для Винисиуса: «Он должен быть главным кандидатом. Но завершение сезона определяют Кубок Америки и Евро, это может повлиять на голосование»
Ривалдо считает, что Винисиус Жуниор достоин выиграть «Золотой мяч».
В минувшем сезоне 23-летний вингер «Реала» выиграл с клубом чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
В составе сборной Бразилии Винисиус дошел до четвертьфинала Кубка Америки, где бразильцы уступили сборной Уругвая (0:0, 2:4 по пенальти).
«Вини должен быть главным кандидатом на получение «Золотого мяча» за все, что он выиграл, и за то, как он играл. Но поскольку сейчас завершение сезона определяют Кубок Америки и Евро, это может повлиять.
Эти турниры заставляют людей думать о других именах и кандидатах. Но, несмотря на поражение с Бразилией [в 1/4 финала Кубка Америки], я считаю, что он заслуживает эту награду за все, что сделал в этом сезоне», – сказал экс-футболист сборной Бразилии и «Барселоны», обладатель «Золотого мяча» 1999 года в интервью Betfair.
Беллингем – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Винисиус – 2-й, Мбаппе – 3-й, Ямаль – 14-й, Нико Уильямс – 15-й, Месси – 16-й
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